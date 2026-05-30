Slafkovský sa trápil a Carolina dominovala. Prečo Montreal nepostúpil do finále?

Vlani postúpil Montreal do play-off prvýkrát od roku 2021. Jeho cesta sa však skončila už v prvom kole, keď podľahol Washingtonu 1:4 na zápasy. Chýbali skúsenosti, sila aj dobrý výkon kľúčových hráčov.
V aktuálnej sezóne Canadiens urobili krok vpred. Do play-off sa prebojovali opäť a tentoraz dokázali vyhrať aj dve série. V súbojoch na sedem zápasov vyradili Tampu aj Buffalo.
Vo finále Východnej konferencie však nestačili na Carolinu. Piaty zápas prehrali 1:6 a v celej sérii 1:4. Hoci výsledok pôsobí jednoznačne, verne odráža priebeh série aj dianie na ľade.
Montreal v nej totiž pripomínal tím z minulého roka.
Čo napokon rozhodlo v prospech Caroliny a prečo Montreal nepostúpil do finále play-off?
Posledný zápas dopadol ako celá séria
„Radi ukazujeme ľuďom, že sa mýlia. Posledné tri zápasy sme nehrali tak, ako chceme, no teraz je dobrý čas opäť ukázať našu hru,“ povedal pred piatym zápasom Juraj Slafkovský.
Lenže Carolina v prvej tretine vyslala na bránku Montrealu 15 striel a vyhrávala 3:0. O dvadsať minút neskôr viedla už päťgólovým rozdielom.
Fanúšikovia na tribúnach spievali chorál "Olé, olé olé olé", ktorý pri výhrach znie práve v montrealskom Bell Centre.
Carolina napokon vyhrala 6:1 a postúpila do finále play-off.
Posledný zápas sa skončil tak, ako celá séria - dominanciou Hurricanes.
Taylor Hall a Logan Stankoven prispeli k víťazstvu zhodne gólom a dvoma asistenciami, Jackson Blake a Seth Jarvis zaznamenali po góle a asistencii.
Brankár Frederik Andersen pomohol k postupu 23 úspešnými zákrokmi.
„To, čo sa práve stalo, je na nič,“ povedal kapitán Montrealu Nick Suzuki. „Myslím si, že sme mohli podať o niečo lepší výkon."
Až štyria hráči Montrealu nevystrelili na bránku ani jednu strelu a ďalší traja - medzi nimi aj Slafkovský - pridali iba jeden pokus.
Carolina vyhrala na góly (6:1), strely (30:24), nebezpečné šance (9:7), očakávané góly (2,79:1,24), hity (18:11) aj bloky (12:3).
„Týmto procesom a tým, že sme nepostúpili ďalej, sa veľa naučíme. Z neúspechov sa človek učí oveľa viac," povedal tréner Montrealu Martin St. Louis.
Po zápase sa z tribún Lenovo Center neozývalo „Olé", ale „My chceme pohár".
Carolina si zahrá finále o Stanleyho pohár prvýkrát od roku 2006, kedy ho aj vyhrala. Súperom Hurricanes bude Vegas.
Finálová séria sa začne v noci z utorka na stredu (2:00), Carolina bude mať v prvých dvoch stretnutiach výhodu domáceho prostredia.
Prečo Montreal nepostúpil?
V celej sérii - možno s výnimkou prvého zápasu, v ktorom Montreal vyhral 6:2, platilo, že Carolina bola jednoducho lepším tímom.
Nezáležalo, či ste zápas sledovali, alebo ste si pozreli iba pozápasové štatistiky.
Hurricanes vyhrali sériu 4:1 na zápasy, 18:11 na góly a 167:89 na strely.
„Canadiens verili, že majú na postup do finále Stanleyho pohára, no Carolina ich nádeje rázne ukončila," zhodnotili experti The Athletic.
„Carolina hrala výborne. Hrajú rýchly a intenzívny hokej," hľadal dôvody vypadnutia kapitán Montrealu Suzuki. „Neviem, či sa na nás podpísala únava z množstva zápasov, nerád sa vyhováram."
Pravda je však taká, že práve únava bola jedným z hlavných dôvodov, prečo hral Montreal tak, ako hral.
Po prvom zápase to však vyzeralo, že Canadiens môže pomôcť zohratosť z dlhých sérií a Caroline uškodila dlhá 12-dňová prestávka.
Opak bol však pravdou.
Carolina hrala celú sériu nátlakový a fyzický hokej. Hráči Montrealu v kľúčových fázach zápasu jednoducho nevládali. Z toho potom pramenili chyby v obrane a následne aj inkasované góly.
Sila chýbala Montrealu aj v útoku, na bránku Hurricanes vyslali takmer o polovicu striel menej ako súper.
Ďalším dôvodom neúspechu Canadiens boli chýbajúce skúsenosti.
Montreal mal v tejto sezóne druhý najmladší tím v celej NHL a úplne najmladší v play-off. Vekový priemer mužstva bol 25,64 rokov a hokejisti Montrealu odohrali v NHL pred aktuálnym ročníkom 8 852 zápasov.
Carolina má naopak jeden z najskúsenejších tímov. Vekový priemer mužstva je 29,08 rokov a hráči Hurricanes odohrali v NHL 12 718 zápasov.
Keď kapitán Caroliny Jordan Staal nastupoval na prvú sezónu v NHL, Demidov bol na svete zopár mesiacov a Slafkovský s Hutsonom mali dva roky.
Tréner Rod Brind'Amour, ktorý získal Stanleyho pohár s Carolinou ako hráč v roku 2006, pôsobí v klube už 16 sezón, od ročníka 2018/19 ako hlavný tréner.
Mužstvo odvtedy skladá a vylepšuje. A kým Montreal má v zostave ešte veľa otáznikov a chýbajúcich pozícií, v zostave Hurricanes by ste len ťažko hľadali slabinu.
Montreal je stále v záverečnej fáze prestavby a už samotná účasť vo finále Východnej konferencie predstavuje významný krok vpred.
Zápasy proti Caroline však ukázali, koľko práce ešte mužstvo čaká a koľko sa jeho mladí hráči musia naučiť.
„Keď sa do takejto situácie dostaneme nabudúce, verím, že si poradíme lepšie," dodal Suzuki.
Ako hral v sérii Slafkovský?
Ešte veľa sa musí učiť aj Juraj Slafkovský.
Ešte pred začiatkom série proti Caroline sa v zámorí špekulovali, či slovenský útočník nie je zranený.
V prvom zápase sa však pochybnosti stratili. Slafkovský strelil dva góly a na jeden prihral. Televízia Sportsnet pri ukážke jeho gólu napísala: „Superstar Slaf".
Lenže v ďalších štyroch zápasoch nebodoval, sériu ukončil s mínusovým bodom.
Priemerne odohral 18 a pol minúty na zápas, na bránku Caroliny vyslal osem striel. Zaznamenal aj päť hitov a sedemkrát zblokoval strelu.
Hoci sériu aj každý zápas začínal v prvej formácii so Suzukim a Caufieldom, v posledných dvoch stretnutiach sa prepadával zostavou.
Slafkovský naskakoval s Jakom Evansom a Ivanom Demidovom, v štvrtom zápase vynechal niekoľko striedaní.
Vzhľadom na to, že Slafkovský chce byť v každom dôležitom zápase rozdielový hráč, s týmto výkonom nebude spokojný.
Bezprostredne po poslednom zápase pre prítomné médiá nehovoril.