ONLINE: Otvárací ceremoniál dnes, Olympiáda Miláno a Cortina a d'Ampezzo 2026 LIVE

Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo sa dnes oficiálne začínajú. Na programe je od 20.00 h otvárací ceremoniál.
Hry budú trvať až do 22. februára.
Slovenskú vlajku prinesú na ikonický milánsky štadión San Siro hokejový reprezentant Tomáš Tatar a bobistka Viktória Čerňanská.
Kde sledovať otvárací ceremoniál ZOH 2026?
Sledujte s nami otvárací ceremoniál sledovať online.
ONLINE PRENOS: Otvárací ceremoniál (ZOH 2026, Miláno a Cortina d'Ampezzo, naživo, piatok)
Olympijské hry 2025/2026
06.02.2026 o 20:00
Zahajovací ceremoniál
Plánovaný
Prenos
Jednou z hlavních událostí celého ceremoniálu je slavnostní nástup všech účastnických zemí. Těch je dohromady 92 a pořadí se řídí dle abecedy pořadatelské země.
Přesto se však najdou dvě výjimky, tou první je Řecko, kde olympijské hry vznikly a první vlajku do arény přinese AJ Ginnis, řecký sjezdař. Jako poslední pak půjdou domácí Italové, kteří mají vlajkonoše rovnou čtyři: Federica Pellegrina, Amose Mosanera, Ariannu Fontanovou a Federicu Brignoneovou.
Česká výprava vyrazí do arény jako 17. v pořadí za 207člennou výpravou Kanady. Vlajku ponese biatlonistka Lucie Charvátová a hokejista David Pastrňák.
Hlavním tématem zahájení je slovo "armonia", což znamená harmonie. Celý program má vyprávět příběh propojení lidí, regionů a kultur, zároveň představit Itálii jako zemi kreativity, emocí a silné identity. Ceremoniál má spojit tradiční olympijské prvky s moderním vizuálním a hudebním pojetím.
Součástí bude již tradičně také několik hudebních vystoupení, hlavním tahákem je pro někoho Mariah Carey, pětinásobná držitelka Grammy, pro někoho je větším jménem neméně slavný Andrea Bocelli, italský tenorista.
Samotný zahajovací ceremoniál bude unikátní. Poprvé v historii olympijských her se totiž bude konat na dvou místech najednou.
Vedle Milána se bude ceremoniál odehrávat také v Cortině d’Ampezzo, tradičním horském středisku zimních sportů. Právě zde se totiž rozsvítí druhý olympijský oheň, což znamená, že během her budou současně hořet dva olympijské ohně – vůbec poprvé v historii zimních olympijských her.
Krásný páteční večer při sledování nejvýznamnější sportovní události světa! 25. zimní olympijské hry pořádá Itálie, kam se tato prestižní akce vrací po 20 letech. Zatímco tehdy ji však hostil Turín, tentokrát tuto čest dostal na starost Milán společně s Cortinou d’Ampezzo.
Přestože již nějaká sportovní klání běží, oficiální zahájení je na programu až v pátečních 20:00. Hostit jej bude ikonický stadion San Siro, celý ceremoniál by měl zabrat zhruba tři hodiny. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 20:00.
