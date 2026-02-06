Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOH

Zimné olympijské hry napíšu 25. kapitolu. Od 6. februára 2026 sa konajú na severe Talianska, centrom je Miláno a Cortina d'Ampezzo.
Akýmsi predchodcom zimných olympijských hier Severské hry, ktoré zakladajúca skupina oficierov od roku 1901 usporadúvala najskôr každé dva, potom každé štyri roky v Štokholme (výnimkou bola nórska Kristiana v r. 1903).
Aj preto sa Škandinávci myšlienke zrodu zimných olympiád spočiatku bránili.
História ZOH
Prvé ZOH v Chamonix
Prvé oficiálne zimné olympijské hry sa konali 25. januára až 5. februára 1924 vo francúzskom Chamonix.
Podujatie nieslo názov Medzinárodný týždeň zimných športov pri príležitosti OH v Paríži. Až dodatočne ho Medzinárodný olympijský výbor uznal ako I. zimné olympijské hry.
Zúčastnilo sa na nich 258 športovcov zo 16 krajín. Súťažilo sa v 16 disciplínach v šiestich športoch, vrátane hokeja, krasokorčuľovania a severskej kombinácie.
Prvým olympijským víťazom sa stal Američan Charles Jewtraw v rýchlokorčuľovaní. Najúspešnejšou krajinou bolo Nórsko.
Chamonix týmto podujatím položilo základ pravidelného štvorročného cyklu zimných hier.
Prvé ZOH, ktoré šli do sveta
Zimné olympijské hry 1956 hostila talianska Cortina d’Ampezzo. Išlo o prvé zimné hry, z ktorých sa vysielali televízne zábery prostredníctvom medzinárodnej siete do sveta.
Signál zabezpečovala talianska stanica RAI a vysielanie smerovalo najmä do európskych krajín. V USA si mohli pozrieť dianie na olympiáde zo záznamu. Podujatie sledovali milióny divákov, čo výrazne zvýšilo mediálny dosah zimných športov.
Na hrách štartovalo 821 športovcov z 32 krajín. Do programu pribudli nové disciplíny v alpskom lyžovaní a rýchlokorčuľovaní.
Hokejový turnaj vyhral Sovietsky zväz pri svojom olympijskom debute. Televízne prenosy sa následne stali štandardnou súčasťou každých ďalších zimných hier.
Hry Walta Disneyho
ZOH 1960 sa konali v americkom stredisku Squaw Valley v Kalifornii. Organizačný výbor poveril Walta Disneyho prípravou otváracieho a záverečného ceremoniálu.
Disney zabezpečil scenár, výpravu aj produkciu slávností. Hry patrili medzi prvé s rozsiahlym využitím modernej audiovizuálnej techniky.
Prvýkrát sa použil počítač IBM na spracovanie výsledkov. V programe chýbali súťaž v boboch, pretože organizátori nepostavili bobovú dráhu. Podľa nich bola príliš drahá. Súťažilo 665 športovcov z 30 krajín.
Zlato Nepelu
Zimné olympijské hry 1972 hostilo japonské Sapporo. Krasokorčuliar Ondrej Nepela dosiahol najvyššie hodnotenie po povinných cvikoch aj voľnej jazde. Získal zlatú medailu pred Sergejom Volkovom a Patrickom Peraom.
V tom čase bol už trojnásobným majstrom sveta a favoritom súťaže. Jeho víťazstvo bolo prvým zlatom pre československé krasokorčuľovanie na ZOH.
Nepelu vyhlásili v ankete za najlepšieho slovenského športovca 20. storočia.
Zázrak na ľade
ZOH 1980 sa konali v americkom Lake Placid. Hokejový turnaj sa hral systémom skupín a finálovej skupiny.
Tím USA tvorili prevažne univerzitní hráči bez profesionálnych skúseností z NHL. Sovietsky zväz nastúpil ako obhajca zlata a víťaz uplynulých štyroch hier.
V zápase finálovej skupiny vyhrali USA nad zbornou senzačne 4:3. Víťazstvo otvorilo Američanom cestu k zlatu, ktoré potvrdili výhrou nad Fínskom.
Zápas mal v čase studenej vojny okrem športového aj výrazný politický náboj. Stretnutie vošlo do dejín ako „Miracle on Ice“.
Prvá účasť Slovenska
ZOH 1994 sa konali v nórskom Lillehammeri. Išlo o prvé zimné hry organizované mimo tradičného štvorročného cyklu po rozhodnutí MOV oddeliť letné a zimné olympiády.
Prvýkrát sa zúčastnilo na hrách samostatné Slovensko po rozdelení spoločného štátu s Čechmi. Výprava mala 42 športovcov.
Štartovali v biatlone, bežeckom lyžovaní, zjazdovom lyžovaní, sánkovaní, skokoch na lyžiach a hokeji.
Zaujali najmä hokejisti, ktorí bez prehry vyhrali základnú skupinu. Vo štvrťfinále však nestačili na Rusko po výsledku 2:3 po predĺžení. Napokon skončili na šiestom mieste. Rovnakú priečku obsadila aj biatlonistka Martina Jašicová.
Prvá medaila pre Slovensko
ZOH 2006 hostil taliansky Turín. Snoubordkros mal na olympiáde premiéru a s ním aj Slovák Radoslav Židek.
Ten postúpil z kvalifikácie do vyraďovacích jázd a vo finále obsadil senzačné druhé miesto za Sethom Wescottom z USA.
Získal striebornú medailu s odstupom 0,21 sekundy. Išlo o prvú medailu Slovenska na zimných olympijských hrách v ére samostatnosti.
Najdrahšie ZOH
Ruské Soči hostilo ZOH v roku 2014. Do histórie sa zapísali ako najdrahšie, keďže celkové náklady presiahli 50 miliárd amerických dolárov.
Väčšina investícií smerovala do výstavby športovísk a infraštruktúry. Na ZOH súťažilo viac ako 2 800 športovcov z 88 krajín. Medailovú bilanciu vyhralo práve domáce Rusko, ktoré získalo 33 cenných kovov.
Po hrách však vyšetrovanie odhalilo systematický, štátom podporovaný dopingový program.
Viacerým ruským športovcom boli dodatočne odobraté medaily. MOV následne sprísnil antidopingové pravidlá a sankcie.
Peking letný aj zimný
ZOH 2022 organizoval Peking spolu s lokalitami Jen-čching a Čang-ťia-kchou. Peking sa stal prvým mestom, ktoré usporiadalo letné aj zimné olympijské hry.
Podujatie prebiehalo v uzavretom režime pre pandémiu ochorenia COVID-19. Športovci a organizátori fungovali v prísnej bubline s pravidelným testovaním.
Väčšina súťaží sa konala na tratiach s umelým snehom a na ZOH sa zúčastnilo približne 2900 športovcov z viac ako 90 krajín. Hry sa zapísali ako technologicky najmodernejšie zimné podujatie.
Zimná olympiáda Miláno 2026
