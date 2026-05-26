ONLINE: Česko - Kanada dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Česko a Kanada dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
ONLINE PRENOS: Česko - Kanada na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
26.05.2026 o 20:20
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Dnes nás čaká porcia až šiestich zápasov, po nich sa dozvieme definitívne zloženie štvrťfinálových dvojíc. Česko aj Kanada majú štvrťfinále isté, Kanada má dokonca zaručené aj prvé miesto v skupine. Česi môžu skončiť na druhom, treťom či štvrtom mieste, aktuálne sú tretí a na konte majú trinásť bodov.
Kanada na tomto turnaji ešte neprehrala, stratila iba bod v súboji s Nórskom. Česi štyri duely vyhrali a dva prehrali (proti Slovincom a Nórom).
Kanada v uplynulom stretnutí zdolala Slovensko 5:1, Česko naopak podľahlo Nórsku 1:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
26.05. 12:20
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
26.05. 12:20
Nórsko
4 PP - 3
Dánsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
26.05. 16:20
Maďarsko
1 - 8
Lotyšsko
Swiss Life Arena
| Skupina B
26.05. 16:20
Švédsko
4 - 2
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
USA
4 - 1
Rakúsko
Swiss Life Arena
26.05. 20:20
| Skupina B
Česko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 20:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Fínsko
Swiss Life Arena