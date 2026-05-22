    22.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Sledujte na Joj Šport
    Joj Šport
    ONLINE: Kanada - Slovinsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|22. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Kanada - Slovinsko.

    Kanada a Slovinsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    22.05.2026 o 16:20
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Slovinsko
    Prenos
    Zápas proti Nórsku Kanade jasne ukázal, že sa musí mať na pozore aj v stretnutiach, v ktorých je považovaná za jednoznačného favorita. Nóri zámorskému súperovi dlho vzdorovali a ešte v predposlednej minúte dokonca viedli. Napokon padli až po predĺžení, avšak ukázali, že sa s nimi musí počítať. Podobným pomyselným čiernym koňom turnaja je aj Slovinsko. To porazilo Čechov po extra čase a bod uchmatlo aj Slovensku. Dočkáme sa ďalšieho prekvapenia na úkor „javorových listov?” Alebo to tentokrát bude jednoznačná záležitosť? Uvidíme.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Kanada a Slovinsko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    Joj Šport
    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

