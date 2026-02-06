Mali by Rusi na olympiáde medailu? Väčšina hráčov NHL si myslí, že áno

06.02.2026 06:00
Nikita Kučerov (vpravo) v zápase Rusko - Česko na MS v hokeji 2019. (Autor: Ronald Zak TASR/AP)
Samuel Grega|6. feb 2026 o 18:15
Veľa hokejistov z NHL si myslí, že Rusi by mali minimálne bronz.

Ako by ruskí hokejisti dopadli, ak by súťažili na hokejovom turnaji ZOH 2026?

Práve túto otázku položil magazín TheAthletic hráčom NHL. Väčšina z nich sa zhodla, že by odišli s cenným kovom. 

Zo 106 opýtaných si 8 a pol percenta myslí, že Rusi by získali zlato. Necelých 21 percent zvolilo strebro. 

Najviac hráčov si však myslí, že Rusi by z olympiády brali bronz. V ankete mala táto možnosť 58,5 percent hlasov. 

Zvyšných 12,3 percent si myslí, že Rusi by odišli bez medaily. 

Odpoveď sa nikdy nedozvieme, keďže Rusi pre svoju agresívnu inváziu na Ukrajine, ktorá stále trvá, nebudú na olympiáde súťažiť. 

Silu by mali v bránkovisku

Rusi majú v profilige množstvo výborných hokejistov. Celé mužstvo by dokázali vyskladať zo zámorských hráčov. Útočníci Kučerov, Panarin, Kaprizov či Ovečkin patria k svetovým hviezdam. 

„Na papieri sú veľmi silní, vyhrať by dokázali nad kýmkoľvek,” povedal jeden z hráčov v ankete. 

Každý sa teší, len my nie. Viacero ruských hokejistov možno premárnilo poslednú šancu
Súvisiaci článok
Každý sa teší, len my nie. Viacero ruských hokejistov možno premárnilo poslednú šancu

Najväčšia výhoda Ruska by však spočívala v bránkovisku, kde nemajú núdzu o kvalitu. Vasilevskij, Bobrovskij, Šesťorkin aj Sorokin patria medzi najlepších gólmanov na svete. 

„Brankári sú tak dobrí, že je jedno, aký je zvyšok zostavy,” povedal hlasujúci, ktorý dal Rusov na prvé miesto. 

Hráči najviac hlasovali za možnosť, že Rusi by vyhrali bronz. Za hlavných favoritov sú totiž považovaní Kanaďania s Američanmi. 

Slabina Ruska by bola na pozícii centrov a v defenzíve. V krátkych turnajoch, kde jeden zápas môže rozhodnúť, by však mohla pomôcť ich sila v bráne. 

„Mohli by to vyhrať aj celé,” povedal jeden z hokejistov. „Na papieri majú tretí najlepší tím.”

„Bojovali by o medaily spolu s Kanadou, USA, Švédskom a Fínskom,” dodal další z hlasujúcich.

Väčšina sa zhodla na prekvapení, budú ním Česi

Hokejistov NHL sa novinári zámorského magazínu pýtali aj na čierneho koňa turnaja. 

Jedna odpoveď znela častejšie ako ostatné. Čiernym koňom na zisk medaily je Česko, ktoré dostalo až 57 percent hlasov.

Viac ako štvrtina (27,1 percent) zo 107 hlasujúcich sa rozhodla pre Švajčiarsko, vyše 11 percent hlasov mali Nemci.

Hlasy dostalo aj Lotyšsko, Dánsko a domáce Taliansko. Slovensko nevybral ako adepta na prekvapenie nikto. 

„Viem si predstaviť Čechov v semifinále a potom by ešte jeden zápas mohli vyhrať,” povedal jeden z opýtaných. 

Další povedal, že Češi majú zvyčajne dobrý tím a vie si ich predstaviť vysoko. 

Viacerí z hráčov argumentovali kvalitou v bráne, konkrétne Lukášom Dostálom z Anaheimu. 

Lukáš Dostál.
Lukáš Dostál. (Autor: TASR/AP)

„Je to fenomenálny brankár a dokáže mužstvu vyhrať zápas,” povedal jeho bývalý spoluhráč z mužstva Ducks. „Viackrát nám vyhral zápasy, ktoré sme si zaslúžili prehrať.”

Prekvapiť môžu aj Švajčiari, s ktorými sa Česi stretnú už v základnej skupine. Helvéti patria na medzinárodnej úrovni v posledných rokoch k tímom, ktoré vedia bojovať o medaily.

Jeden z hráčov ocenil ich štruktúrovanú hru a nebol by prekvapený, ak by ďaleko išli práve oni. 

Hokejový turnaj na olympiáde je jedným z hlavných lákadiel zimných olympijských hier. Odštartuje duelom Slovenska s Fínskom v stredu 11. februára.

