Stresy tesne pred olympiádou. Mimoňov oslobodil internet, problémy má aj majsterka Európy

Nie každý krasokorčuliar ovláda tie najnáročnejšie skoky, ale ich jazdy môžu baviť divákov.
Španiel Tomás-Llorenc Guarino Sabaté síce nemá v repertoári štvoritý skok a nie vždy mu vyjde ani trojitý axel, ale jeho vystúpenia si fanúšikovia pamätajú. Dokáže v nich totiž naplno ukázať svoj charakter komika a zároveň jeho jazda má všetky atribúty súťažného programu.
V tejto sezóne má veľmi vtipný krátky program na tému Mimoňov, ktorý mohli vidieť aj návštevníci Nepelovho memoriálu v Bratislave.
Niekoľko dní pred štartom olympiády v Miláne však 26-ročný krasokorčuliar dostal správu, že nebude môcť jazdiť na hudbu z filmu Mimoni, keďže nemá schválené autorské práva.
Dlho sa to neriešilo
Krasokorčuľovanie je šport, v ktorom sa športový výkon skĺbi s umeleckým zážitkom. Práve preto je hudba jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Pred niekoľkými dekádami sa väčšinou jazdilo na klasickú hudbu a na súťažiach vôbec neriešili autorské práva.
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) povolila používanie hudby aj so spevom od roku 2014.
Prvé problémy s autorskými právami sa objavili po olympiáde v Pekingu. Americká športová dvojica Alexa Knierimová a Brandon Frazier jazdila na cover verziu známej skladby House of the Rising Sun a jeden z umelcov ich zažaloval.
ISU tak začala brať otázku autorských práv oveľa vážnejšie.
Od aktuálnej sezóny to majú na starosť samotní korčuliari. Veľa skladieb je k dispozícii cez webstránku Clicknclear, kde si športovci môžu získať licenciu na použitie hudby po zaplatení príslušného poplatku. Ak tam niekto svoju hudbu nenájde, musí to riešiť s manažmentom konkrétneho interpreta.
Krasokorčuľovanie môže byť aj zábava
Španielsky krasokorčuliar chcel dodržať pravidlá. „Postupoval som podľa inštrukcií a poslal som svoju hudbu cez Clicknclear systém v auguste. Jazdil som na túto hudbu počas celej sezóny,“ vysvetľoval.
„Žiaľ, iba niekoľko dní pred štartom olympijských hier som bol informovaný, že nemám dovolené používať túto hudbu pre problémy s autorskými právami“, informoval svojich fanúšikov Sabaté prostredníctvom sociálnych sietí.
Sabaté má na krátky program pripravený typický kostým pripomínajúci Mimoňov: žlté tričko a modré nohavice na traky.
VIDEO: Krátky program Sabatého na majstrovstvách Španielska
„Chcel som touto jazdou priniesť divákom radosť a zábavu, pričom som spĺňal všetky povinné požiadavky súťažného programu. Chcel som tým demonštrovať, že mužské krasokorčuľovanie môže byť aj zábava,“ vysvetľoval 26-ročný Španiel, ktorý sa na olympiáde predstaví po prvý raz.
Svojich fanúšikov ubezpečil, že hoci ho táto správa pochopiteľne zasiahla a je sklamaný, stále verí, že sa situácia vyrieši a pre istotu si berie do Talianska aj svoj kostým pre tento krátky program.
Sila internetu zaúčinkovala
Fanúšikovia zaplavili sociálne siete nahnevanými odkazmi pre Universal Studios, ktorý je vlastníkom práv skladieb, ktoré sú použité v jazde španielskeho korčuliara.
„Mali by sme bojkotovať olympiádu, lebo zakázali Mimoňov,“ napísala jedna používateľka na sieti X.
Ďalšia pridala: „Toto je ultimátum! Pustite Mimoňov, alebo na vás zaútočíme na úsvite.“
Iná fanúšička krasokorčuľovania navrhla: „Mimoni sa musia stať virálnymi, zdieľajte videá tejto jazdy s popisom, že tento inovatívny, avantgardný program bol na olympiáde zakázaný.“
Celosvetová reakcia na túto kauzu napokon Sabatému naozaj pomohla. Universal Studios mu schválili práva na použite hudby.
„Obrovské ďakujem všetkým, ktorí zdieľali môj post a podporili ma. Vďaka vám, Universal Studios prehodnotili svoje stanovisko a oficiálne mi udelili práva pre túto jednu špeciálnu príležitosť. Zopár vecí ešte musíme vyriešiť ohľadom dvoch ďalších skladieb, ktoré sa objavia v programe, ale sme blízko. A to všetko vďaka vám. Som nesmierne šťastný, že Mimoni sa predsa dostanú na olympijský ľad,“ napísal na sociálnu sieť španielsky pretekár.
Rokujú s vydavateľstvami
Problémy s autorskými právami sa týkali aj iných pretekárov. Dvojnásobná medailistka zo svetových šampionátov a majsterka Európy z roku 2024, Belgičanka Loena Hendrickxová tiež musela meniť hudbu krátkeho programu tesne pred olympiádou.
26-ročná krasokorčuliarka jazdila na pieseň Ashes od Celine Dionovej, ktorá sa objaví vo filme Deadpool 2.
Po januárových majstrovstvách Európy však jeho tím, tréner a brat Jorik Hendrickx a choreograf Ádám Sólya začali mať obavy, že im hudbu na olympiádu neschvália.
Hendrickxová tak predvedie svoju jazdu na inú skladbu Celine Dionovej, s názvom I Surrender, ktorá má podobnú atmosféru ako Ashes a figuruje v licenčnom katalógu ClicknClear.
Závažnosť situácie si uvedomuje aj ISU. „Nechceme, aby sa pretekári stresovali kvôli hudbe,“ vravel pre agentúru AP prezident Medzinárodnej Korčuliarskej Únie Jae Youl Kim.
„Je to zložité, lebo niekedy práva na jednu skladbu vlastní 16 rôznych subjektov. Teraz rokujeme priamo s hlavnými hudobnými vydavateľstvami, aby sme našli riešenie, ktoré vyhovuje každému,“ doplnil.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara