Zmenil taktiku, no nebol spokojný. Ninis sa plánuje vrátiť v pretekoch ku klasike

Slovenský sánkar Jozef Ninis má za sebou všetkých šesť tréningových jázd na zimnej olympiáde v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo.
V sobotu ho čaká už ostrý štart a stane sa prvým Slovákom so šiestimi vystúpeniami na ZOH v ére samostatnosti.
Vyrovná tak rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka pod piatimi kruhmi. Štyridsaťročný Ninis bol spokojný hlavne s prvými dvoma tréningovými dňami, v úvodnej stredajšej jazde bol jedenásty najrýchlejší, v tretej trinásty a v piatich zo šiestich sa dostal do najlepšej dvadsiatky.
S dvoma piatkovými výkonmi, poslednými pred ostrým štartom, však nebol spokojný. Najhoršie mu vyšla prvá, keď skončil posledný 25. s vyše štvorsekundovou stratou. V druhej mal 19. čas.
„Prvé tréningy boli fajn, som spokojný. No s dneškom nie. Prvá jazda bola ´totálka´, ťahalo sa to so mnou hore do piatej zákruty. V poslednej som sa na štarte rozklepal.
Chceli sme trošku zrýchliť nejaké stotinky na štarte, tak som po dohode s trénermi trochu zmenil techniku.
Ale zajtra v pretekoch sa vrátim znovu k tej svojej klasike, pretože som bol taký nepokojný. Ako som sa rýchlo hodil do saní, tak som mal kontakt s mantinelom a mal som problémy,“ povedal.
Ninis absolvoval debut na ZOH 2006 v Turíne, jeho doterajším maximum je 20. miesto zo ZOH 2014 v Soči.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil na 21. priečke. Ako prezradil už pred štartom, olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude jeho posledná.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara