    Švédsko na MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina B
    3 - 4
    2:3, 1:1, 0:0
    Deň 4 na MS: Česi odčinili blamáž, Crosby ako Sundin a nemecká katastrofa

    Brankár Česka Josef Kořenář (vľavo), hráč Česka Libor Hájek (vpravo) a hráč Švédska Jack Berglund počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Česko.
    Brankár Česka Josef Kořenář (vľavo), hráč Česka Libor Hájek (vpravo) a hráč Švédska Jack Berglund počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Česko. (Autor: TASR/AP)
    Nikola Černáková|19. máj 2026 o 00:22
    Sumár 4. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Štvrtý hrací deň na majstrovstvách sveta priniesol atraktívne zápasy v oboch skupinách.

    V B-skupine sa stretli Švédsko a Česko, pričom ich vzájomný duel ponúkol azda najdramatickejší zápas doterajšieho priebehu turnaja.

    V A-skupine nastúpili proti sebe obhajcovia titulu a olympijskí víťazi z USA a rozbehnutí Fíni, ktorí Američanom uštedrili tvrdú lekciu.

    Pozornosť pútala aj repríza minuloročného štvrťfinále medzi Kanadou a Dánskom. Práve Dáni sa vlani postarali o jednu z najväčších senzácií šampionátu, keď vyradili favorizovanú Kanadu 2:1.

    Domáci Švajčiari zasa potvrdili, že na vlastnom ľade sú vo výbornej forme. Proti Nemecku síce dlho narážali na húževnatého súpera, no po prvom góle sa ich ofenzíva rozbehla naplno.

    Po blamáži okamžitá odpoveď

    Česi nastupovali proti Švédsku pod veľkým tlakom. Po šokujúcej prehre so Slovinskom znela ostrá kritika. „Bol to suverénne najhorší zápas českej reprezentácie pod vedením trénera Radima Rulíka,“ povedal komentátor Róbert Záruba pre ČT Sport. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Český tím odpovedal najlepším spôsobom. Už po trinástich minútach viedol 3:0. Matěj Blümel otvoril skóre šikovným tečom letiaceho puku, Dominik Kubalík využil presilovku a o 36 sekúnd neskôr zvýšil Jakub Flek.

    Zápas sa následne zmenil na divokú prestrelku plnú emócií, strkaníc, vylúčení a čakania na verdikty rozhodcov pri videu. Robert Zárubu pripomenul, že si „nepamätá zápas so Švédskom, v ktorom by bolo toľko nejasností a skúmaných situácií.“ 

    Švédi sa vďaka trom presilovkovým gólom postupne dotiahli na rozdiel jediného gólu, ďalší zásah na 4:4 im však rozhodcovia po preskúmaní neuznali pre postavenie hráča v bránkovisku.

    Späť na pódiu

    Česi napokon dramatický duel zvládli a zvíťazili 4:3. Pri hre piatich proti piatim neinkasovali ani raz a výraznou oporou bol brankár Josef Kořenář, ktorý predviedol jeden zo svojich najlepších reprezentačných výkonov.

    Česi vyhrali bláznivý zápas. Rozhodca neuznal dva góly, Rulík sa už sťažovať nebude
