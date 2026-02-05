Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 6. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 0. V piatok 6. februára sa predstavia prvé reprezentantky Slovenska.
Prvý tréning zjazdu bol pre husté sneženie zrušený, no dnešný tréning by sa už mal uskutočniť.
Absolvujú ho aj slovenské lyžiarky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová. Na zjazdovke v Cortine sa predstavia od 11.30 hod.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v piatok 6. februára 2026 (deň 0).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 0)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:30
Tréning zjazdu
11:30
Tréning zjazdu
