    06.02.2026 06:00
    Deň 0
    Miláno a Cortina 2026
    Otvárací ceremoniál.
    Olympijské hry sú oficiálne otvorené. Oheň v Miláne zapálili legendy zjazdového lyžovania
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar počas otváracieho ceremoniálu XXV. zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026.
    Slovensko je oficiálne súčasťou ZOH 2026. Vlajku na San Sire poniesol Tatar
    Hokejistky Fínska.
    Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov
    Nikita Kučerov (vpravo) v zápase Rusko - Česko na MS v hokeji 2019.
    Mali by Rusi na olympiáde medailu? Väčšina hráčov NHL si myslí, že áno
    Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.
    V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas tréningu zjazdu na ZOH 2026.
    Čo ukázala Vonnovej prvej jazda po zranení? Tréner odpovedal aj na fámu, ktorá sa šíri
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOtvárací ceremoniálSúvisiace

    Olympijské hry sú oficiálne otvorené. Oheň v Miláne zapálili legendy zjazdového lyžovania

    Otvárací ceremoniál.
    Fotogaléria (82)
    Otvárací ceremoniál. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet, TASR|6. feb 2026 o 23:27
    ShareTweet0

    Olympijské hry v Miláne a Cortine sú oficiálne otvorené.

    Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sú oficiálne otvorené.

    Najočakávanejší moment, zapálenie olympijského ohňa, sa udial o 23.27 h. Tejto pocty sa dostalo dvom bývalým talianskym hviezdam v alpskom lyžovaní Albertovi Tombovi a Deborah Compagnoniovej, ktorí zapálili oheň v Miláne pri Oblúku mieru (Arco della Pace) neďaleko štadióna San Siro.

    V Cortine na námestí Piazza Dibona ho zapálila súčasná talianska zjazdárka Sofia Goggiová.

    Fotogaléria z otváracieho ceremoniálu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
    Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Štadión San Siro počas otváracieho ceremoniálu.
    82 fotografií
    Raper Snoop Dogg počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Maskoti Tina a Milo počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Diváci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Holandský kráľ Willem-Alexander, kráľovná Maxima a princezná Amalia počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Viceprezident USA JD Vance so ženou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Účinkujúci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Tanečníci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Belgicka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Saudskej Arábie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Andorry počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Brazílie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Austrálie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Arménska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Albánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Dánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.sReprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Chorvátska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Estónska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Fínska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nového Zélandu počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Holandska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Poľska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Mexika počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Jamajky počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026. Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.

    Hry otvoril prezident

    XXV. zimné olympijské hry slávnostne otvoril taliansky prezident Sergio Mattarella. Stalo sa tak v piatok 6. februára 2026 o 22.51 h miestneho času.

    „Vyhlasujem týmto zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo za otvorené,“ povedal Mattarella.

    Slávnostnej formulke predchádzal bohatý sprievodný program. Otvárací ceremoniál bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach.

    Hlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne, druhý sa odohrával v tradičnom horskom stredisku zimných športov Cortine d’Ampezzo.

    Okrem Milána a Cortiny sa konali sprievody aj v ďalších dvoch súťažných centrách - pod skokanskými mostíkmi v Predazze a v Livigne.

    Organizátori tým chceli umožniť účasť väčšiemu počtu olympionikov, keďže hry budú rozprestreté po najširšom území v histórii.

    Sergio Mattarella.
    Sergio Mattarella. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)

    Harmónia

    Hlavnou témou otváracieho ceremoniálu bola harmónia, ktorá mala upozorniť na súlad i kontrast dvoch hlavných centier hier - veľkomesta Milána a horského strediska Cortiny.

    Celý program rozprával príbeh prepojenia ľudí, regiónov a kultúr, zároveň predstavil Taliansko ako krajinu kreativity, emócií a silnej identity.

    V úvodnej časti prebehlo baletné vystúpenie v réžii študentov operného domu La Scala, na ploche San Sira vyrástlo súsošie Amora a Psyché, ktoré vytvoril Antonio Canova.

    V ďalšej sekvencii bolo počuť úryvky najznámejších árií operných skladateľov Giuseppeho Verdiho, Gioachina Rossiniho a Giacoma Pucciniho.

    Vytúpenie počas otváracieho ceremoniálu XXV. zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026 na štadióne San Siro v Miláne.
    Vytúpenie počas otváracieho ceremoniálu XXV. zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026 na štadióne San Siro v Miláne. (Autor: TASR)

    Vo farebných kostýmoch sa predstavili osobnosti symbolizujúce najslávnejšie okruhy talianskej kultúry - od architektúry, cez gastronómiu až po Rímsku ríšu.

    V rámci hudobného programu vystúpila päťnásobná držiteľka ceny Grammy Mariah Carey, ktorá v jednom z vrcholov večera zaspievala v taliančine klasiku Volare, ktorú skombinovala s vlastnou piesňou Nothing Is Impossible (Nič nie je nemožné).

    Rossi šoféroval električku

    Pomyselná historická električka potom priviezla na San Siro talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu i legendárneho motocyklového jazdca Valentina Rossiho.

    Taliansku vlajku priniesla v obleku od Armaniho populárna modelka Vittoria Cerretiová, následne ju v Miláne vztýčil zástupca čestnej gardy talianskych karabinierov, v prestrihu v Cortine ju vztýčili členovia víťaznej štafety talianskych bežcov na lyžiach zo ZOH 2006 v Turíne.

    Po tónoch talianskej hymny bol ďalší blok venovaný protikladom dvoch epicentier ZOH 2026, teda „Mesta a Hory“.

    Nad pódiom sa vznieslo päť olympijských kruhov, ktoré vytvorili emblém hier. Vo videospote potom organizátori predstavili jednotlivé olympijské športoviská.

    Tatar a Čerňanská vlajkonosičmi

    Nasledovalo tradične defilé jednotlivých výprav. Odštartovali ho grécki športovci ako zástupcovia krajiny, ktorá dala svetu olympijské hry.

    Ďalšie krajiny nasledovali podľa abecedného poradia. Rakúsku vlajku niesli snoubordisti Anna Gasserová a Benjamin Carl a českú hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová.

    Viktoria Čerňanská nesie slovenskú vlajku počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    Viktoria Čerňanská nesie slovenskú vlajku počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    Nemeckú ekipu priviedol na milánsky štadión ďalší elitný hokejista z NHL Leon Draisaitl a Lotyšov bývalý hráč Michaloviec Kaspars Daugavinš.

    Vlajkonosičmi Nórska, najúspešnejšej krajiny v histórii ZOH, boli alpská lyžiarka Kajsa Vickhoffová Lieová a rýchlokorčuliar Peder Kongshaug.

    Ako 75. v poradí vyšla na plochu slovenská výprava. Slovenskú vlajku niesli bobistka Viktória Čerňanská (v Cortine) a hokejista Tomáš Tatar (v Miláne).

    „Bolo to úžasné a tie pocity boli naozaj neopísateľné. Naozaj som cítila hrdosť, že som mohla niesť vlajku. Myslela som aj na všetkých športovcov, ktorí sú na rôznych miestach v Taliansku,“ uviedla 23-ročná Čerňanská.

    Pochodovali aj reprezentanti Beninu, Guiney-Bissau a Spojených arabských emirátov, ktorí sa premiérovo predstavia na ZOH.

    Na záver vyšli na plochu reprezentanti usporiadateľskej krajiny. Domáci Taliani mali štyroch vlajkonosičov - bežca na lyžiach Federica Pellegrina, curlera Amosa Mosanera, šortrekárku Ariannu Fontanovú a lyžiarku Federicu Brignoneovú.

    Taliansko otvára náruč celému svetu

    Po nástupe národov krátky film ukázal históriu olympijských hier pomocou animovanej formy, herečka Sabrina Impacciatoreová predstavila históriu zimných športov v Taliansku.

    Ďalšia herečka Brenda Lodigianiová poukázala na gestá a mimiku, ktorá je pre taliansky národ typická.

    Na centrálnom pódiu v Miláne sa ukázali vlajky všetkých krajín a potom už športovcov a členov olympijskej rodiny privítal šéf organizačného výboru ZOH 2026 Giovanni Malago.

    Prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago.
    Prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago. (Autor: TASR)

    „Dnes večer Taliansko otvára náruč celému svetu. Od elegancie a štýlu Milána až po alpský div Cortiny d'Ampezzo vítame vás tu v krajine plnej histórie a inovácií, kreativity, kultúry a vášne.

    Nikdy som nebol viac hrdý, že som Talian, ako dnes večer. Športovcom odkazujem - toto je váš čas, váš okamih, vaše roky odhodlania, odvaha snívať a snaha posúvať hranice možného. Tieto hry patria vám. Vitajte v Miláne a Cortine 2026,“ vyhlásil Malago.

