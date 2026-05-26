    ONLINE: Česko - Kanada dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|26. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Česko - Kanada.

    Česko a Kanada dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Česko - Kanada na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    26.05.2026 o 20:20
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Dnes nás čaká porcia až šiestich zápasov, po nich sa dozvieme definitívne zloženie štvrťfinálových dvojíc. Česko aj Kanada majú štvrťfinále isté, Kanada má dokonca zaručené aj prvé miesto v skupine. Česi môžu skončiť na druhom, treťom či štvrtom mieste, aktuálne sú tretí a na konte majú trinásť bodov.

    Kanada na tomto turnaji ešte neprehrala, stratila iba bod v súboji s Nórskom. Česi štyri duely vyhrali a dva prehrali (proti Slovincom a Nórom).
    Kanada v uplynulom stretnutí zdolala Slovensko 5:1, Česko naopak podľahlo Nórsku 1:4.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 - 1
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Erik Brannstrom a Martin Chromiak počas zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026.
    Slovensko ostalo za bránami postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase so Švédskom
    MS v hokeji 2026

