Američania si podmanili úvodný súťažný deň. O pódiové priečky bojujú aj Gruzínci

Americkí krasokorčuliari viedli tímovú súťaž po 1. dni na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
O plný bodový zisk sa postarala dvojica Madison Chocková, Evan Bates v rytmických tancoch, Alysa Liuová bola medzi ženami druhá. Na celkovom druhom mieste sa usadili Japonci, tretí boli domáci Taliani.
Spoločne s piatym miestom Ellie Kamovej a Dannyho O'Sheu v krátkom programe športových dvojíc mali Američania po úvodných troch súťažiach 25 bodov, o dva viac ako Japonci.
O prvenstvo vo svojich disciplínach sa postarali pár Riku Miurová, Rjuiči Kihara a Kaori Sakamotová, v rytmických tancoch obsadili Utana Jošidová s Masajom Moritom ôsmu priečku.
Domáci tím mal na konte 22 bodov za tretie miesta Sary Contiovej a Niccola Maciiho v krátkom programe športových dvojíc i Lary Naki Gutmannovej medzi ženami. Tanečníci Charlene Guignardová a Marco Fabbri boli piati.
V tímovej súťaži chýbajú obhajcovia zlata z Ruska. Ruskí a bieloruskí športovci môžu pre vojnu na Ukrajine štartovať pod piatimi kruhmi iba v individuálnych športoch a disciplínach, s neutrálnym štatútom a za splnenia viacerých podmienok.
Krasokorčuľovanie na ZOH 2026 - tímová súťaž
Tance na ľade - rytmické tance: 1. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 91,06 bodu, 2. Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron (Fr.) 89,98, 3. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 86,85
Športové dvojice - krátky program: 1. Riku Miurová, Rjuiči Kihara (Jap.) 82,84 bodu, 2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 77,54, 3. Sara Contiová, Niccolo Macii (Tal.) 76,65
Ženy - krátky program: 1. Kaori Sakamotová (Jap.) 78,88 bodu, 2. Alysa Liuová (USA) 74,90, 3. Lara Naki Gutmannová (Tal.) 71,62
Celkové poradie (po 3 z 8 súťaží): 1. USA 25 bodov, 2. Japonsko 23, 3. Taliansko 22, 4. Gruzínsko 20, 5. Kanada 19, 6. Francúzsko 17, 7. Kórejská republika 11, 8. Veľká Británia 11, 9. Čína 10, 10. Poľsko 6
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara