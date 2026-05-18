    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina B
    3 - 4
    2:3, 1:1, 0:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Česi vyhrali bláznivý zápas. Rozhodca neuznal dva góly, Rulík sa už sťažovať nebude

    Hokejisti Česka oslavujú gól v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Česka oslavujú gól v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Samuel Grega, Martin Turčin|19. máj 2026 o 00:26
    Česko odčinilo prehru so Slovinskom.

    Aréna vo Fribourgu plná českých priaznivcov si v pondelok večer z plného hrdla zaspievala „Kde domov můj“. Fanúšikovia v žltých dresoch naopak odchádzali smutní.

    Duel Švédska s Českom v B-skupine MS v hokeji 2026 mal všetko – rýchlosť, góly, emócie aj kontroverzné momenty.

    „Takéto zápasy sú jednoducho odmena za celú sezónu,“ hovoril po stretnutí český útočník Jíři Černoch. „Keď taký zápas vyhráte po výkone, aký sme dnes podali, emócie sú obrovské.“

    Ústrednými postavami duelu boli opäť aj rozhodcovia, ktorí museli riešiť niekoľko kontroverzných situácií. Český tréner Radim Rulík sa v minulosti na mužov v pruhovaných dresoch často sťažoval.

    Po výhre nad Švédskom to však opakovať nebude:

    „Sťažnosti podávať nebudeme, keď sme ich podávali, bolo to čoraz horšie. Myslíme si, že tým aj tak nič nezmeníme. Oni nám povedia, že sa ospravedlňujú, že tam bol faul alebo nejaká chyba, ale tým sa nič nevyrieši. Chceme rozhodcov nechať na pokoji. Berieme ich ako ľudí, ktorí tiež môžu spraviť chybu. To sa jednoducho stáva. Nechceme na seba zbytočne upozorňovať.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Cieľ: Odčiniť prehru so Slovinskom

    Česi išli do zápasu motivovaní. Cieľ bol jasný - napraviť si chuť po historickej prehre zo soboty večer.

    „Po zápase so Slovinskom bola v kabíne trochu pochmúrna nálada, predsa len, neprehrávate so Slovincami každý deň. Mali sme to v hlavách a chceli sme to odčiniť,“ hovoril útočník Voženílek.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švéd Lucas Raymond a Jiri Tichacek počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jakub Flek oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Brankár Česka Josef Korenář počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.From left Sweden's Oliver Ekman-Larsson, Sweden's Viggo Bjorck, Sweden's Lucas Raymond, and Sweden's Jack Berglund, celebrate a goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Sweden and Czech Republic in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)

    Česi si vylepšili bilanciu na dve výhry, jedna prehra. Švédi naopak k výhre pridali druhú prehru.

    „Dokázali sme si, že tu môžeme hrať s každým. A zároveň platí, že každý môže hrať s nami, čo nám ukázali Slovinci. Žiadny zápas sa nedá vypustiť, každý musíme odohrať naplno,“ vravel brankár Kořenář.

    Bol to gól?

    Stretnutie začalo zhurta a v réžii Čechov, ktorí po prehre so Slovinskom na Švédov vyleteli.

    Prvý gól strelil po teči Blümel. O pár minút neskôr sa Česi tešili druhýkrát, ale rozhodca sa upískol. Brankárovi Hellbergovi vypadol puk, ale hvizd zaznel už predtým. Dorážka Černocha tak neplatila.

    Ten okamžite mieril za hlavným rozhodcom a nahnevane komunikoval. Čo mu hovoril?

    „Ja ani neviem, len som kričal, že to je gól. On mi hovoril, že brankár mal puk pod kontrolou, čo som vedel, že nemal.“

