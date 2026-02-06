    06.02.2026 06:00
    Deň 0
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Aréna Santagiulia v Miláne.
    Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
    Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
    Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
    Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazde
    Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
    O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metra
    Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
    Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačom
    Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
    Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOH
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteSúvisiace

    Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje

    Aréna Santagiulia v Miláne.
    Fotogaléria (14)
    Aréna Santagiulia v Miláne. (Autor: SPORTNET - MARTIN TURČIN)
    Martin Turčin|6. feb 2026 o 07:20
    ShareTweet0

    Hokej sa tu hrá prvýkrát a možno naposledy.

    Proba, proba. Uno, due. Taliansku frázu sme sa rýchlo naučili naspamäť. Deň pred slávnostným otvorením zimnej olympiády v Miláne sme ju v priebehu hodiny počuli niekoľkokrát. Je to skúška mikrofónu a reproduktorov v tlačovom centre novej hokejovej arény Santagiulia.

    Pravidelne opakujúci sa zvuk odznieva v momente, ako na nás zo stropu kvapká voda. Nevedno prečo. 

    Hala bola vo štvrtok prvýkrát v plnej záťaži. Ani organizátori presne netušia, aké nástrahy sa ešte môžu objaviť. 

    Na prvý pohľad - a najmä z diaľky - je Santagiulia unikátny a moderný stánok, ktorý sa raz stane jednou z dominánt Milána. 

    Ale pohľad zvnútra ponúka tvrdú realitu. Aréna sa stavala v duchu talianskej frázy „Meglio tardi che mai" (Lepšie neskoro ako nikdy). 

    A práve tu si o niekoľko dní zmerajú sily najlepší hokejisti sveta na najväčšom turnaji poslednej dekády. 

    Za plotom je stavenisko

    Po krátkej ceste z centra Milána vystupujeme na zastávke metra s názvom Rogoredo. Železničná stanica má byť akousi spojkou medzi mestom a arénou, ktorá vyrástla na periférii Milána. V časti, kde by ste skôr našli vhodnú ornú pôdu ako stavebný pozemok. 

    Fotogaléria z olympijskej arény Santagiulia v Miláne
    Pohľad z tribúny na ľadovú plochu v aréne Santagiulia.
    Pohľad z tribúny na ľadovú plochu v aréne Santagiulia.
    Útroby štadióna Santagiulia.
    Aréna Santagiulia v Miláne.
    14 fotografií
    Aréna Santagiulia v Miláne. Aréna Santagiulia v Miláne. „Toto je Miláno. Toto je tvoja atmosféra."Priestory pred arénou Santagiulia pripomínajú stavenisko. Priestory pred arénou Santagiulia pripomínajú stavenisko. Priestory pred arénou Santagiulia pripomínajú stavenisko. Aréna Santagiulia v Miláne. Aréna Santagiulia v Miláne. Informačná tabuľka pred arénou Santagiulia.Príjazdová cesta k aréne Santagiulia.

    Odtiaľ máme iba dve možnosti, ako prísť k štadiónu: ísť pol hodinu pešo alebo kyvadlovou dopravou. Volíme chôdzu a už o pár minút sa prechádzame pomedzi novovybudové bytové domy a kancelárske priestory. Tie majú aspoň nateraz dotvárať novú štvrť Santa Giulia. 

    Napriek tomu, že sme museli použiť overené Google Maps, orientáciu uľahčujú aj informačné tabule na stĺpoch. 

    Príjemná prechádzka pomedzi kaviarne a obchody sa mení na obchádzku staveniska. Úplne nová asfaltová cesta je z oboch strán obohnaná vysokým plotom. Okamžite je jasné, prečo. 

    Za „dizajnovým" oplotením vo farbách hier sa skrýva obrovská masa blata, stavebného materiálu a nedokončených priestorov. Okolie štadióna pripomína plochu, kde sa ešte len bude realizovať nejaká stavba. 

    Priestory pred arénou Santagiulia pripomínajú stavenisko.
    Priestory pred arénou Santagiulia pripomínajú stavenisko. (Autor: SPORTNET - MARTIN TURČIN)

    Fanúšikovia sa k vstupu do haly dostanú po krátkom moste, ktorý bol postavený prezieravo - priamo z neho totiž vidno iba novú arénu, žiadny neporiadok za plotom. 

    „Toto je Miláno. Toto je tvoja atmosféra," čítame odkaz na ceste. 

    Všade je prach 

    Až priamo pri vchode nachádzame prvý olympijský symbol - päť kruhov. Námestie je priestranné a úplne nové. O plynulosť fanúšikov sa starajú desiatky dobrovoľníkov, ktorí aj nás, novinárov, rýchlo usmernia. 

