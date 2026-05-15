ONLINE: Kanada - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Kanada a Švédsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
ONLINE PRENOS: Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
15.05.2026 o 16:20
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Štart švajčiarskych MS v hokeji vypukne solídnou peckou – súbojom Kanady so Švédskom. Konfrontácia dvoch hokejových gigantov by sa mala niesť v znamení rýchleho a ofenzívneho hokeja, to však ukáže až samotný zápas. Kanaďania sa bezprostredne pred šampionátom predstavili len dvakrát. Postupne zdolali Francúzsko a naposledy Maďarsko. V kanadskej nominácii by sme hráča, ktorý nepôsobí v NHL, hľadali len márne. Najväčšou hviezdou tímu je bez najmenších pochýb ofenzívna dvojica Sidney Crosby a Macklin Celebrini. Švédi majú v nominácii 12 hráčov z NHL aj očakávaného člena najlepšej dvojky draftu do profiligy Ivara Stenberga. V príprave dokopy od konca apríla nastúpili do šiestich duelov. V generálke prehrali s Fínskom 1:5.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Kanada a Švédsko. Zápas sa začne o 16:20.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body