Posledný tréning absolvovala len polovica pretekárov. Darilo sa Čechovi, Odermatt zaostal

Český lyžiar Jan Zabystřan uzavrel program tréningov zjazdu na zimných olympijských hrách šiestym miestom.
Do tretieho dňa skúšobných jázd v Bormiu sa zapojilo len 23 zo 44 prihlásených pretekárov, z ktorých väčšina jazdila naplno len niektoré úseky a záver na zjazdovke Stelvio vypustili.
Najrýchlejší čas zaznamenal James Crawford z Kanady, za ktorým Zabystřan zaostal o 2,83 sekundy.
Český špecialista na rýchlostné disciplíny Zabystřan, ktorý má v tejto sezóne výrazne lepšie výsledky v superobrovskom slalome, rovnako ako v prvých dvoch tréningoch zajazdil výborne úvodnú pasáž a v ďalších úsekoch strácal.
Šiestym miestom zavŕšil prípravu na sobotňajšie preteky, v prvom tréningu obsadil 30. miesto, v druhom bol o desať priečok vyššie.
Záverečný tréning vynechali okrem iného víťazi úvodných dvoch tréningových dní Ryan Cochran-Siegle z USA a Talian Mattia Casse. Druhým miestom si v piatok naopak urobil chuť Rakúšan Daniel Hemetsberger, ktorý mal vo štvrtok nepríjemný pád, pri ktorom mu odletela helma a zranil sa v tvári.
Za Crawfordom zaostal o 1,68 sekundy, tretí Američan River Radamus stratil 2,27. Švajčiar Marco Odermatt obsadil 11. miesto, keď stratil na víťaza viac ako štyri sekundy.
