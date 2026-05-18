Česi vyhrali bláznivý zápas. Rozhodca neuznal dva góly, Rulík sa už sťažovať nebude

Aréna vo Fribourgu plná českých priaznivcov si v pondelok večer z plného hrdla zaspievala „Kde domov můj“. Fanúšikovia v žltých dresoch naopak odchádzali smutní.
Duel Švédska s Českom v B-skupine MS v hokeji 2026 mal všetko – rýchlosť, góly, emócie aj kontroverzné momenty.
„Takéto zápasy sú jednoducho odmena za celú sezónu,“ hovoril po stretnutí český útočník Jíři Černoch. „Keď taký zápas vyhráte po výkone, aký sme dnes podali, emócie sú obrovské.“
Ústrednými postavami duelu boli opäť aj rozhodcovia, ktorí museli riešiť niekoľko kontroverzných situácií. Český tréner Radim Rulík sa v minulosti na mužov v pruhovaných dresoch často sťažoval.
Po výhre nad Švédskom to však opakovať nebude:
„Sťažnosti podávať nebudeme, keď sme ich podávali, bolo to čoraz horšie. Myslíme si, že tým aj tak nič nezmeníme. Oni nám povedia, že sa ospravedlňujú, že tam bol faul alebo nejaká chyba, ale tým sa nič nevyrieši. Chceme rozhodcov nechať na pokoji. Berieme ich ako ľudí, ktorí tiež môžu spraviť chybu. To sa jednoducho stáva. Nechceme na seba zbytočne upozorňovať.“
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026
Cieľ: Odčiniť prehru so Slovinskom
Česi išli do zápasu motivovaní. Cieľ bol jasný - napraviť si chuť po historickej prehre zo soboty večer.
„Po zápase so Slovinskom bola v kabíne trochu pochmúrna nálada, predsa len, neprehrávate so Slovincami každý deň. Mali sme to v hlavách a chceli sme to odčiniť,“ hovoril útočník Voženílek.
Česi si vylepšili bilanciu na dve výhry, jedna prehra. Švédi naopak k výhre pridali druhú prehru.
„Dokázali sme si, že tu môžeme hrať s každým. A zároveň platí, že každý môže hrať s nami, čo nám ukázali Slovinci. Žiadny zápas sa nedá vypustiť, každý musíme odohrať naplno,“ vravel brankár Kořenář.
Bol to gól?
Stretnutie začalo zhurta a v réžii Čechov, ktorí po prehre so Slovinskom na Švédov vyleteli.
Prvý gól strelil po teči Blümel. O pár minút neskôr sa Česi tešili druhýkrát, ale rozhodca sa upískol. Brankárovi Hellbergovi vypadol puk, ale hvizd zaznel už predtým. Dorážka Černocha tak neplatila.
Ten okamžite mieril za hlavným rozhodcom a nahnevane komunikoval. Čo mu hovoril?
„Ja ani neviem, len som kričal, že to je gól. On mi hovoril, že brankár mal puk pod kontrolou, čo som vedel, že nemal.“
Podľa trénera Radima Rulíka gól platiť mal. Napriek tomu, že neplatil, Čechom to z rýchlosti neubralo, naopak, pridali ešte viac.
Na 2:0 zvýšil tvrdou delovkou Kubalík a tretí gól pridal už o 36 sekúnd Flek. Na ľade aj v hľadisku sa strhla veľká oslava.
„V prvej tretine sa toho stalo veľa, emócie boli obrovské,“ povedal Rulík. „Samozrejme, vôbec sme nečakali, že proti Švédom budeme vyhrávať 3:0. Ani vo sne. Ja osobne som si to vôbec nepredstavoval.“
Do sprchy po troch minútach
Hneď po treťom českom góle Ekman-Larsson krosčekoval Voženílka a Česi to išli oplácať. Sčotka krosčekom zasiahol súpera do hlavy a dostal päťminútový trest.
Pre obrancu Brna to bol vôbec prvý zápas na turnaji. Odohral v ňom 2:59 min. a predčasne mieril do sprchy.
„Myslím si, že oni spravili úplne rovnaký faul. Neviem, prečo oni dostali dve minúty a my päť,“ komentoval situáciu brankár Kořenář.
„Hráč tam nejde s tým, že chce niekomu vyraziť zuby, chce ho len odstrčiť. Bohužiaľ, hokejka sa niekedy zošmykne a stane sa to.“
Vylúčenie Sčotku českému mužstvu výrazne ublížilo. Počas oslabenia inkasovali dvakrát a rozdiel bol najtesnejší.
„Honza je skvelý chalan do kabíny a výborný hráč, ktorý mužstvu veľmi pomáha,“ komentoval vylúčenie Sčotku Rulík.
„Myslím si, že to prejde bez nejakej väčšej debaty. On sám veľmi dobre vie, že to tam trochu prepískol.“
Divoká sekvencia ukončila prvú časť hry a spokojný s ňou bol aj moderátor v BCF aréne:
„Jednoznačne najlepšia tretina vo Fribourgu,“ hodnotil.
Skúsil sa radovať a rozhodca gól uznal
Keď pred druhou tretinou rozhodcovia vykorčuľovali na ľad, českí fanúšikovia pískali.
O pár minút neskôr však arbitri Čechov potešili. Sporný moment prišiel v 24. minúte a opäť pri ňom bol Černoch. Po českej akcii švédsky obranca natlačil vlastného brankára aj s pukom do brány. Česi sa tešili, rozhodca však rozpažil.
Situáciu rozhodcovia skúmali a uznali, že puk bol celým objemom za bránkovou čiarou – gól Černocha platil a hráči v červených dresoch viedli 4:2.
Strelec priznal, že očakával opačný verdikt – pri jeho prvom góle si myslel, že platiť bude, pri tom druhom nie. Bolo to presne naopak.
„Chalani sa začali radovať, tak som to skúsil tiež a vyšlo to,“ komentoval situáciu.
„Keď vám neuznajú jeden gól a potom sa rieši aj druhý, pri ktorom som si úprimne tiež myslel, že ho neuznajú, cítil som hlavne veľkú úľavu.“
Česi tlačili čas
Čakanie na ďalší gól zápasu opäť netrvalo dlho. Švédi, opäť v presilovke, pridali aj tretí zásah.
Na rozhodcov sa počas stretnutia hnevali aj fanúšikovia „troch koruniek“. Dve minúty pred koncom druhej tretiny vyrovnali na 4:4, ale gól neplatil, tentokrát pre nedovolené bránenie v hre brankárovi.
Na neuznané góly bolo 1:1, na tie regulérne 4:3 pre Čechov.
Švédi v záverečnej 20-minútovke Čechov prestrieľali jasne 13:1 a dúfali vo vyrovnanie. To neprišlo a Severania nakoniec nezískali ani bod.
„Už som to párkrát v kariére zažil, že človek sleduje každú sekundu. Naším cieľom bolo ubrániť to. Tlačili sme ten čas,“ dodal Voženílek.
Program Česka na MS v hokeji 2026
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body