    ONLINE: Kanada - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Kanada - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Kanada - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|15. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Kanada - Švédsko.

    Kanada a Švédsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    15.05.2026 o 16:20
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švédsko
    Prenos
    Štart švajčiarskych MS v hokeji vypukne solídnou peckou – súbojom Kanady so Švédskom. Konfrontácia dvoch hokejových gigantov by sa mala niesť v znamení rýchleho a ofenzívneho hokeja, to však ukáže až samotný zápas. Kanaďania sa bezprostredne pred šampionátom predstavili len dvakrát. Postupne zdolali Francúzsko a naposledy Maďarsko. V kanadskej nominácii by sme hráča, ktorý nepôsobí v NHL, hľadali len márne. Najväčšou hviezdou tímu je bez najmenších pochýb ofenzívna dvojica Sidney Crosby a Macklin Celebrini. Švédi majú v nominácii 12 hráčov z NHL aj očakávaného člena najlepšej dvojky draftu do profiligy Ivara Stenberga. V príprave dokopy od konca apríla nastúpili do šiestich duelov. V generálke prehrali s Fínskom 1:5.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Kanada a Švédsko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Filip Mešár počas prvého tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred MS v hokeji 2026
    Všetko je super, už len chceme hrať. Mešár verí, že väčší ľad mu bude vyhovovať
    teraz
