Kuriózny problém Švédok. Pokazil sa im záchod a Nemky im nedovolili použiť ten svoj

Švédske hokejistky sa vo svojom prvom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku museli popasovať s kurióznym problémom.
Po prvej tretine prišli za stavu 1:1 do šatne a zistili, že sa im pokazil záchod a zaplavil šatňu.
Keďže potrebovali vykonať potrebu, hľadali iné spôsoby.
"Toaleta v zápasovej šatni bola vytopená. Zopár švédskych hráčok tak išlo k Nemkám a opýtali sa, či by mohli využiť ich záchod. Odpoveď Nemiek? Nein! Jednoznačné nie," opisoval situáciu reportér stanice TV4 Adam Johansson.
Švédky tak museli ísť na druhú stranu arény do tréningovej šatne.
"Potrebujem hrať s prázdnym močovým mechúrom. Teraz som kvôli tomu musela ísť na druhú stranu haly," hovorila švédska kapitánka Anna Kjellbinová pre portál Expressen.
Problém s toaletou technickí pracovníci vyriešili pred druhou prestávkou. Severanky však táto situácia nakopla a Nemkám sa odplatili na ľade. Duel zobrali do svojich rúk a zvíťazili 4:1.
Prítomnosť extra motivácie potvrdila aj strelkyňa dvoch gólov Lina Ljunglomová: "Áno, kľúčom k víťazstvu bolo to, že nám odmietli požičať záchod. Zvládli sme to a zápas sme vyhrali. Možno nám ho nabudúce dovolia použiť."
"Ak by bola situácia opačná, dovolili by sme Nemkám využiť naše priestory," povedala kapitánka Kjellbinová.
Nemecký postoj môže súvisieť aj s tým, že Švédky bývajú v rovnakom dome ako Fínky nakazené norovirusom.
Švédske hokejistky nastúpia najbližšie 7. februára o 14:40 proti domácemu Taliansku. Nemky budú o dve a pol hodiny skôr čeliť Japonkám.
