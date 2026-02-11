11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Talianska biatlonistka sa na domácich ZOH nepredstaví. Súd zamietol jej odvolanie

Rebecca Passlerová.
Rebecca Passlerová. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. feb 2026 o 16:17
Vo svojej žiadosti argumentovala, že pozitívny test spôsobila kontaminácia.

Športový arbitrážny súd (CAS) zamietol odvolanie talianskej biatlonistky Rebeccy Passlerovej proti predbežnému zastaveniu športovej činnosti za doping.

Dvadsaťštyriročná pretekárka chcela štartovať na prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Passlerová vo svojej žiadosti argumentovala, že pozitívny test spôsobila kontaminácia. Podľa agentúry DPA naďalej trvá na svojej nevine a do štvrtka sa ešte môže odvolať na Taliansku antidopingovú agentúru.

Päťnásobná medailistka z juniorských MS sa ešte pred slávnostným otvorením ZOH 2026 postarala o prvý dopingový prípad hier, keď mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny nález na letrozol.

Látka sa užíva pri hormonálnej liečbe rakoviny prsníka a je zakázaná, lebo môže byť použitá na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov.

