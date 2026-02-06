    06.02.2026 06:00
    Dobré správy pre Fínky. Situácia s vírusom sa zlepšuje, na tréningu ich bolo oveľa viac

    Hokejistky Fínska.
    Hokejistky Fínska. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. feb 2026 o 17:38
    Fínsko má v sobotu nastúpiť proti USA.

    Situácia vo fínskom ženskom hokejovom tíme sa po prepuknutí norovírusu, ktorý prinútil organizátorov odložiť úvodný zápas olympijského turnaja, zlepšuje.

    Informovala o tom agentúra AP odvolávajúc sa na počet hráčok na tréningu.

    V piatok sa na tréningu zúčastnilo jedenásť korčuliarok a všetky tri brankárky. To je nárast oproti štvrtku, keď bolo na ľade len osem korčuliarok a dve brankárky, zatiaľ čo zvyšných 13 hráčok bolo buď nakazených, alebo v karanténe. Úvodný zápas Fínska proti Kanade organizátori presunuli na 12. februára.

    Fínsko má v sobotu nastúpiť proti USA. Zatiaľ však nie je jasné, či sa tento zápas odohrá podľa plánu.

    Žalúdočné ochorenie sa začalo šíriť začiatkom tohto týždňa a stredajší tréning bol zrušený. Odvtedy bol tím v neistote.

    „Bohužiaľ, je to súčasť života a je mi ľúto fínskych žien. Treba si umývať ruky, byť opatrný a podobne. A je tu dobrý zdravotnícky personál, ktorý pomáha.

    Už samotný fakt, že zápas odložili, znamená, že existuje pomoc a riešenia pre prípad, že sa niečo takéto stane,“ odpovedal dánsky reprezentant Oliver Lauridsen pôsobiaci vo fínskom TPS Turku na otázku týkajúcu sa jeho obáv z norovírusu, ktorý je vysoko nákazlivý.

