    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 6. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 6. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 6. február- ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov zo dňa 0 (6.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 0. V piatok 6. februára sa predstavia prvé reprezentantky Slovenska.

    Prvý tréning zjazdu bol pre husté sneženie zrušený, no dnešný tréning by sa už mal uskutočniť.

    Absolvujú ho aj slovenské lyžiarky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová. Na zjazdovke v Cortine sa predstavia od 11.30 hod.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v piatok 6. februára 2026 (deň 0).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 0)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    6. február

    11:30

    Rebeka Jančová

    Zjazdové lyžovanie

    Tréning zjazdu

    6. február

    11:30

    Katarína Šrobová

    Zjazdové lyžovanie

    Tréning zjazdu

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

