    11.02.2026 06:00
    Deň 5
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - streda, 11. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - streda, 11. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - streda, 11. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|11. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 5 (11.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 5. V stredu 11. februára sa predstavia ďalší Slováci a Slovenky.

    Popoludní sa od 14:15 konajú vytrvalostné preteky žien v biatlone aj so štvoricou Sloveniek - Paulína Bátovská FialkováAnastasia KuzminováMária RemeňováEma Kapustová.

    Najväčším lákadlom dňa a aj podujatia pod piatimi kruhmi bude začiatok hokejového turnaja. Slováci odštartujú od 16:40 obhajobu bronzu proti Fínom, ktorí získali v Pekingu zlato.

    Od 17:00 absolvujú svoje prvé dve jazdy aj sánkari. Viktória Praxová, Desana Špitzová v disciplíne ženské dvojice a Christián Bosman, Bruno Mick medzi mužmi.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v stredu 11. februára 2026 (deň 5).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 5)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    11. február

    14:15

    Paulína Bátovská Fialková

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    11. február

    14:15

    Anastasia Kuzminová

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    11. február

    14:15

    Mária Remeňová

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    11. február

    14:15

    Ema Kapustová

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    11. február

    16:40

    Slovensko - Fínsko

    Hokej

    B-skupina

    11. február

    17:00

    Viktória Praxová, Desana Špitzová

    Sánkovanie

    Ženské dvojice, 1. jazda

    11. február

    17:51

    Christián Bosman, Bruno Mick

    Sánkovanie

    Mužské dvojice, 1. jazda

    11. február

    18:53

    Viktória Praxová, Desana Špitzová

    Sánkovanie

    Ženské dvojice, 2. jazda

    11. február

    19:44

    Christián Bosman, Bruno Mick

    Sánkovanie

    Mužské dvojice, 2. jazda

