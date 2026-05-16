    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Sledujte na Joj Šport
    Joj Šport
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Taliansko - Kanada dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Taliansko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Taliansko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|16. máj 2026 o 13:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Taliansko - Kanada.

    Taliansko a Kanada dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    16.05.2026 o 16:20
    Taliansko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Dnes si rozoberieme na drobné zápas z MS v hokeji medzi Talianskom a Kanadou. Kanadskí hokejisti majú na šampionáte odohraný jeden zápas. Hneď v úvode vyzvali v parádnom zápase Švédsko. Kanada dokázala zvíťaziť 5:3. Taliansko odohrá dnes prvý zápas na šampionáte.

    Nominácia Talianska na MS v hokeji 2026.

    Brankári: Davide Fadani (HC Kloten/Švaj.), Colin Furlong (Rittner Buam), Jacob Smith (Angers/Fr.)

    Obrancovia: Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Švaj.), Carmine Buono (HC Gherdeina), Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregorio Gios, Filippo Rigoni (obaja HC Asiago), Gabriel Nitz (HC Bressanone), Phil Pietroniro (Rytíři Kladno/ČR), Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Nem.), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Luca Zanatta (Val Pusteria)

    Útočníci: Matthew Bradley, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Daniel Mantenuto, Bryce Misley (všetci HC Bolzano), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Švaj.), Ivan Deluca, Mikael Frycklund, Matthias Mantinger, Tommy Purdeller, Nick Saracino (všetci Val Pusteria), Niccoló Mansueto (HC Sierre/Švaj.), Nicholas Porco (HC Asiago), Davide Schiavone (HC Gherdeina), Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Švaj.), Marco Zanetti (HC Lugano/Švaj.)

    Nominácia Kanady na MS v hokeji 2026.

    Brankári: Jet Greaves (Columbus Blue Jackets), Cam Talbot (Detroit Red Wings), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA)

    Obrancovia: Dylan DeMelo (Winnipeg Jets), Morgan Rielly (Toronto Maple Leafs), Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets), Evan Bouchard, Darnell Nurse (obaja Edmonton Oilers), Parker Wotherspoon (Pittsburgh Penguins), Sam Dickinson (San Jose Sharks), Zach Whitecloud (Calgary Flames)

    Útočníci: Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (obaja Winnipeg Jets), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Dylan Holloway, Robert Thomas (obaja St. Louis Blues), Ryan O’Reilly (Nashville Predators), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Mathew Barzal (New York Islanders), Connor Brown (New Jersey Devils), Fraser Minten (Boston Bruins), Dylan Cozens (Ottawa Senators), Emmitt Finnie (Detroit Red Wings), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins).

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Maďarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Maďarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Taliansko - Kanada dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE