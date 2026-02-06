Taká olympiáda ešte nebola. Slovenská medaila je ďaleko ako z Milána do Cortiny

Do Chamonix prichádza v januári 1924 dvestopäťdesiat športovcov, no nie sú to ešte olympionici. Argentínski bobisti havarujú na ťažkej dráhe už v tréningu a skončia v nemocnici.
Preteky v behu na lyžiach na 50 km sa idú aj v snehovej búrke a v treskúcom mraze, takže dvanásť lyžiarov preteky nedokončí a viacero pre obavy ani nenastúpi na štart.
Brankár československého hokejového tímu Jaroslav Stránský v debate s reportérmi pred zápasom proti Kanade tipuje, že inkasuje tridsať gólov a - nemýli sa.
Biele olympiády sa narodili pred vyše sto rokmi rovno pod Mont Blancom, na pomedzí Švajčiarska, Talianska a Francúzska. Pôvabnú horskú dedinku Chamonix obývalo v tých časoch len niečo vyše tritisíc duší. Za osem mesiacov tu vybudovali veľkú ľadovú plochu, bobovú dráhu, ba obďaleč na ľadovci aj skokanský mostík.
Medzinárodný týždeň zimných športov, ako podujatie nazvali, trval namiesto siedmich napokon desať dní. Napriek minimálnej propagácii si športové súťaže prišlo pozrieť viac než tridsaťtisíc divákov, čo bola solídna návšteva.
O rok neskôr vystavila olympijská vrchnosť podujatiu krstný list už s oficiálnym pomenovaním - Prvé zimné hry.
Hry veľkých vzdialeností
Kým premiéru zvládla jedna dedina, 25. diel sa bude odohrávať na území troch pomerne veľkých regiónov. Zimné olympijské hry 2026 s domicilom Miláno - Cortina, ktoré v piatok slávnostne otvoria, vojdú do dejín.
Čísla ZOH 2026
19
dní potrvajú súťaže
116
medailových kolekcií spozná majiteľov
13
miest v severnom Taliansku je dejiskom hier
2900
športovcov sa predstaví na podujatí
47%
z účastníkov tvoria ženy
53
členov má slovenská výprava
Bude to najrozptýlenejšia zimná olympiáda v histórii. Všetky športové zápolenia aj slávnostné ceremoniály sa uskutočnia na ploche 22 000 štvorcových kilometrov. Niektoré športoviská sú od seba vzdialené stovky kilometrov a prekonať ich potrvá hodiny.
Charakter hier je v skutočnosti naplnením cieľov, ktoré si Medzinárodný olympijský výbor stanovil v roku 2014 v rámci takzvanej Agendy 2020. Tá odporúča, aby hostiteľské mestá využívali existujúce športoviská s cieľom znížiť náklady a preferovať udržateľnosť.
Väčšina súťaží sa bude konať na miestach, kde sa už roky stretáva svetová špička na pretekoch Svetového pohára či na majstrovstvách sveta - v Bormiu, Cortine d'Ampezzo (zjazdové lyžovanie), Val di Fiemme (beh na lyžiach, skoky), či Anterselve (biatlon).
Len v jednom prípade Taliani ignorovali odporúčanie MOV a minuli 118 miliónov eur na rekonštrukciu ľadového toboganu v Cortine pre súťaže v boboch, sánkovaní a skeletone, hoci ich mohli zorganizovať aj u susedov v Rakúsku či Švajčiarsku.
Srdcom olympiády bude Miláno, mesto, ktoré preslávila najmä móda, dizajn, futbal, gastronómia a historické pamiatky. Uskutočnia sa tu súťaže v ľadových športoch vrátane atraktívneho turnaja v ľadovom hokeji, na ktorom si po dvanástich rokoch opäť zahrajú aj hráči z NHL.
Jeden hlavný a tri menšie ceremoniály
Zápasy hokejových hviezd si fanúšikovia pozrú v novej aréne PalaItalia Santa Giulia s kapacitou 14 000 miest. Aj tu však organizátori dbali na udržateľnosť. Hokej sa v nej bude hrať prvý raz a možno naposledy. Primárne má slúžiť pre halové športy, koncerty a ďalšie kultúrne akcie.
Dejiskom slávnostného otvorenia hier bude Štadión Giuseppeho Meazzu, prezývaný aj La Scala futbalu.
Kto zapáli olympijský oheň, je už tradične súčasťou tajničky. Isté je, že v programe vystúpi taliansky tenor Andrea Bocelli či americká speváčka Mariah Carey.
Vzhľadom na rozptýlenosť športovísk a tiež olympijských dedín pre športovcov však organizátori pristúpili k netradičnému kroku.
Okrem hlavného ceremoniálu v Miláne sa uskutočnia paralelne aj menšie v Cortine d’Ampezzo, Predazze a Livigne. Záverečný ceremoniál situovali organizátori do Amfiteátra vo Verone.
Pribudol nový šport - skialpinizmus
Do Cortiny sa vracajú hry po 70 rokoch. Bola to posledná zimná olympiáda, ktorá sa celá konala pod holým nebom a prvá, ktorú videli televízni diváci na celom svete.
Domáci rýchlokorčuliar Guido Caroli, ktorý ako posledný hrdo niesol fakľu s olympijským ohňom zapálenú na rímskom Kapitole, sa pred čestnou tribúnou na ľade rozčapil. Nevšimol si natiahnutý rozhlasový kábel, ale oheň uchránil - nezhasol.
Olympijský štadión, kde súťažili hokejisti a krasokorčuliari, teraz slúži hráčom curlingu. V roku 1956 sa udeľovali medaily v ôsmich športoch, teraz ich je dvakrát toľko. Pribudol aj jeden nový - skialpinizmus.
Od Turína 2006 vždy s medailou
V Taliansku sa konala zimná olympiáda aj pred dvadsiatimi rokmi. Hostil ju Turín a športoviská v okolí.
V stredisku Bardonecchia si to snoubordista Radoslav Židek 16. februára 2006 šinul na svojej doske po dráhe takým štýlom, že zaskočil súperov, fanúšikov i zástupcov médií. Svoju senzačnú púť v disciplíne snoubordkros zakončil vo finále druhým miestom, len zopár desiatok centimetrov za fenoménom tohto športu, Američanom Sethom Wescottom.
Bolo to obrovské prekvapenie, so Slovákom na stupňoch víťazov rátal málokto. Židek získal prvú slovenskú medailu na zimných olympijských hrách v ére samostatnosti. Odvtedy sa slovenská výprava nikdy nevrátila zo zimných hier bez medaily.
Vo Vancouvri 2010 prvý raz žiarila hviezda biatlonistky Anastasie Kuzminovej, ku ktorej sa pridal aj kolega Pavol Hurajt.
Mimochodom, jeho bronz z pretekov s hromadným štartom sa priamo v dejisku ZOH 2026 o niekoľko dní zmení na striebro. Pôvodne druhého Rusa Jevgenija Usťugova totiž diskvalifikovali pre porušenie dopingových pravidiel.
V Soči 2014 aj o štyri rokov neskôr v Pjongčangu Kuzminová potvrdila, že patrí k biatlonovej špičke a v Pekingu 2022 sa k zlatej Petre Vlhovej v slalome nečakane pridali aj bronzoví hokejisti.
Bátovská Fialková vo forme, vráti sa Vlhová?
Ďalšia slovenská medaila zo zimnej olympiády je však ďaleko. Aspoň tak ako z Milána do Cortiny. Po rokoch chýba vo výprave adept na cenný kov.
Najlepšiu fazónu ukazovala pred hrami biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. Jej najlepší výsledok v aktuálnej sezóne Svetového pohára je 5. miesto v stíhacích pretekoch aj v šprinte v Le Grand Bornad.
Petra Vlhová nesúťažila od pádu v Jasnej v januári 2024, keď si vážne poranila koleno. Rada by sa objavila na štarte olympijského slalomu 18. februára v Cortine, definitívu oznámi najneskôr 48 hodín pred pretekmi. Jej aktuálna forma je záhadou.
Slovenskí hokejisti nastúpia do turnaja s ambíciou postúpiť do štvrťfinále. Pri účasti hráčov z NHL by bola hokejová medaila ešte väčšou senzáciou ako pred štyrmi rokmi v Pekingu.
Olympijské hry sú však zakaždým javiskom výnimočných, aj neočakávaných športových príbehov. Možno sa nejaký z nich zrodí pod značkou Made in Slovakia.
