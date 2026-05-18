Deň 4 na MS: Česi odčinili blamáž, Crosby ako Sundin a nemecká katastrofa

Štvrtý hrací deň na majstrovstvách sveta priniesol atraktívne zápasy v oboch skupinách.
V B-skupine sa stretli Švédsko a Česko, pričom ich vzájomný duel ponúkol azda najdramatickejší zápas doterajšieho priebehu turnaja.
V A-skupine nastúpili proti sebe obhajcovia titulu a olympijskí víťazi z USA a rozbehnutí Fíni, ktorí Američanom uštedrili tvrdú lekciu.
Pozornosť pútala aj repríza minuloročného štvrťfinále medzi Kanadou a Dánskom. Práve Dáni sa vlani postarali o jednu z najväčších senzácií šampionátu, keď vyradili favorizovanú Kanadu 2:1.
Domáci Švajčiari zasa potvrdili, že na vlastnom ľade sú vo výbornej forme. Proti Nemecku síce dlho narážali na húževnatého súpera, no po prvom góle sa ich ofenzíva rozbehla naplno.
Po blamáži okamžitá odpoveď
Česi nastupovali proti Švédsku pod veľkým tlakom. Po šokujúcej prehre so Slovinskom znela ostrá kritika. „Bol to suverénne najhorší zápas českej reprezentácie pod vedením trénera Radima Rulíka,“ povedal komentátor Róbert Záruba pre ČT Sport.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026
Český tím odpovedal najlepším spôsobom. Už po trinástich minútach viedol 3:0. Matěj Blümel otvoril skóre šikovným tečom letiaceho puku, Dominik Kubalík využil presilovku a o 36 sekúnd neskôr zvýšil Jakub Flek.
Zápas sa následne zmenil na divokú prestrelku plnú emócií, strkaníc, vylúčení a čakania na verdikty rozhodcov pri videu. Robert Zárubu pripomenul, že si „nepamätá zápas so Švédskom, v ktorom by bolo toľko nejasností a skúmaných situácií.“
Švédi sa vďaka trom presilovkovým gólom postupne dotiahli na rozdiel jediného gólu, ďalší zásah na 4:4 im však rozhodcovia po preskúmaní neuznali pre postavenie hráča v bránkovisku.
Späť na pódiu
Česi napokon dramatický duel zvládli a zvíťazili 4:3. Pri hre piatich proti piatim neinkasovali ani raz a výraznou oporou bol brankár Josef Kořenář, ktorý predviedol jeden zo svojich najlepších reprezentačných výkonov.
„Slovincom sme dali dva body, ale Švédom sme ukradli tri. Sme späť na pódiu,“ hodnotil po záverečnej siréne nadšený Záruba.
Český tím tak nielen odčinil nečakané zaváhanie so Slovinskom, ale po jednom z najdramatickejších zápasov doterajšieho priebehu turnaja sa posunul na druhé miesto v skupine B.
Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Živili nádej
Išlo o reprízu minuloročného štvrťfinále, v ktorom Dánsko šokujúco vyradilo Kanadu 2:1. Aj tentoraz to po dvoch tretinách vyzeralo veľmi podobne.
Napriek kanadskej prevahe a streleckému pomeru 27:9 svietil na tabuli bezgólový stav a Dáni znovu živili nádej, že favorita dokážu potrápiť. Rozhodujúci moment prišiel už 28 sekúnd po začiatku tretej tretiny.
Macklin Celebrini našiel Sidneyho Crosbyho, ten pohotovou prihrávkou naservíroval puk Porterovi Martonemu a Kanada sa konečne dočkala. Bol to začiatok trojgólovej smršte v priebehu troch minút, po ktorej bolo prakticky rozhodnuté.
„Bolo to trochu rovnaké ako minulý rok počas prvých dvoch tretín,“ poznamenal dánsky asistent kapitána Mikkel Aagaard.
„Snažili sme sa nerobiť veľa chýb, ale v tretej tretine sa k nim odrazil šťastný puk a skórovali. V ďalšom striedaní sme sa možno až príliš snažili rýchlo odpovedať a inkasovali sme znova. Je to pre nás tvrdá prehra, ale musíme sa z nej poučiť.“
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026
Crosbyho nečakaný rekord
Kanaďania napokon nastrieľali v poslednej tretine päť gólov a zvíťazili 5:1. Hlavnou postavou zápasu bol Sidney Crosby, ktorý nazbieral štyri asistencie v jednej tretine a vyrovnal tým rekord majstrovstiev sveta. Rovnaký výkon predviedol naposledy v roku 1994 švédsky velikán Mats Sundin proti USA.