    Prvý pohľad na arénu zblízka je očarujúci. Na obrovských paneloch sa pohybuje logo hier a názvy dvoch hlavných dejísk, Miláno a Cortina. Unikátna súčasť štadióna, akú inde na svete nenájdete. 

    Po vstupe dovnútra vás ohúria veľkorysé priestory. Všetko vonia novotou. Nové bufety, fanshop, obchod s potravinami a tzv. green room (miestnosť, kde sa budú môcť po zápase stretnúť hráči s rodinnými príslušníkmi). 

    Kde-tu trčia káble, špinavá podlaha od farby, všade je prach. Zrazu si všímame prvé nedostatky. 

    Ešte nedávno sa v totožných priestoroch pohybovali stavební robotníci v priblách, ktorí na poslednú chvíľu finišovali s prácami. 

    Útroby štadióna Santagiulia.
    Útroby štadióna Santagiulia. (Autor: TASR/AP)

    Tam, kde sú dnes stoly pre novinárov, stála ešte pred pár niekoľkými dňami miešačka. 

    Hoci sa v hale už trénuje a hrá, upratovacia čata neustále niečo čistí. 

    V útrobách, kde sa okrem novinárov budú počas hier premieľať tisícky fanúšikov, sú široké chodby a veľké, miestami nevyužíté, priestory. 

    Náhodne otvárame nesprávne dvere, za ktorým je iba odpad. Zrezaný sadrokartón a zvyšky stavebného lepidla. 

    Chýba jedna tribúna

    Otvárací zápas olympiády obstarali domáce hokejistky, ktoré jasne zdolali francúzske súperky (4:1). Na tribúnach viali vlajky oboch krajín, zápas sledovalo 9-tisíc nadšených fanúšikov. 

    Po stretnutí nasledovali oslavy, diváci nadšene skandovali a hokejistky im na ľade vrúcne ďakovali. Sviatok sa začal. 

    Ľadová plocha je postavená uprostred netypickej hokejovej arény. Klzisko a hľadisko oddeľuje niekoľko metrov široký pás. 

    Ani kocka nad ľadom nie je úplne tradičná a pripomína skôr obdobie 90. rokov. 

    Slovenskí hokejisti si všimli aj nezvyčajný ľad, ktorý je podľa nich „dutý a trochu pripomína zamrznutý rybník". 

    Pohľad z tribúny na ľadovú plochu v aréne Santagiulia.
    Pohľad z tribúny na ľadovú plochu v aréne Santagiulia. (Autor: SPORTNET - MARTIN TURČIN)

    V aréne Santagiulia odohrajú najmenej dva zápasy. V stredu 11. februára proti Fínsku, v sobotu 14. februára proti Švédsku. 

    Hala má kapacitu 14-tisíc miest na sedenie. A to aj napriek tomu, že za jednou z bránok chýba celá tribúna. 

    Dôvod je prostý. Arénu Santagiulia postavila ticketingová spoločnosť Eventim. Po skončení hier má slúžiť ako dlhodobé multifunkčné centrum – miesto pre veľké koncerty, komerčné podujatia či turnaje halových športov. 

    Hokej sa tu hrá prvýkrát a možno naposledy. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril Tatar
    dnes 10:01
    Tomás-Llorenc Guarino Sabaté.
    Titanilla Bőddnes 09:00
    Stresy tesne pred olympiádou. Mimoňov oslobodil internet, problémy má aj majsterka EurópyKrasokorčuliari riešia autorské práva.
    Titanilla Bőd|dnes 09:00
    Olympijský oheň už je v Miláne. Pred gotickou katedrálou Milánsky dóm niesla vo štvrtok pochodeň baletka Nicoletta Manniová.
    Boris Vanyadnes 09:00
    Taká olympiáda ešte nebola. Slovenská medaila je ďaleko ako z Milána do CortinyCeremoniál ZOH 2026 bude na štadióne San Siro.
    Boris Vanya|dnes 09:00
    Brayden Point (vľavo) a Erik Černák oslavujú po strelenom góle.
    dnes 08:00
    Už druhá zmena v kanadskej nominácii. Opäť má smolu Černákov spoluhráčKanada začne turnaj pod piatimi kruhmi 12. februára duelom s českou reprezentáciou.
    dnes 08:00
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    dnes 10:01
    Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril TatarSlováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.
    dnes 10:01
    Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin.
    dnes 10:20
    Jacquelin vzdá netradičný hold svojmu idolu. Ukázať, že jeho odkaz žije ďalej, hovoríNa počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou.
    dnes 10:20
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril Tatar
    dnes 10:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje