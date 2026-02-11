    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Výkon Slafkovského bol masaker, vravel Černák. Vychválil ho aj Nemec

    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Sportnet, TASR|11. feb 2026 o 19:31 (aktualizované 11. feb 2026 o 20:14)
    Pozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Fínsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili v úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 4:1.

    Pozrite si prvé reakcie hráčov a realizačného tímu po zápase.

    Erik Černák, obranca SR: „Sú to úžasné pocity. Vedeli sme, ako máme hrať. Čakali sme fínsky tlak, no ustáli sme to. Postupne sme zlepšili našu hru. Dali sme góly a dokázali to ubrániť. Máme cenné víťazstvo, no týmto sa to nekončí. Výkon Jura Slafkovského bol „masaker.“ Má výbornú sezónu v Montreale a priniesol si to aj do reprezentácie. Je so mnou na izbe a aj to mu pomohlo. Odviedol výbornú prácu. Bol to však výborný tímový výkon. Sme jeden tím a každý z nás vie hrať hokej. Myslím si, že sme dostatočne silní na to, aby sme potrápili každého a vyhrávali aj nad favoritmi.“

    Šimon Nemec, obranca SR: "Splnilo sa nám všetko, čo sme chceli, hrali sme výborne. Prvú tretinu sme vyhrali, aj keď nebola najlepšia, ja som veľmi spokojný. Zaskočili sme Fínov tím, že sme hrali to, čo oni. Vyčkávali sme a boli z toho nervózni. To sa nám vydarilo. Som rád, že tréneri mi dali šancu. Čím viac hrám, tým hrám lepšie. Spravili sme to, čo nám predtým nerobili na svetovom šampionáte – bojovali sme. Vidíme, že Juraj ma skvelú formu a musíme mu posielať puky celý turnaj. Dúfame, že mu to bude padať ďalej."

    Tomáš Tatar, útočník, kapitán SR: „Tento zápas ukázal, aký je dnes vyrovnaný hokej. Fínom patrí veľký rešpekt, sú to skvelí hokejisti. My sme hrali so srdcom a kompaktne. Som hrdý na náš tím, ale aj na fanúšikov. Atmosféra bola elektrizujúca., užívali sme si ju. Prehusťovali sme stredné pásmo a sťažovali sme Fínom prechod do útočného. Robili sme im to, čo robievali oni nám. Naša obetavosť bola skvelá.“

    Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to skvelý tímový výkon. Každý hráč ktorý je tu, má svoju úlohu a každý ju dnes splnil. Samo Hlavaj nám dal šancu vyhrať tento zápas, Fíni mali veľa striel. Hrali sme dobre okolo brány, nedovolili sme im žiadne dorážky. Juro Slafkovský dal dva góly, ale to určite nie je len o nich dvoch, dnes to bolo o 22 hráčoch, ktorí nastúpili na ľad.“

    Oliver Okuliar, útočník SR: „Takéto víťazstvo proti tímu, ktorý je nabitý hráčmi z NHL poteší. Som naozaj hrdý, je to jedno z najväčších víťazstiev Slovenska. Stále však musíme byť na špičkách. Treba to vziať pozitívne, máme tri body, to je skvelé, ale zajtra máme zasa nový deň a potom ideme do zápasu. Musíme byť stále v pokorný.“

    Juraj Slafkovský, v zápase 2+1: „Neviem si to vysvetliť, snažím sa hrať takto stále. Kiežby som dal dva góly v každom zápase. Niekedy sa to nestane. Ale bol som na dobrom mieste v dobrom čase a len som strieľal. Som šťastný, že môžem v prvom rade pomáhať víťaziť môjmu tímu, mojej krajine a kamarátom spoluhráčom.“

