VIDEO: Príbeh Montrealu nekončí. Siedmy zápas rozhodlo dramatické predĺženie

NHL - 2. kolo play-off - 7. zápas
Semifinále Východnej konferencie:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 34. Greenway (Samuelsson, Malenstyn), 47. Dahlin (Power, McLeod) – 5. Danault (Guhle, Texier), 15. Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson), 72. Newhook (A. Carrier)
V hokeji neexistuje nič dramatickejšie ako predĺženie v siedmom zápase play-off. Presne také si v noci na utorok zahrali hokejisti Montrealu a Buffala.
Po rozhodujúcom zápase sa radujú hráči Canadiens, ktorí zvíťazili 3:2 po predĺžení. O postupe do finále Východnej konferencie rozhodol útočník Alex Newhook.
Montreal sa v boji o finále Stanleyho pohára stretne s Carolinou. Prvý zápas je na programe v noci na piatok od 2:00.
Montreal sa v siedmom zápase dostal rýchlo do vedenia. Už v 5. minúte aj za pomoci korčule dostal puk do siete Phillip Danault. Bol to pre neho prvý gól v play-off.
O osem minút neskôr vyhodil puk cez mantinel útočník Sabres Zach Benson a za prehrešok kruto pykal.
Suzuki efektnou prihrávkou našiel úplne voľného Zacharyho Bolduca, Canadiens využili presilovku päť sekúnd pred tým, ako mal Benson naskočiť na ľad.
Hokejisti Buffala v druhej tretine zvýšili obrátky a dostali sa do hry. Montreal viackrát zatlačili v obrannom pásme a z tlaku vyťažili gól na 1:2.
Domáci hokejisti sa dočkali vyrovnania v 47. minúte. Presadil sa kapitán Ramus Dahlin, ktorý z uhla využil prihrávku Owena Powera.
Dahlin bodoval v piatich zápasoch za sebou. Získal v nich desať bodov.
Do konca základnej časti už gól nepadol a o víťazovi siedmeho zápasu muselo rozhodnúť až predĺženie.
Hrdinom sa stal útočník Montrealu Newhook, ktorý ukončil sériu v 12. minúte extra času strelou švihom.
Newhook rozhodol v siedmom zápase aj predchádzajúcu sériu proti Tampe. Bol vyhlásený za prvú hviezdu duelu.
Na víťazstve Montrealu mal opäť veľký podiel český brankár Jakub Dobeš, ktorý zneškodnil až 37 striel Buffala.
„V hlave som si povedal - nie, oni nedajú gól. To bola moja mentalita," hovoril Dobeš bezprostredne po výhre.
„Unavený nie som. V pohode by som odchytal ešte ďalších 14 zápasov."
Juraj Slafkovský v rozhodujúcom zápase nebodoval. Pripísal si tri strely na bránku a jeden hit.
Na ľade strávil 23 minút a 7 sekúnd, bol druhým najvyťažovanejším útočníkom Montrealu.