    Športovci, toto je vaša chvíľa

    Na jeho slová nadviazala prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová.

    „Športovci, toto je vaša chvíľa. Viem, aký je to pocit, ten mix vzrušenia a nervozity. Celý ten kolobeh tvrdej práce, ranných vstávaní - to všetko vyvrcholí teraz. Všetko si to vychutnajte, užite si každú sekundu.

    Počas najbližších dvoch týždňov nám dáte niečo naozaj výnimočné. Ukážete nám, čo to znamená byť človekom. Snívať, zvládať prekážky, rešpektovať jeden druhého, starať sa jeden o druhého.

    Ukážete nám silu, ktorá nie je iba o víťazstvách, ale aj o o odvahe, empatii a srdci. Neprinesiete si len neuveriteľné zážitky, ale dosiahnete aj svoje olympijské sny.

    Ukážete svetu, ako žiť. Prostredníctvom vás vidíme to najlepšie, pripomínate nám, že môžeme byť odvážni a milí. Ďakujem, že veríte v kúzlo olympijských hier,“ povedala Coventryová, prvá žena na čele MOV.

    Až 116 disciplín

    ZOH 2026 sú prvé olympijské hry, ktoré oficiálne hostia dve mestá - Miláno a Cortina d'Ampezzo, no v skutočnosti sa budú hry odohrávať na obrovskej ploche s rozlohou viac ako 22.000 kilometrov štvorcových.

    Taliansko hostí už štvrtú olympiádu, z toho tretiu zimnú. Cortina d'Ampezzo organizovala zimné hry už v roku 1956, o štyri roky neskôr sa konali letné v Ríme a presne pred dvadsiatimi rokmi sa uskutočnila zimná olympiáda v Turíne.

    Na ZOH 2026 sa bude bojovať v 116 disciplínach 16 športov, resp. športových odvetví. Dokopy 54 disciplín bude mužských, 50 ženských a 12 miešaných.

    Štartovať bude približne 2900 športovcov z 93 krajín. Slovensko bude reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026

    ZOH 2026

    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Jarná časť Nike ligy štartuje šlágrom DAC - Slovan. Športový program na dnes (7. február)
    dnes 00:00
    Aréna Santagiulia v Miláne.
    Martin Turčinpi 07:20
    Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratujeHokej sa tu hrá prvýkrát a možno naposledy.
    Martin Turčin|pi 07:20
    Slovensko na ZOH 2026 bude reprezentovať Hektor Kapustík.
    Nikola Černákovápi 13:38|9
    Bizarné podozrenia v skokoch na lyžiach: Môžu si športovci „vylepšovať“ výkony injekciami do penisu?Slovensko reprezentuje súrodenecká dvojica Kira Mária a Hektor Kapustíkovci.
    Nikola Černáková|pi 13:38|9
    Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
    Miroslav Kováčikpi 07:00
    Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snovOčakávané udalostí pred štartom ZOH v Miláne a Cortine 2026.
    Miroslav Kováčik|pi 07:00
    Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu.
    pi 11:17
    VIDEO: Bátovská Fialková prezradila svoj úsek v štafete. Preteky prinesú zaujímavú novinkuV konkurencii 21 štafiet Slováci vybehnú zo štvrtého radu s číslom 11. Najprv sa predstavia dvaja muži a po nich dve ženy.
    pi 11:17
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
    Nikola Černákovápi 07:15|4
    Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazdePredstavia sa aj dve Slovenky - Jančová a Šrobová.
    Nikola Černáková|pi 07:15|4
    Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
    Miroslav Kováčikpi 07:30|1
    O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metraPred takmer 20 rokmi získalo Slovensko prvú medailu na ZOH.
    Miroslav Kováčik|pi 07:30|1
    Madison Chocková a Evan Bates počas ZOH 2026.
    pi 15:38
    Američania si podmanili úvodný súťažný deň. O pódiové priečky bojujú aj GruzínciO plný bodový zisk sa postarala dvojica Madison Chocková, Evan Bates v rytmických tancoch.
    pi 15:38
    Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
    Samuel Gregapi 07:45|8
    Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačomSpomienka na pamätný moment z otváracieho ceremoniálu zimnej olympiády 1956.
    Samuel Grega|pi 07:45|8
    Jozef Ninis.
    pi 17:22
    Zmenil taktiku, no nebol spokojný. Ninis sa plánuje vrátiť v pretekoch ku klasikeStane sa prvým Slovákom so šiestimi vystúpeniami na ZOH v ére samostatnosti.
    pi 17:22
    Igor Nemeček.
    pi 15:18
    Upokojoval som viacerých ľudí. Nemeček o hale: Verím, že aj maličkosti budú v poriadkuBývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček má v Miláne hokejový turnaj pod palcom.
    pi 15:18
    Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
    Matej Hankpi 08:30
    Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOHPozrite si prehľad najväčších historických udalosti zimných olympijských hier.
    Matej Hank|pi 08:30
    Japonské hokejistky sa tešia z triumfu.
    pi 14:59
    Francúzsko neuspelo ani v druhom zápase. Češky padli až v predĺženíV tom prvom podľahlo domácemu Taliansku 1:4.
    pi 14:59
    Momentka zo ženského hokejového zápasu Švédsko - Nemecko počas ZOH 2026.
    pi 14:32
    Kuriózny problém Švédok. Pokazil sa im záchod a Nemky im nedovolili použiť ten svojŠvédske hokejistky aj napriek problémom vyhrali nad Nemkami 4:1.
    pi 14:32
    Na snímke hokejista Adam Ružička počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred zimnými olympijskými hrami v Miláne.
    pi 14:24|5
    Ružička je veľmi rád za šancu. Som vyrovnanejší človek, povedal k ukončeniu pôsobenia v NHL Na septembrovej kvalifikácii chýbal, ale do konečného olympijského výberu sa dostal.
    pi 14:24|5
    Švajčiar Marco Odermatt počas tréningu.
    pi 13:08
    Posledný tréning absolvovala len polovica pretekárov. Darilo sa Čechovi, Odermatt zaostalVäčšina jazdila naplno len niektoré úseky a záver na zjazdovke Stelvio vypustili.
    pi 13:08
    Talian Amos Mosaner.
    pi 12:05
    Domáci curleri napravili zaváhanie s Kanadou. Obhajcovia bronzu opäť neuspeliVo svojom treťom zápase na domácom olympijskom turnaji miešaných dvojíc zdolali Švajčiarsko 12:4.
    pi 12:05
    Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková.
    pi 11:07
    Legendárna Sáblíková začína rozlúčkovú misiu: Idem sa popasovať so sebou, súperkami aj ľadomAby som povedala pravdu, tak ja si veľmi neverím ani na jednej trati, skonštatovala.
    pi 11:07
    Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin.
    pi 10:20
    Jacquelin vzdá netradičný hold svojmu idolu. Ukázať, že jeho odkaz žije ďalej, hovoríNa počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou.
    pi 10:20
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    pi 10:01|2
    Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril TatarSlováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.
    pi 10:01|2
    Tomás-Llorenc Guarino Sabaté.
    Titanilla Bődpi 09:00
    Stresy tesne pred olympiádou. Mimoňov oslobodil internet, problémy má aj majsterka EurópyKrasokorčuliari riešia autorské práva.
    Titanilla Bőd|pi 09:00
    Olympijský oheň už je v Miláne. Pred gotickou katedrálou Milánsky dóm niesla vo štvrtok pochodeň baletka Nicoletta Manniová.
    Boris Vanyapi 09:00
    Taká olympiáda ešte nebola. Slovenská medaila je ďaleko ako z Milána do CortinyCeremoniál ZOH 2026 bude na štadióne San Siro.
    Boris Vanya|pi 09:00
    Brayden Point (vľavo) a Erik Černák oslavujú po strelenom góle.
    pi 08:00
    Už druhá zmena v kanadskej nominácii. Opäť má smolu Černákov spoluhráčKanada začne turnaj pod piatimi kruhmi 12. februára duelom s českou reprezentáciou.
    pi 08:00
    Andrea Abodi.
    pi 16:34
    Veria, že ZOH im pomôžu do ďalších rokov. Taliani sa chcú uchádzať aj o letnú olympiáduTaliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme.
    pi 16:34
    Hokejistky Fínska.
    pi 17:38
    Dobré správy pre Fínky. Situácia s vírusom sa zlepšuje, na tréningu ich bolo oveľa viacFínsko má v sobotu nastúpiť proti USA.
    pi 17:38
    Spectators watch a pre-show ahead of the Olympic opening ceremony at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 6, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    pi 20:06
    Fotogaléria z otváracieho ceremoniálu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
    pi 20:06
    ZOH 2026

    ZOH 2026

    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Jarná časť Nike ligy štartuje šlágrom DAC - Slovan. Športový program na dnes (7. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026»Olympijské hry sú oficiálne otvorené. Oheň v Miláne zapálili legendy zjazdového lyžovania