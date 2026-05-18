    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina B
    3 - 4
    2:3, 1:1, 0:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Hokejisti Česka zvládli šláger skupiny. Švédi trestali vylúčenia, no nestačilo to

    Hokejisti Česka oslavujú gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (8)
    Hokejisti Česka oslavujú gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|18. máj 2026 o 22:49
    Švédsko dnes zdolalo Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Švédsko - Česko 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)

    Góly: 16. Persson (Heineman), 18. Holmström (Persson, Heineman), 26. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg) – 4. Sedlák (Hronek, Galvas), 13. Kubalík (Cibulka, Kaut), 13. Flek (Voženílek, Tomášek), 24. Černoch (Beránek, Chmelař)

    Rozhodcovia: Brander (Fín.), Schrader (Nem.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 6738

    Švédsko: Hellberg – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg, Brännström – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, J. Berglund, Grundström – Asplund

    Česko: Kořenář – Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Galvas, Alscher, Ščotka – Blümel, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík

    Hokejisti Česka zvíťazili nad Švédskom 4:3 v pondelňajšom šlágri základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku

    V divácky atraktívnom stretnutí si napravili chuť po prehre so Slovinskom. Pre Švédov to bola druhá prehra na turnaji.

    Švédi nastúpia na ďalší zápas v stredu 20. mája od 20.20 h proti Slovinsku, Čechov čaká v rovnaký deň od 16.20 h súboj s Talianskom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Česi mali ideálny vstup do zápasu, keď po góloch Sedláka, Kubalíka a Fleka viedli od 13. minúty 3:0.

    Následne však Ščotka, ktorý hral prvýkrát na turnaji, dostal vyšší trest a Švédi v presilovke dvakrát skórovali.

    II. tretina:

    Zaujímavý hokej pokračoval aj naďalej, hre nechýbalo tempo ani rušné momenty. Česi odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Černocha, no Ekman-Larsson opäť znížil.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švéd Lucas Raymond a Jiri Tichacek počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jakub Flek oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jakub Flek oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Brankár Česka Josef Korenář počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.From left Sweden's Oliver Ekman-Larsson, Sweden's Viggo Bjorck, Sweden's Lucas Raymond, and Sweden's Jack Berglund, celebrate a goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Sweden and Czech Republic in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)

    III. tretina:

    Švédi mali počas takmer celej tretej tretiny výraznú prevahu, no nedokázali vyrovnať.

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája

    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    6 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 4
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    1 - 6
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

