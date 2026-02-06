Posledný tréning absolvovala len polovica pretekárov. Darilo sa Čechovi, Odermatt zaostal

06.02.2026 06:00
Švajčiar Marco Odermatt počas tréningu.
Švajčiar Marco Odermatt počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. feb 2026 o 13:08
Väčšina jazdila naplno len niektoré úseky a záver na zjazdovke Stelvio vypustili.

Český lyžiar Jan Zabystřan uzavrel program tréningov zjazdu na zimných olympijských hrách šiestym miestom.

Do tretieho dňa skúšobných jázd v Bormiu sa zapojilo len 23 zo 44 prihlásených pretekárov, z ktorých väčšina jazdila naplno len niektoré úseky a záver na zjazdovke Stelvio vypustili.

Najrýchlejší čas zaznamenal James Crawford z Kanady, za ktorým Zabystřan zaostal o 2,83 sekundy.

Český špecialista na rýchlostné disciplíny Zabystřan, ktorý má v tejto sezóne výrazne lepšie výsledky v superobrovskom slalome, rovnako ako v prvých dvoch tréningoch zajazdil výborne úvodnú pasáž a v ďalších úsekoch strácal.

Šiestym miestom zavŕšil prípravu na sobotňajšie preteky, v prvom tréningu obsadil 30. miesto, v druhom bol o desať priečok vyššie.

Záverečný tréning vynechali okrem iného víťazi úvodných dvoch tréningových dní Ryan Cochran-Siegle z USA a Talian Mattia Casse. Druhým miestom si v piatok naopak urobil chuť Rakúšan Daniel Hemetsberger, ktorý mal vo štvrtok nepríjemný pád, pri ktorom mu odletela helma a zranil sa v tvári.

Za Crawfordom zaostal o 1,68 sekundy, tretí Američan River Radamus stratil 2,27. Švajčiar Marco Odermatt obsadil 11. miesto, keď stratil na víťaza viac ako štyri sekundy.

