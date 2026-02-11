    11.02.2026 06:00
    Deň 5
    Miláno a Cortina 2026
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko z MS 2025.
    Keď Slováci naposledy vyhrali, Slafkovský bol bábätko. Fíni sú favoriti aj bez superhviezdy
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
    Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
    Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
    Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slováci sa pokúsia zdolať favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)
    Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)
    Olympiáda Miláno 2026: Biatlonistky o medaily, Slováci proti Fínom (minúta po minúte)

    Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová.
    Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. (Autor: TASR)
    Sportnet|11. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 11. feb 2026 o 07:57)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 5 (11.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 5.

    Zo súťažného dňa, v stredu 11. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 5 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:35 Olympijský debut zvládol Hagara na výbornú

    Po jazde si otvoril Instagram a videl len príspevky o sebe. Výkon krasokorčuliara Adama Hagaru v krátkom programe na ZOH v Miláne zachytili aj tí, ktorí bežne tento šport nesledujú.

    A nielen zachytili, ale aj ocenili. Hagara zajazdil bez chýb, aj so štvoritým skokom.

    So skóre 80,30 bodu je priebežne na 20. mieste. Splnil si tak základný cieľ: skončiť do 24. miesta, aby sa kvalifikoval do voľných jázd.

    7:30 Slováci v rebríčku pred turnajom na ôsmej priečke

    Fanúšikovia najlepšieho hokeja na svete sa dočkali. Olympijský turnaj s hráčmi NHL je tu.

    IIHF vytvorila pred turnajom rebríček síl a pridala k nemu popis, kde s odľahčením hodnotí situáciu daného tímu.

    Prvá v rankingu je Kanada. Najväčší favorit turnaja však má v tesnom závese za sebou susedov z USA, ktorí chcú zlato.

    7:05 Kedy naposledy vyhrali Slováci nad Fínskom? Preview pred zápasom ZOH

    Bol 28. apríl 2004. Slovensko sa chystalo na vstup do Európskej únie, mladík Mark Zuckerberg založil sociálnu sieť Facebook, Juraj Slafkovský bol veľmi malé bábätko a slovenskí hokejisti zdolali Fínov na veľkom hokejovom turnaji.

    V základnej skupine majstrovstiev sveta si vtedy poradili so Severanmi 5:2. Po dva góly strelili Miroslav Šatan a Marián Gáborík. Teraz je jeden z nich generálny manažér reprezentácie a druhý spolukomentátor slovenských zápasov na zimných olympijských hrách.

    7:00 Slováci začínajú turnaj proti Fínom, kde ho sledovať?

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká úvodný zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v novej hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom. Zápas sa začína v stredu o 16.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport. 

    Na snímke hokejista Juraj Slafkovský po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke hokejista Juraj Slafkovský po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR)
    7:00 Program Slovákov na dnes

    Popoludní sa od 14:15 konajú vytrvalostné preteky žien v biatlone aj so štvoricou Sloveniek - Paulína Bátovská FialkováAnastasia KuzminováMária RemeňováEma Kapustová.

    Najväčším lákadlom dňa a aj podujatia pod piatimi kruhmi bude začiatok hokejového turnaja. Slováci odštartujú od 16:40 obhajobu bronzu proti Fínom, ktorí získali v Pekingu zlato.

    Od 17:00 absolvujú svoje prvé dve jazdy aj sánkari. Viktória Praxová, Desana Špitzová v disciplíne ženské dvojice a Christián Bosman, Bruno Mick medzi mužmi.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Piaty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Okrem zápasu Slovenska s Fínskom budú v akcii aj domáci hokejisti Talianska, ktorí vyzvú Švédsko.

    O medaily sa bude bojovať prvýkrát v severskej kombinácii, no aj v zjazdovom lyžovaní, biatlone, krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, sánkovaní a rýchlokorčuľovaní.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

