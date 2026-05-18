Hokejisti Česka zvládli šláger skupiny. Švédi trestali vylúčenia, no nestačilo to

MS v hokeji 2026 - skupina B
Švédsko - Česko 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)
Góly: 16. Persson (Heineman), 18. Holmström (Persson, Heineman), 26. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg) – 4. Sedlák (Hronek, Galvas), 13. Kubalík (Cibulka, Kaut), 13. Flek (Voženílek, Tomášek), 24. Černoch (Beránek, Chmelař)
Rozhodcovia: Brander (Fín.), Schrader (Nem.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6738
Švédsko: Hellberg – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg, Brännström – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, J. Berglund, Grundström – Asplund
Česko: Kořenář – Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Galvas, Alscher, Ščotka – Blümel, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík
Hokejisti Česka zvíťazili nad Švédskom 4:3 v pondelňajšom šlágri základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku.
V divácky atraktívnom stretnutí si napravili chuť po prehre so Slovinskom. Pre Švédov to bola druhá prehra na turnaji.
Švédi nastúpia na ďalší zápas v stredu 20. mája od 20.20 h proti Slovinsku, Čechov čaká v rovnaký deň od 16.20 h súboj s Talianskom.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Česi mali ideálny vstup do zápasu, keď po góloch Sedláka, Kubalíka a Fleka viedli od 13. minúty 3:0.
Následne však Ščotka, ktorý hral prvýkrát na turnaji, dostal vyšší trest a Švédi v presilovke dvakrát skórovali.
II. tretina:
Zaujímavý hokej pokračoval aj naďalej, hre nechýbalo tempo ani rušné momenty. Česi odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Černocha, no Ekman-Larsson opäť znížil.
III. tretina:
Švédi mali počas takmer celej tretej tretiny výraznú prevahu, no nedokázali vyrovnať.