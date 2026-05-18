    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Sledujte na Joj Šport
    Joj Šport
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Švédsko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švédsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Švédsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. máj 2026 o 17:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Švédsko - Česko.

    Švédsko a Česko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    18.05.2026 o 20:20
    Švédsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Česko
    Prenos
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta v hokeji medzi Švédskom a Českom.

    Švédsko začalo šampionát prehrou 3:5 s Kanadou, no chuť si napravilo včerajšou výhrou 6:2 nad Dánskom.

    Česko zvíťazilo na úvod turnaja s Dánskom 4:1, no následne prekvapivo podľahlo Slovinsku 2:3 po predĺžení.

    Jeden z tímov si s určitosťou pripíše svoje druhé víťazstvo na turnaji. Bude to Švédsko alebo Česko?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    9:7
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája

    Joj Šport
    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    0 - 0
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    5 - 1
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nemecko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Nemecko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Nemecko - Švajčiarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 17:20
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nemecko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Nemecko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Nemecko - Švajčiarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 17:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Švédsko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE