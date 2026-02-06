06.02.2026 06:00
Zmenil taktiku, no nebol spokojný. Ninis sa plánuje vrátiť v pretekoch ku klasike

Jozef Ninis.
Jozef Ninis. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. feb 2026 o 17:22
Stane sa prvým Slovákom so šiestimi vystúpeniami na ZOH v ére samostatnosti.

Slovenský sánkar Jozef Ninis má za sebou všetkých šesť tréningových jázd na zimnej olympiáde v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo.

V sobotu ho čaká už ostrý štart a stane sa prvým Slovákom so šiestimi vystúpeniami na ZOH v ére samostatnosti.

Vyrovná tak rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka pod piatimi kruhmi. Štyridsaťročný Ninis bol spokojný hlavne s prvými dvoma tréningovými dňami, v úvodnej stredajšej jazde bol jedenásty najrýchlejší, v tretej trinásty a v piatich zo šiestich sa dostal do najlepšej dvadsiatky.

S dvoma piatkovými výkonmi, poslednými pred ostrým štartom, však nebol spokojný. Najhoršie mu vyšla prvá, keď skončil posledný 25. s vyše štvorsekundovou stratou. V druhej mal 19. čas.

„Prvé tréningy boli fajn, som spokojný. No s dneškom nie. Prvá jazda bola ´totálka´, ťahalo sa to so mnou hore do piatej zákruty. V poslednej som sa na štarte rozklepal.

Chceli sme trošku zrýchliť nejaké stotinky na štarte, tak som po dohode s trénermi trochu zmenil techniku.

Ale zajtra v pretekoch sa vrátim znovu k tej svojej klasike, pretože som bol taký nepokojný. Ako som sa rýchlo hodil do saní, tak som mal kontakt s mantinelom a mal som problémy,“ povedal.

Ninis absolvoval debut na ZOH 2006 v Turíne, jeho doterajším maximum je 20. miesto zo ZOH 2014 v Soči.

Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil na 21. priečke. Ako prezradil už pred štartom, olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude jeho posledná.

