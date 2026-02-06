Veria, že ZOH im pomôžu do ďalších rokov. Taliani sa chcú uchádzať aj o letnú olympiádu

Taliani dúfajú, že prebiehajúce ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo dodajú krajine impulz pre kandidatúru na organizovanie OH v roku 2040.
Len niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom to povedal tamojší minister športu Andrea Abodi.
Taliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme. Práve hlavné mesto by si údajne organizovanie hier chcelo po presne 80 rokoch zopakovať.
„Bude to dlhodobá kandidatúra, ktorá mestu umožní plánovať si jeho budúcnosť,“ citovala Abodiho agentúra DPA.
Nadchádzajúce OH 2028 sa uskutočnia v Los Angeles, o štyri roky neskôr sa budú konať v austrálskom Brisbane.
O usporiadanie olympiády v roku 2036, 2040 alebo 2044 už prejavilo záujem Nemecko.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara