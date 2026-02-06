06.02.2026 06:00
Deň 0
Miláno a Cortina 2026
Aréna Santagiulia v Miláne.
Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazde
Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metra
Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačom
Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOH
Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazde

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|6. feb 2026 o 07:15
Predstavia sa aj dve Slovenky - Jančová a Šrobová.

Zjazd je v alpskom lyžovaní to, čo finále Ligy majstrov vo futbale. Najväčšia pozornosť, najväčší tlak.

Je to disciplína, ktorú chce na olympiáde vyhrať každý rýchlostný špecialista. Sú to jediné preteky, kde sa ide naplno od štartu do cieľa bez druhej jazdy a bez možnosti niečo opraviť. Práve preto má medzi lyžiarmi najväčšiu váhu.

Program zjazdu na ZOH 2026:

Sobota 7. februára 11:30 - zjazd muži

Nedeľa 8. februára 11:30 - zjazd ženy

Olympijský zjazd je na programe hier od roku 1948 a odvtedy patrí medzi ich najvýraznejšie body. V rámci alpského programu má špecifickú váhu najmä preto, že ide o najrýchlejšiu disciplínu a často aj o najviditeľnejší výsledok celého lyžiarskeho týždňa.

Skúsenosť ako výhoda

Na ZOH 2026 príde na rad hneď v prvý víkend. Muži sa spustia na legendárnom Stelviu v Bormiu, ženy o deň neskôr na olympijskej klasike v Cortine d’Ampezzo.

Dve trate, ktoré majú vlastnú históriu, vlastných hrdinov a veľmi dobrú pamäť – každá chyba sa na nich vracia.

Stelvio patrí medzi trate, ktoré si jazdci pamätajú veľmi presne. Nie preto, že by bolo najstrmšie na svete, ale preto, že takmer neponúka oddych.

Dlhé kĺzavé úseky sa striedajú s technickými pasážami, kde treba presne trafiť stopu a udržať rýchlosť. Trať je fyzicky náročná, v spodnej časti si pretekári siahajú na dno svojich síl a práve tam často vznikajú rozdiely.

Aj preto sa na nej dlhodobo presadzujú skúsení zjazdári, ktorí ju poznajú z každoročných pretekov Svetového pohára.

Olimpia v Cortine má iný charakter. Je kompaktnejšia a rytmickejšia, ale od prvých metrov núti ísť naplno. Úvodná stena okamžite preverí stabilitu a odvahu, stred trate zasa schopnosť udržať čistú líniu vo vysokej rýchlosti.

Tempo sa nastaví hneď po štarte a kto ho nezachytí, do cieľa ho už dobieha len ťažko. Výhodu tu majú lyžiarky, ktoré ju majú najazdenú z veľkých podujatí posledných rokov.

Zjazdovka v Cortine d'Ampezzo.
Zjazdovka v Cortine d'Ampezzo. (Autor: TASR/AP)

Favoriti a favoritky podľa formy

Medzi mužmi sa najviac spomína meno Marca Odermatta. V tejto sezóne trikrát vyhral, dvakrát skončil druhý a naposledy sa umiestnil na štvrtom mieste.

Na domácej zjazdovke však vyniká Dominik Paris. Tridsaťšesťročný veterán dokázal na Stelviu vyhrať už šesťkrát a stavia najmä na znalostiach trate. Navyše, v posledných pretekoch obsadil výborné druhé miesto.

Prekvapením sezóny je mladý Giovanni Franzoni, ktorý získal prvé víťazstvo vo Svetovom pohári a pred domácim publikom nemá čo stratiť.

V ženskom zjazde sa až do posledných dní pred olympiádou rysoval príbeh Lindsey Vonnovej. Po návrate po zranení sa vo veku štyridsaťjeden rokov stala najstaršou víťazkou Svetového pohára.

Vyhrala v St. Moritzi aj v Zauchensee a zdala sa byť najväčšou favoritkou. V posledných pretekoch pred olympijskými hrami však prišiel pád v Crans-Montane a vážne zranenie ľavého kolena.

Lekári diagnostikovali pretrhnutie predného skríženého väzu (ACL), poškodenie menisku aj pomliaždenie kosti.

Vonnová sa vyjadrila k svojej účasti na ZOH. Pri páde si pretrhla predný skrížený väz
Súvisiaci článok
Vonnová sa vyjadrila k svojej účasti na ZOH. Pri páde si pretrhla predný skrížený väz

Americká lyžiarka je presvedčená, že napriek vážnemu zraneniu kolena z minulého týždňa bude schopná pretekať. Bývalá zlatá medailistka z Vancouveru 2010 má za sebou viacero návratov, otázne však zostáva, či jej organizmus zvládne plnú záťaž.

„Toto samozrejme nie je to, v čo som dúfala. Naozaj tvrdo som pracovala na tom, aby som išla do týchto hier v úplne inej pozícii, "povedala Vonnová, ktorá podobné zranenie utrpela aj krátko pred olympijskými hrami 2014 a o štart v Soči prišla.

„Viem, aké boli moje šance pred tým pádom, a viem, že dnes už nie sú rovnaké, ale viem, že tu stále sú. A pokiaľ bude šanca, budem sa snažiť, "povedala Vonnová.

Otvorili sa tak šance pre iné lyžiarky. Výborné výkony predvádza nemecká dvojica Emma Aicherová a Kira Weidleová Winkelmannová. Domáca atmosféra nabudí aj trojicu Laura Pirovanová, Nicol Delagová a Sofia Goggiová.

Kto obhajuje zlato?

Zjazd z Pekingu 2022 bude mať v Taliansku úplne nové obsadenie. Švajčiar Beat Feuz už kariéru ukončil, takže titul z roku 2022 zostane bez priameho pokračovateľa.

Medailisti v zjazde na ZOH 2022:

Muži: 1. Beat Feuz, 2. Johan Clarey, 3. Matthias Mayer

Ženy: 1. Corinne Suterová, 2. Sofia Goggiová, 3. Nadia Delagová

Strieborný medailista z tých istých pretekov, Francúz Johan Clarey, sa vtedy zapísal do histórie – vo veku 41 rokov získal prvú olympijskú medailu a stal sa najstarším medailistom v alpskom lyžovaní. Bol to jeden z pamätných momentov tých hier.

V ženskom zjazde sa situácia vyvíja inak. Corinne Suterová, olympijská víťazka z Pekingu, sa do sezóny vracala po viacerých zraneniach a zatiaľ sa nedostala do stabilnej formy.

Najlepším výsledkom tejto zimy je 15. miesto a v januári nastúpila len na dva zjazdy. V porovnaní s minulými rokmi ide skôr o návrat do rytmu než o dominantnú sezónu.

Striebro v Pekingu získala Sofia Goggiová, ktorá vtedy bojovala o zlato aj napriek zdravotným problémom. V cieli ju predbehla Suterová a bolo vidieť, že výsledok nesie ťažko.

Aj ona odvtedy riešila zranenia, no do olympijskej sezóny sa vrátila s cieľom znovu útočiť na najvyššie priečky. Domáce prostredie v Cortine jej môže ponúknuť príležitosť na reparát.

Víkend, ktorý veľa napovie

Olympijský zjazd patrí medzi preteky, ktoré sa nedajú presne predpovedať. Tréningy veľa napovedia, no medaily často prídu odtiaľ, odkiaľ sa najmenej čakajú.

V Bormiu bude otázkou, či Stelvio opäť zvládnu najskúsenejší zjazdári, alebo sa presadí nová generácia. V Cortine sa bude riešiť aj to, či sa na štart postaví Lindsey Vonnová po zranení kolena a čo jej návrat – alebo absencia – urobí s poradím favoritiek.

Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos
Súvisiaci článok
Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos

Zjazd sa na olympiáde ide len raz. A práve preto patrí medzi preteky, ktoré sa sledujú od štartu do cieľa bez prestávky.

V sobotu a v nedeľu sa tak rozhodne o zjazdárskych olympijských tituloch na tratiach, ktoré patria medzi najtradičnejšie v kalendári.

