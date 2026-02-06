Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov

Po dvadsiatich rokoch sa aj za účasti 53-člennej slovenskej výpravy vrátia zimné olympijské hry späť na Apeninský polostrov.
V Turíne 2006 získala najviac kovov kanadská rýchlokorčuliarka Cindy Klassenová (1-2-2), tri zlaté si odniesol nemecký biatlonista Michael Greis a prvú striebornú medailu pre Slovensko vybojoval Radoslav Židek.
Kto však ovládne tohtoročného štatistiky a stane sa hviezdou hier v Miláne a Cortine? Pozrite si 10 dôvodov, pre ktoré sa oplatí sledovať ZOH 2026.
Opäť s hviezdami NHL
Bude to turnaj so všetkými naj. V Miláne sa stretnú najlepší hokejisti z najlepšej ligy sveta, aby v reprezentačných dresoch bojovali o najcennejšiu medailu.
Hráči z NHL sa vracajú pod päť olympijských kruhov prvýkrát od Soči 2014 a prinášajú kvalitu tej najvyššej úrovne. Každé striedanie bude mať parametre siedmeho zápasu finálovej série Stanleyho pohára.
Hviezdy súčasnej profiligy budú mať v hlave jediný cieľ – vyhrať zlato. Získa ho Connor McDavid so Sidneym Crosbym opäť pre Kanadu, bratia Tkachukovci pre Spojené štáty alebo ako v Nagane prekvapia Česi?
VIDEO: Finále hokejového turnaja mužov na ZOH 2014
Svoj príbeh bude v Taliansku písať aj slovenský tím. Tréner Vladimír Országh bude mať takisto k dispozícii najlepších, na čele s aktuálne najvýraznejšou postavou slovenského hokeja Jurajom Slafkovským.
"Urobíme všetko pre to, aby sme hrali náš najlepší hokej. Dáme do toho všetko a keď každý odvedie svoju prácu, prinesie nám to výsledky," hovorí.
Bronz z Pekingu bude príjemná, ale aj zaväzujúca spomienka. Zopakovať podobný úspech by sa rovnalo senzácii, no olympijský turnaj už neraz ukázal, že papierové predpoklady sa mažú veľmi rýchlo.
Fenomenálne Američanky
Súťaže v alpských lyžiarskych disciplínach sa pre USA skončili v Pekingu sklamaním. Jedinú striebornú medailu získal v super-G Ryan Cochran-Siegle.
Tentokrát pomýšľajú Američania na výraznejšiu medailovú žatvu, keďže na čele ich nominácie sú dve azda najúspešnejšie lyžiarky histórie.
Po fiasku spred štyroch rokov, keď vypadla v obrovskom slalome, slalome aj kombinácii, túži po ďalších cenných kovoch Mikaela Shiffrinová.
V aktuálnej sezóne vyhrala sedem z ôsmich slalomov, a tak pri jej forme možno s trochou zveličenia tvrdiť, že v Cortine sa môže zdolať iba sama. Navyše, po vyše dvoch rokoch dosiahla pódium aj v obrovskom slalome.
Hollywoodsky príbeh píše Lindsey Vonnová, ktorá súťažila už na ZOH 2002. Pred vyše rokom oznámila návrat do Svetového pohára, hoci má za sebou deväť operácii a umelú časť kolenného kĺbu.
Napriek tomu je v 41 rokoch najlepšia v hodnotení zjazdu, tretia v super-G a v obľúbenom stredisku by ešte donedávna bola favoritkou číslo jeden.
V zjazde v Crans Montane však spadla a pretrhla si predný skrížený väz v kolene. Napriek tomu sa chce hier zúčastniť. "Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa dostala na štart," uviedla legendárna lyžiarka.
Ak jej to zdravie dovolí, okrem rýchlostných disciplín by mohla štartovať aj v tímovej súťaži, kde by na rozdiel od MS mohli so Shiffrinovou vytvoriť tím snov.
Slalom aj s Vlhovou?
V Pekingu prežila najkrajšie chvíle svojej kariéry. Hoci po prvom kole slalomu bola až ôsma, napokon so slzou na líci pózovala so zlatou medailou.
Posledné dva roky však Petra Vlhová chýba na súťažných svahoch, podstúpila dve operácie kolena a naďalej nie je isté, či sa v Cortine postaví na štart.
Mesiac a jeden deň pred olympijských slalomom informovala, že od doktorov dostala zelenú pre plnú tréningovú záťaž, čo je veľký krok vpred, ale definitívne rozhodnutie si nechá 48 hodín pred pretekmi.
AUDIO: Epizóda podcastu PRESSko o stave Petry Vlhovej
O jej výkonnosti nemá verejnosť bližšie správy a ani mať nebude, keďže Vlhová pred ZOH nepôjde žiadne preteky. Môže to dopadnúť happy endom, ale aj pochybnosťami o tom, či vôbec mala do Talianska cestovať.
Jej situácia priťahuje pozornosť fanúšikov a pokiaľ sa rozhodne štartovať, priamy prenos z prvého kola slalomu bude atakovať rekordné čísla sledovanosti.
Vzhľadom na náturu olympijskej šampiónky sú isté azda len dve veci.
Vlhová urobí všetko pre to, aby na olympiáde štartovala a rozhodne sa nebude chcieť len spustiť dole svahom. Ak sa má vrátiť, chce by konkurencie schopná.
Slovenky môžu miešať karty
Divácky atraktívne sú tradične aj biatlonové súťaže, ktoré na uplynulých olympiádach priniesli veľa radosti aj Slovensku. V ére samostatnosti získalo z desiatich cenných kovov až sedem práve v biatlone.
V Anterselve bude na programe jedenásť medailových disciplín, pričom zo slovenského pohľadu sa javí ako najatraktívnejšia ženská štafeta.
V tejto sezóne skončila piata v Hochfilzene, v Oberhofe výborne zvládla v oklieštenej zostave tri relevantné úseky a spomenúť treba aj šieste miesto z MS 2025, kde boli takisto súperky v plnej sile.
Pri bežeckej forme Paulíny Bátovskej Fialkovej, skúsenostiach Anastasie Kuzminovej, zlepšujúcej sa výkonnosti Márie Remeňovej a tradične dobrej streľbe Emy Kapustovej môžu Slovenky bojovať o kvalitný výsledok.
"Už vlani sme ukázali, že v najsilnejšej zostave vieme miešať karty. Pri veľkej dávke šťastia by to mohla by medaila. To by bol sen.
Iste, je tu viacero krajín, ktoré sú papierovo a výkonnostne pred nami, ale štafeta je súčet výkonov štyroch pretekárok. Potrebujeme solídny beh a najmenej dobíjaní," hovorí Bátovská Fialková pre Sportnet.
Rozlúčka kráľovnej biatlonu
Jednou z tvári tohtoročnej olympiády je biatlonistka Dorothea Wiererová, pre ktorú budú súťaže pred domácimi fanúšikmi poslednými v kariére.
Následne už nebude pokračovať vo zvyšných troch kolách Svetového pohára, v ktorom si vybojovala 17 individuálnych a celkovo 24 víťazstiev.
S touto kapitolou svojej kariéry sa definitívne rozlúčila v Novom Meste na Morave, kde pred pätnástimi rokmi zažiarila na juniorských MS.
Jej najväčšími úspechmi sú dve prvenstvá v celkovom poradí Svetového pohára, štyri tituly z MS a tri medaily z olympijských hier. Po jednej získala v Soči, Pjongčangu aj Pekingu, no vždy mala "len" bronzový lesk.
VIDEO: Dorothea Wiererová v Novom Meste na Morave 2026
Hoci sa vyjadrila, že si chce domáce hry najmä užiť, sú pre ňu šancou ako zavŕšiť úspešnú kariéru zlatom pod piatimi kruhmi. Taliansko bude s Wiererovou spolufavoritom najmä v mix a ženskej štafete.
"Je to kráľovná nášho športu. Ona a bratia Böovci sú osobnosti, o ktoré keď biatlon príde, tak je ťažké ich nahrádzať," povedal o nej Čech Michal Krčmář.
Nórov môže prekonať krajan
Marit Björgenová, Ole Einar Björndalen a Björn Dählie patria nielen do výkladnej skrine nórskeho športu, ale aj histórie zimných olympijských hier.
Dominujú v počte získaných medailí, pričom tých najcennejších majú zhodne po osem. V údolí Val di Fiemme však môže ich spoločný rekord vyrovnať či dokonca prekonať ďalší hviezdny športovec z krajiny fjordov.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Klaebo štartoval zatiaľ na dvoch olympiádach a získal päť zlatých medailí, jedno striebro a jeden bronz.
Čoskoro šesťnásobný víťaz Svetového pohára vyhral v sezóne už deväť pretekov a vedie nielen rebríček šprintu, ale tiež dištančných pretekov.
Na minuloročných MS v Trondheime získal zlato v každej zo šiestich disciplín, čo nemá v tomto športe obdobu. "Je kráľom bežeckého lyžovania. Nemám slov. Nemyslím si, že toto ešte niekedy uvidíme," zhodnotil Petter Northug.
Klaebo môže urobiť tohtoročné hry urobiť pamätnými a expert Petter Soleng Skinstad tvrdí, že by ho neprekvapilo ani šesť zlatých medailí.
Čo ukáže mimozemšťan?
Nie často máte možnosť vidieť mimozemšťana v akcii, aspoň tak mu hovoria. Hlavným favoritom súťaže mužov v krasokorčuľovaní bude 21-ročný Američan Ilia Malinin, ktorý na ľade stvára neuveriteľné veci.
Bol prvým pretekárom, ktorý skočil v súťaži štvoritý axel, zatiaľ najnáročnejší skok. Má prezývku "QuadGod", teda boh štvorákov, keďže ovláda všetkých šesť rôznych skokov v štvoritom predvedení.
Na finále Grand Prix v decembri predviedol voľnú jazdu, v ktorej skočil sedem štvoritých skokov, to ešte nedokázal nikto na svete. V tréningoch dokonca skúšal aj salchow s piatimi rotáciami a je iba otázkou času, kedy ho skočí.
Naposledy prehral v októbri 2023, keď ho na Grand Prix vo Francúzsku zdolal domáci Adam Siao Him Fa. Odvtedy vyhral všetky preteky, vrátane dvoch svetových šampionátov. Zvyčajne má na čele náskok 30 až 40 bodov.
VIDEO: Ilia Malinin vo finále Grand Prix 2025
V súťaži mužov bude mať po 28 rokoch zastúpenie aj Slovensko. Adam Hagara je tretí najmladší spomedzi 30 pretekárov a jeho primárnym cieľom bude postup do voľných jázd, kde sa kvalifikuje najlepších 24 korčuliarov.
"Ak by som bol v najlepšej dvadsiatke alebo pätnástke, bol by som spokojný," uviedol 19-ročný nástupca Ondreja Nepelu, Karola Divína či Jozefa Sabovčíka.
Čínsky supertalent
Podľa magazínu Forbes sú najlepšie zarábajúce športovkyne za rok 2025 tenistky. Ich dominanciu v elitnej desiatke narúšajú len golfistka Nelly Kordová a mladá Číňanka s americkými koreňmi Eileen Gu.
Tá spôsobila rozruch už na domácich hrách v Pekingu. Vtedy 18-ročná tínedžerka získala pri svojom olympijskom debute dve zlaté medaily (big air a halfpipe) a pridala striebro v slopestyle.
V mladom veku je tiež majsterkou sveta, víťazkou Svetového pohára a úspešná je aj mimo snehových plôch. Má nadpriemerné IQ, na Stanforde študuje kvantovú fyziku a ako modelka je tvárou celosvetových značiek.
Okrem toho hrá na klavíri, komponuje vlastné skladby a počas olympiády v Paríži len tak mimochodom, bez špeciálneho tréningu, zabehla maratón.
Gu napriek tomuto všetkému zostáva skromná a chce inšpirovať mladé dievčatá, aby si verili a možno aj spojili športovú kariéru so vzdelaním.
Hoci toho počas sezóny veľa nejazdila, v generálke na ZOH ovládla slopestyle v rámci Svetového pohára vo švajčiarskom Laaxe o takmer 14 bodov. V decembri vyhrala aj halfpipe, a tak ju možno označiť za favoritku.
Sen sa splnil v pätnástich
Pozornosť fanúšikov tradične pútajú aj športovci, ktorí sa na olympiáde predstavia v mladom veku. Jednou z najmladších bude Abby Winterbergerová.
Američanka má len 15 rokov a takisto vyniká v akrobatickom lyžovaní. Špecializuje sa na disciplínu halfpipe, ktorá je súčasťou ZOH od roku 2014.
Jej nomináciu označil americký zväz za neobvyklú, no Winterbergerová sa vo svojej prvej sezóne Svetového pohára trikrát umiestnila v prvej desiatke.
"Stále mi to nepripadá skutočné, ale idem na olympiádu. Snívala som o tom odvtedy, čo som sa naučila lyžovať, a konečne to povedať nahlas je neskutočné.
Bez lásky a podpory všetkých okolo mňa by som to naozaj nedokázala," napísala mladá športovkyňa na sociálnej sieti Instagram.
Winterbergerová pochádza z mesta Truckee v Kalifornii, známeho silnou komunitou zimných športov. Jej odvaha, veľká výška skokov a rýchly progres z nej robí budúcu hviezdu tohto športu.
Až dva olympijské ohne
Okrem súbojov o cenné kovy priamo na športoviskách sú veľmi očakávanými momentmi olympijského programu aj otvárací a záverečný ceremoniál.
Oficiálny začiatok hier sa uskutoční 6. februára na Štadióne Giuseppeho Meazzu, kde hrajú domáce zápasy futbalové kluby Inter a AC Miláno.
Na ceremoniáli vystúpia päťnásobná víťazka ceny Grammy Mariah Carey, držiteľka Zlatého glóbusu Laura Pausiniová či slávny tenorista Andrea Bocelli.
VIDEO: Zostrih z otváracieho ceremoniálu ZOH 2006
Pred 20 rokmi Taliani dbali na predstavenie svojej kultúry a histórie.
Pamätné je zobrazenie všetkých fáz skokana na lyžiach či reálny monopost F1 tímu Ferrari, ktorý oslovil aj neskoršieho medailistu Radoslava Žideka.
Zaujímavosťou nadchádzajúcich hier bude to, že prvýkrát bude olympijský oheň zapálený na dvoch miestach súčasne - pri oblúku Arco della Pace v Miláne a tiež na námestí Piazza Dibona v Cortine d'Ampezze.
V Turíne ako posledná niesla olympijský oheň bežkyňa na lyžiach Stefania Belmondová. Kto ju napodobní sa tradične tají, hoci podľa denníka Corriere della Sera je v užšom výbere pre túto poctu tenista Jannik Sinner.
