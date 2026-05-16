ONLINE: Taliansko - Kanada dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Taliansko a Kanada dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
ONLINE PRENOS: Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
16.05.2026 o 16:20
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Dnes si rozoberieme na drobné zápas z MS v hokeji medzi Talianskom a Kanadou. Kanadskí hokejisti majú na šampionáte odohraný jeden zápas. Hneď v úvode vyzvali v parádnom zápase Švédsko. Kanada dokázala zvíťaziť 5:3. Taliansko odohrá dnes prvý zápas na šampionáte.
Nominácia Talianska na MS v hokeji 2026.
Brankári: Davide Fadani (HC Kloten/Švaj.), Colin Furlong (Rittner Buam), Jacob Smith (Angers/Fr.)
Obrancovia: Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Švaj.), Carmine Buono (HC Gherdeina), Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregorio Gios, Filippo Rigoni (obaja HC Asiago), Gabriel Nitz (HC Bressanone), Phil Pietroniro (Rytíři Kladno/ČR), Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Nem.), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Luca Zanatta (Val Pusteria)
Útočníci: Matthew Bradley, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Daniel Mantenuto, Bryce Misley (všetci HC Bolzano), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Švaj.), Ivan Deluca, Mikael Frycklund, Matthias Mantinger, Tommy Purdeller, Nick Saracino (všetci Val Pusteria), Niccoló Mansueto (HC Sierre/Švaj.), Nicholas Porco (HC Asiago), Davide Schiavone (HC Gherdeina), Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Švaj.), Marco Zanetti (HC Lugano/Švaj.)
Nominácia Kanady na MS v hokeji 2026.
Brankári: Jet Greaves (Columbus Blue Jackets), Cam Talbot (Detroit Red Wings), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA)
Obrancovia: Dylan DeMelo (Winnipeg Jets), Morgan Rielly (Toronto Maple Leafs), Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets), Evan Bouchard, Darnell Nurse (obaja Edmonton Oilers), Parker Wotherspoon (Pittsburgh Penguins), Sam Dickinson (San Jose Sharks), Zach Whitecloud (Calgary Flames)
Útočníci: Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (obaja Winnipeg Jets), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Dylan Holloway, Robert Thomas (obaja St. Louis Blues), Ryan O’Reilly (Nashville Predators), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Mathew Barzal (New York Islanders), Connor Brown (New Jersey Devils), Fraser Minten (Boston Bruins), Dylan Cozens (Ottawa Senators), Emmitt Finnie (Detroit Red Wings), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins).
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body