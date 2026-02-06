Olympiáda 2026: Slováci kritizujú ľad, krasokorčuliar musel zmeniť hudbu (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 0. Po prvýkrát budú na podujatí v akcii aj krasokorčuliari a krasokorčuliarky či slovenské lyžiarky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
Zo súťažného dňa, v piatok 6. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 0 na ZOH 2026 v Miláne.
10:30 Na otváracom ceremoniáli nebude chýbať ani prezident
Prezident SR Peter Pellegrini v piatok odcestoval do Milána, kde sa zúčastní na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier (ZOH) 2026. Na milánskom štadióne San Siro bude spoločne s tisíckami športovcov a pozvaných hostí sledovať program symbolizujúci spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Ešte pred slávnostným začiatkom ZOH sa Pellegrini zúčastní spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ podotkli z kancelárie. Avizovali, že hlava štátu sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.
Program prezidenta SR pokračuje v sobotu (7. 2.) otvorením Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca, na ktoré prijal pozvanie aj prezident ČR. „Dom sídli v prestížnych priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána. Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy ,Držíme spolu‘,“ doplnili z kancelárie.
Pellegrini by sa mal v Miláne ešte stretnúť na bilaterálnom rokovaní s maďarskou hlavou štátu Tamásom Sulyokom a navštíviť na tréningu slovenský hokejový tím.
10:21 Talianska vláda prijala dekrét o bezpečnosti
Talianska vláda vo štvrtok večer prijala dekrét o verejnej bezpečnosti, ktorý okrem iného umožňuje polícii pred demonštráciami dočasne zadržať podozrivých z výtržníctva. Informovala o tom dnes agentúra APA.
Dokument bol prijatý v predvečer otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier a platiť má začať po zverejnení v úradnom časopise. Opatrenia z neho by tak mohli byť prípadne uplatnené už pred sobotňajším protestom, ktorý sa koná neďaleko olympijskej dediny v Miláne.
Dekrét o verejnej bezpečnosti umožní polícii okrem iného za presne daných podmienok zadržať pred demonštráciou podozrivých až na dvanásť hodín. To kritizuje opozícia, podľa ktorej ide o vážne porušenie ústavného práva na slobodu zhromažďovania. Napríklad opozičný líder Giuseppe Conte toto opatrenie označil aj za snahu potlačiť protesty proti vláde.
Minister vnútra Matteo Piantedosi ale vo štvrtok po rokovaní vlády na tlačovej konferencii odmietol, že by preventívne zadržiavanie podozrivých pred demonštráciami obmedzovalo slobodu. Dodal, že takéto opatrenie platí aj v iných krajinách. Zdôraznil tiež, že o zadržaní je informovaná prokuratúra, ktorá môže nariadiť prepustenie danej osoby, ak zistí, že nie sú splnené stanovené podmienky.
10:20 Jacquelin vzdá netradičný hold svojmu idolu
Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin vzdá pri pretekoch na olympijských hrách netradičný hold svojmu športovému idolu Marcovi Pantanimu.
Na sociálnych sieťach oznámil, že na počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou, ktorú mu požičala rodina niekdajšieho legendárneho vrchára s prezývkou Pirát.
"Budem mať tú česť udržiavať nažive Pantaniho oheň pri niekoľkých pretekoch," napísal Jacquelin na instagrame. "Počas dvoch týždňov olympijských hier budem nosiť Marcovu náušnicu. Jeho rodina mi ju požičala, aby som s ňou mohol pretekať tu v Taliansku, "dodal.
10:01 Tatar a Hudáček kritizujú ľad
Slovenskí hokejisti stihli absolvovať už dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.
"Prvý dojem je zvláštny. Nemyslím si, že kvalita ľadu je zlá, puk po ňom dobre kĺže. Ale ľad mi príde akýsi dutý. Keď korčuľujete, tak počujete, ako to duní. Je to ako hrať vonku na rybníku. Možno je to len otázka zvyku a o pár dní mi to už nebude vadiť," dodal pre spomenutý portál."
Podobné dojmy má aj Libor Hudáček, ktorý je najstarším členom kádra v olympijskom výbere Slovenska.
9:59 Nástupca Sáblíkovej medzi favoritmi
Rýchlokorčuliar Metoděj Jílek v devätnástich rokoch absolvuje iba druhú sezónu medzi elitou, napriek tomu patrí na olympijských hrách v Miláne medzi najväčšie české medailové nádeje.
Aktuálny víťaz Svetového pohára sa predstaví v štyroch pretekoch a vo všetkých patrí medzi kandidátov na popredné umiestnenie.
V dejisku hier je už týždeň, cíti sa dobre a aspoň navonok pôsobí, že naň tlak nedolieha. V rozhovore s novinármi v olympijskej dedine povedal, že najväčší tlak si na seba vyvíja sám.
"Všetko je zatiaľ super, a ak bude všetko prebiehať tak, ako to doteraz prebiehalo, tak to bude dobré," povedal Jílek, ktorý by v Miláne mal definitívne prevziať štafetu lídra českého rýchlokorčuľovania po lúčiacej sa legende Martine Sáblíkovej.
Trojnásobná olympijská víťazka dokonca vyhlásila, že verí, že Jílek v Miláne zažije jej Vancouver. Sáblíková pred 16 rokmi v Kanade získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu.
Ílka takáto predpoveď ale necháva v pokoji. Rovnako ako očakávania od fanúšikov a médií. "Ja to nevnímam. Teraz sa sústredím na tréningy, "predniesol v pokoji. "Určite to nevnímam, snažím sa o to. Sám viem, na čo mám. Že mám na medaily. Vedel som to už pred tým, ako to začali hovoriť ľudia. Už niekoľkokrát som hovoril, že tlak odo mňa samotného je väčší ako tlak od divákov, "povedal Jílek. Premiérový štart na olympiáde ho čaká v nedeľu, keď sa predstaví na trati 5000 metrov.
Pražský rodák si zatiaľ užíva aj život v olympijskej dedine. Hneď od začiatku začal zbierať odznaky jednotlivých výprav, svoju súťaživosť dokázal aj na hernej konzole, kde kraľuje pretekom áut. "Máme tu pretekársky simulátor, takže keď mám čas a voľno, tak si tam idem zajazdiť. A či držím rekordy? Držím," konštatoval s úsmevom Jílek.
Zverenec novozélandského trénera Kalona Dobbina je rád, že môže byť pri poslednom olympijskom štarte Sáblíkovej. "Je to historický moment, keď končí legenda nášho športu, je to dojemné a pre mňa skvelé, že ju môžem sprevádzať. Bez nej by som tu asi nebol ani ja. Ona celý šport v Česku rozbehla, položila základy a všetci korčuliari, ktorí teraz korčuľujú, by jej mali byť vďační, "vyhlásil Jílek.
9:00 Krasokorčuliari riešia autorské práva
Španiel Tomás-Llorenc Guarino Sabaté síce nemá v repertoári štvoritý skok a nie vždy mu vyjde ani trojitý axel, ale jeho vystúpenia si fanúšikovia pamätajú. Dokáže v nich totiž naplno ukázať svoj charakter komika a zároveň jeho jazda má všetky atribúty súťažného programu.
V tejto sezóne má veľmi vtipný krátky program na tému Mimoňov, ktorý mohli vidieť aj návštevníci Nepelovho memoriálu v Bratislave.
Niekoľko dní pred štartom olympiády v Miláne však 26-ročný krasokorčuliar dostal správu, že nebude môcť jazdiť na hudbu z filmu Mimoni, keďže nemá schválené autorské práva.
9:00 Najrozptýlenejšia zimná olympiáda v histórii
Tohtoročná zimná olympiáda sa bude odohrávať na území troch pomerne veľkých regiónov. Zimné olympijské hry 2026 s domicilom Miláno - Cortina, ktoré v piatok slávnostne otvoria, vojdú do dejín.
Bude to najrozptýlenejšia zimná olympiáda v histórii. Všetky športové zápolenia aj slávnostné ceremoniály sa uskutočnia na ploche 22 000 štvorcových kilometrov. Niektoré športoviská sú od seba vzdialené stovky kilometrov a prekonať ich potrvá hodiny.
Charakter hier je v skutočnosti naplnením cieľov, ktoré si Medzinárodný olympijský výbor stanovil v roku 2014 v rámci takzvanej Agendy 2020. Tá odporúča, aby hostiteľské mestá využívali existujúce športoviská s cieľom znížiť náklady a preferovať udržateľnosť.
Väčšina súťaží sa bude konať na miestach, kde sa už roky stretáva svetová špička na pretekoch Svetového pohára či na majstrovstvách sveta - v Bormiu, Cortine d'Ampezzo (zjazdové lyžovanie), Val di Fiemme (beh na lyžiach, skoky), či Anterselve (biatlon).
8:30 História ZOH
Zimné olympijské hry napíšu 25. kapitolu. Pozrite si prehľad najväčších historických udalosti zimných olympijských hier.
8:00 V Miláne sa stretnú najlepší hokejisti.
Connor McDavid, David Pastrňák, Mikko Rantanen či Jack Eichel sa počas minulých rokov stretli na jednom ľade jedine počas zápasu hviezd.
Každoročná All-star game sa tentokrát konať nebude. Títo hráči však nastúpia na jednom ľade - olympijskom v Miláne.
Tentokrát nepôjde o exhibíciu, ale o boj o body a najcennejšie medaily v najcennejšom drese.
Hokejový turnaj na zimných olympijských hrách bude po dvanástich rokoch turnajom najlepších hráčov sveta. Do Talianska pricestujú aj hokejisti z NHL.
V každom reprezentačnom tíme z tucta účastníkov sa nájdu veľké hviezdy alebo aspoň skúsení lídri.
Vybrať len jednu superstar bolo náročné najmä z nabitých súpisiek, ktoré majú Kanaďania, Američania, Švédi či Fíni. Veľa kvalitných hokejistov prinieslo na turnaj aj Česko, Švajčiarsko či Nemecko.
Predstavujeme najväčšie hviezdy jednotlivých tímov na ZOH 2026.
8:00 Jarvis nahradil v nominácii Kanady zraneného Pointa
Útočník Caroliny Seth Jarvis doplnil kanadskú nomináciu hokejistov na zimné olympijské hry. V tíme, ktorý turnaj pod piatimi kruhmi začne 12. februára duelom s českou reprezentáciou, nahradil zraneného Braydena Pointa z Tampy Bay.
Oznámili to zástupcovia kanadského olympijského výboru a hokejového zväzu.
7:45 Spomienka na pamätný moment z Cortiny
Olympijský oheň vzplanul v talianskej Cortine d'Ampezzo aj pred 70 rokmi, v roku 1956, keď toto horské mesto hostilo v poradí siedme zimné olympijské hry.
Oheň putoval z rímskeho Kapitolu až do miesta dejiska, kde bol posledným nositeľom pochodne domáci rýchlokorčuliar Guido Caroli.
Caroli korčuľoval na olympijskom štadióne a niesol pritom zapálenú fakľu. Pred čestnou tribúnou sa však potkol o mikrofónový kábel a spadol.
Oheň z ruky nepustil a duchaprítomne ho uchránil. Otriasol sa, postavil a slávnostný oheň zapálil.
7:30 Prvá slovenská medaila bol šok
Dnes už skúsení športoví novinári spomínajú, akú dilemu mali 16. februára 2006. Presunú sa na ženský biatlon alebo vycestujú do strediska Bardonecchia, kde sa počas ZOH v Turíne odohrávali súťaže v snoubordingu?
Väčšina sa rozhodla pre biatlon, no napokon sa aj tak presúvali do hôr. Šestnáste miesto Martiny Halinárovej totiž zatienil nečakaný medailový úspech.
Radoslav Židek sa v disciplíne snoubordkros stal držiteľom prvej medaily samostatného Slovenska na zimných hrách. V tesnom súboji o zlato prehral s Američanom Sethom Wescottom, ale vybojoval si strieborný kov.
Jeho trénerka bola vtedy Jana Šeďová (dnes Slobodová, pozn.).
"Finálovú jazdu som sledovala zo štartu, takže som najskôr musela prísť dole a potom sme sa vystískali. Bol to Radov životný úspech a bola som veľmi šťastná za oboch, že sa takéto niečo podarilo," hovorí pre Sportnet.
7:20 V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
Proba, proba. Uno, due. Taliansku frázu sme sa rýchlo naučili naspamäť. Deň pred slávnostným otvorením zimnej olympiády v Miláne sme ju v priebehu hodiny počuli niekoľkokrát. Je to skúška mikrofónu a reproduktorov v tlačovom centre novej hokejovej arény Santagiulia.
Pravidelne opakujúci sa zvuk odznieva v momente, ako na nás zo stropu kvapká voda. Nevedno prečo.
Hala bola vo štvrtok prvýkrát v plnej záťaži. Ani organizátori presne netušia, aké nástrahy sa ešte môžu objaviť.
7:15 Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim.
Na ZOH 2026 príde zjazd na rad hneď v prvý víkend. Muži sa spustia na legendárnom Stelviu v Bormiu, ženy o deň neskôr na olympijskej klasike v Cortine d’Ampezzo.
Dve trate, ktoré majú vlastnú históriu, vlastných hrdinov a veľmi dobrú pamäť – každá chyba sa na nich vracia.
7:00 Top 10 trhákov ZOH
Kto však ovládne tohtoročného štatistiky a stane sa hviezdou hier v Miláne a Cortine? Pozrite si 10 dôvodov, pre ktoré sa oplatí sledovať ZOH 2026.
7:00 Program Slovákov na dnes
Ako prvé sa v Miláne a Cortine predstavia Rebeka Jančová a Katarína Šrobová, ktoré 6. februára absolvujú tréning zjazdu. Prvý tréning mali absolvovať už vo štvrtok, no pre husté sneženie ho organizátori zrušili.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:30
Tréning zjazdu
11:30
Tréning zjazdu
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Po úvodných dvoch súťažných dní na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú dnes zápasy v curlingovom mixe či ženský hokejový turnaj.
V akcii budú po prvýkrát aj krasokorčuliari a krasokorčuliarky, ktorí sa predstavia v tímovej súťaže v tancoch na ľade a športových dvojiciach.
Dnešný deň vyvrcholí otváracím ceremoniálom - hlavný sa uskutoční v Miláne na štadióne San Siro.
Okrem tohto ceremoniálu sa uskutočnia paralelne aj menšie v Cortine d’Ampezzo, Predazze a Livigne.
Zimná olympiáda Miláno 2026