Zaujímavé je, že Kanada sa proti dánskej obrane trápila podobne ako vlani. „Sú maximálne oddaní bráneniu. Päť hráčov chráni priestor pred bránkou a je veľmi ťažké sa cez nich presadiť,“ povedal Crosby pre oficiálny web IIHF.
Keď sa však favorit konečne rozbehol, prišiel kanadský uragán. To, čo bolo štyridsať minút vyrovnaným a trpezlivým bojom, sa za niekoľko minút zmenilo na jednoznačnú demonštráciu sily jedného z najväčších favoritov turnaja.
Obhajcovia titulu dostali lekciu
Američania prišli do Zürichu ako obhajcovia titulu z minuloročných majstrovstiev sveta a zároveň ako čerství olympijskí víťazi, ktorí vo februári získali prvé zlato pod piatimi kruhmi od slávneho „Zázraku na ľade“ z roku 1980.
O to väčším prekvapením bolo, že Fíni ich deklasovali 6:2 a uštedrili im už druhú prehru na turnaji. Zápas rozhodli Fíni už v úvodných 22 minútach. Po dvoch tretinách viedli 5:1 a americký tréner stiahol brankára Josepha Wolla, ktorý inkasoval päť gólov z deviatich striel.
Hlavnou postavou duelu bol 21-ročný Lenni Hämeenaho, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu. „Mali sme veľa energie a urobili sme im zápas čo najťažší,“ povedal po stretnutí obranca Olli Määttä. „Z celkového pohľadu sme odohrali veľmi kvalitný zápas.“
Fínsko opäť ukázalo, v čom je dlhodobo výnimočné. Američania vyslali na bránku dokonca viac striel (32:28), no Fíni boli mimoriadne efektívni a takmer každú chybu súpera dokázali potrestať.
„Musíme držať spolu. To je jedna z najväčších predností fínskeho tímu už dlhé roky,“ vysvetlil obranca Henri Jokiharju.
Na druhej strane USA pokračujú v nečakane rozpačitom vstupe do turnaja. Po troch zápasoch majú na konte len jedno víťazstvo a dve prehry.
Šláger A-skupiny viedol slovenský hlavný rozhodca Tomáš Hronský.
Gól v oslabení spustil švajčiarsku lavínu
Keď Nemci naposledy dostali od Švajčiarov na majstrovstvách sveta šesť gólov, v Nemecku vládol Adolf Hitler a po švajčiarskych kopcoch sa na drevených lyžiach preháňali nadšenci v hrubých vlnených svetroch.
Zápas Nemecka so Švajčiarskom priniesol rýchly a fyzický hokej, ktorý mal od úvodu vysoké tempo a bavil divákov. Nemci až do inkasovaného gólu podávali dobrý výkon na turnaji a s domácim favoritom držali krok.
Dlho sa hralo bez gólu a Švajčiari nepôsobili tak dominantne, ako napokon naznačuje konečný výsledok.
V druhej tretine však Damien Riat otvoril v oslabení skóre a odštartoval tým švajčiarsku smršť. V priebehu 3 minút a 33 sekúnd pridali „Helvéti“ ďalšie dva góly a z bezgólového stavu svietilo skóre 3:0.
Švajčiari nekompromisne trestali každú nemeckú chybu a keď sa dostali do vedenia, zápas už nepustili z rúk. Napokon zvíťazili presvedčivo 6:1 a po troch zápasoch majú spolu s Fínskom plný počet deväť bodov.
VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
Nemecký Bild píše o katastrofe na majstrovstvách sveta.
Nemci prehrali úvodné tri zápasy (s Fínskom, Lotyšskom a Švajčiarskom)
„Aká potupa! Tak vysoko sme neprehrali so Švajčiarmi vyše 80 rokov. Štvrťfinále je vzdialeným snom. Do vyraďovacej fázy postúpime už len po víťazstve nad USA a za predpokladu, že zdoláme Rakúšanov, Maďarov aj Britov. Časy trpkých prehier nemeckého hokeja sú späť,“ uviedol Bild.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body