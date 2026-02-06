Domáci curleri napravili zaváhanie s Kanadou. Obhajcovia bronzu opäť neuspeli

Talianski reprezentanti v curlingu zdolali vo svojom treťom zápase na domácom olympijskom turnaji miešaných dvojíc Švajčiarsko 12:4. Obhajcovia zlata tak napravili štvrtkovú prehru 2:7 s Kanadou a pripísali si druhé víťazstvo.
Bronzoví z Pekingu 2022 Švédi naopak prehrali druhý zápas za sebou. Súrodenci Isabella Wranová a Rasmus Wrana podľahli dvojici z Veľkej Británie 4:7. V súboji dvoch zámorských tímov si lepšie počínali zástupcovia USA, ktorí zdolali Kanadu 7:5 a pripravili ju o doterajšiu stopercentnú bilanciu.
Curleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu, dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026. Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice
Švédsko - Veľká Británia 4:7
Taliansko - Švajčiarsko 12:4
USA - Kanada 7:5
