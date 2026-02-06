Olympijské hry sú oficiálne otvorené. Oheň v Miláne zapálili legendy zjazdového lyžovania

Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sú oficiálne otvorené.
Najočakávanejší moment, zapálenie olympijského ohňa, sa udial o 23.27 h. Tejto pocty sa dostalo dvom bývalým talianskym hviezdam v alpskom lyžovaní Albertovi Tombovi a Deborah Compagnoniovej, ktorí zapálili oheň v Miláne pri Oblúku mieru (Arco della Pace) neďaleko štadióna San Siro.
V Cortine na námestí Piazza Dibona ho zapálila súčasná talianska zjazdárka Sofia Goggiová.
Hry otvoril prezident
XXV. zimné olympijské hry slávnostne otvoril taliansky prezident Sergio Mattarella. Stalo sa tak v piatok 6. februára 2026 o 22.51 h miestneho času.
„Vyhlasujem týmto zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo za otvorené,“ povedal Mattarella.
Slávnostnej formulke predchádzal bohatý sprievodný program. Otvárací ceremoniál bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach.
Hlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne, druhý sa odohrával v tradičnom horskom stredisku zimných športov Cortine d’Ampezzo.
Okrem Milána a Cortiny sa konali sprievody aj v ďalších dvoch súťažných centrách - pod skokanskými mostíkmi v Predazze a v Livigne.
Organizátori tým chceli umožniť účasť väčšiemu počtu olympionikov, keďže hry budú rozprestreté po najširšom území v histórii.
Harmónia
Hlavnou témou otváracieho ceremoniálu bola harmónia, ktorá mala upozorniť na súlad i kontrast dvoch hlavných centier hier - veľkomesta Milána a horského strediska Cortiny.
Celý program rozprával príbeh prepojenia ľudí, regiónov a kultúr, zároveň predstavil Taliansko ako krajinu kreativity, emócií a silnej identity.
V úvodnej časti prebehlo baletné vystúpenie v réžii študentov operného domu La Scala, na ploche San Sira vyrástlo súsošie Amora a Psyché, ktoré vytvoril Antonio Canova.
V ďalšej sekvencii bolo počuť úryvky najznámejších árií operných skladateľov Giuseppeho Verdiho, Gioachina Rossiniho a Giacoma Pucciniho.
Vo farebných kostýmoch sa predstavili osobnosti symbolizujúce najslávnejšie okruhy talianskej kultúry - od architektúry, cez gastronómiu až po Rímsku ríšu.
V rámci hudobného programu vystúpila päťnásobná držiteľka ceny Grammy Mariah Carey, ktorá v jednom z vrcholov večera zaspievala v taliančine klasiku Volare, ktorú skombinovala s vlastnou piesňou Nothing Is Impossible (Nič nie je nemožné).
Rossi šoféroval električku
Pomyselná historická električka potom priviezla na San Siro talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu i legendárneho motocyklového jazdca Valentina Rossiho.
Taliansku vlajku priniesla v obleku od Armaniho populárna modelka Vittoria Cerretiová, následne ju v Miláne vztýčil zástupca čestnej gardy talianskych karabinierov, v prestrihu v Cortine ju vztýčili členovia víťaznej štafety talianskych bežcov na lyžiach zo ZOH 2006 v Turíne.
Po tónoch talianskej hymny bol ďalší blok venovaný protikladom dvoch epicentier ZOH 2026, teda „Mesta a Hory“.
Nad pódiom sa vznieslo päť olympijských kruhov, ktoré vytvorili emblém hier. Vo videospote potom organizátori predstavili jednotlivé olympijské športoviská.
Tatar a Čerňanská vlajkonosičmi
Nasledovalo tradične defilé jednotlivých výprav. Odštartovali ho grécki športovci ako zástupcovia krajiny, ktorá dala svetu olympijské hry.
Ďalšie krajiny nasledovali podľa abecedného poradia. Rakúsku vlajku niesli snoubordisti Anna Gasserová a Benjamin Carl a českú hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová.
Nemeckú ekipu priviedol na milánsky štadión ďalší elitný hokejista z NHL Leon Draisaitl a Lotyšov bývalý hráč Michaloviec Kaspars Daugavinš.
Vlajkonosičmi Nórska, najúspešnejšej krajiny v histórii ZOH, boli alpská lyžiarka Kajsa Vickhoffová Lieová a rýchlokorčuliar Peder Kongshaug.
Ako 75. v poradí vyšla na plochu slovenská výprava. Slovenskú vlajku niesli bobistka Viktória Čerňanská (v Cortine) a hokejista Tomáš Tatar (v Miláne).
„Bolo to úžasné a tie pocity boli naozaj neopísateľné. Naozaj som cítila hrdosť, že som mohla niesť vlajku. Myslela som aj na všetkých športovcov, ktorí sú na rôznych miestach v Taliansku,“ uviedla 23-ročná Čerňanská.
Pochodovali aj reprezentanti Beninu, Guiney-Bissau a Spojených arabských emirátov, ktorí sa premiérovo predstavia na ZOH.
Na záver vyšli na plochu reprezentanti usporiadateľskej krajiny. Domáci Taliani mali štyroch vlajkonosičov - bežca na lyžiach Federica Pellegrina, curlera Amosa Mosanera, šortrekárku Ariannu Fontanovú a lyžiarku Federicu Brignoneovú.
Taliansko otvára náruč celému svetu
Po nástupe národov krátky film ukázal históriu olympijských hier pomocou animovanej formy, herečka Sabrina Impacciatoreová predstavila históriu zimných športov v Taliansku.
Ďalšia herečka Brenda Lodigianiová poukázala na gestá a mimiku, ktorá je pre taliansky národ typická.
Na centrálnom pódiu v Miláne sa ukázali vlajky všetkých krajín a potom už športovcov a členov olympijskej rodiny privítal šéf organizačného výboru ZOH 2026 Giovanni Malago.
„Dnes večer Taliansko otvára náruč celému svetu. Od elegancie a štýlu Milána až po alpský div Cortiny d'Ampezzo vítame vás tu v krajine plnej histórie a inovácií, kreativity, kultúry a vášne.
Nikdy som nebol viac hrdý, že som Talian, ako dnes večer. Športovcom odkazujem - toto je váš čas, váš okamih, vaše roky odhodlania, odvaha snívať a snaha posúvať hranice možného. Tieto hry patria vám. Vitajte v Miláne a Cortine 2026,“ vyhlásil Malago.
Športovci, toto je vaša chvíľa
Na jeho slová nadviazala prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová.
„Športovci, toto je vaša chvíľa. Viem, aký je to pocit, ten mix vzrušenia a nervozity. Celý ten kolobeh tvrdej práce, ranných vstávaní - to všetko vyvrcholí teraz. Všetko si to vychutnajte, užite si každú sekundu.
Počas najbližších dvoch týždňov nám dáte niečo naozaj výnimočné. Ukážete nám, čo to znamená byť človekom. Snívať, zvládať prekážky, rešpektovať jeden druhého, starať sa jeden o druhého.
Ukážete nám silu, ktorá nie je iba o víťazstvách, ale aj o o odvahe, empatii a srdci. Neprinesiete si len neuveriteľné zážitky, ale dosiahnete aj svoje olympijské sny.
Ukážete svetu, ako žiť. Prostredníctvom vás vidíme to najlepšie, pripomínate nám, že môžeme byť odvážni a milí. Ďakujem, že veríte v kúzlo olympijských hier,“ povedala Coventryová, prvá žena na čele MOV.
Až 116 disciplín
ZOH 2026 sú prvé olympijské hry, ktoré oficiálne hostia dve mestá - Miláno a Cortina d'Ampezzo, no v skutočnosti sa budú hry odohrávať na obrovskej ploche s rozlohou viac ako 22.000 kilometrov štvorcových.
Taliansko hostí už štvrtú olympiádu, z toho tretiu zimnú. Cortina d'Ampezzo organizovala zimné hry už v roku 1956, o štyri roky neskôr sa konali letné v Ríme a presne pred dvadsiatimi rokmi sa uskutočnila zimná olympiáda v Turíne.
Na ZOH 2026 sa bude bojovať v 116 disciplínach 16 športov, resp. športových odvetví. Dokopy 54 disciplín bude mužských, 50 ženských a 12 miešaných.
Štartovať bude približne 2900 športovcov z 93 krajín. Slovensko bude reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.
