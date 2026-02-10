Program a výsledky Slovákov dnes - streda, 11. február - ZOH Miláno 2026.

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 5. V stredu 11. februára sa predstavia ďalší Slováci a Slovenky.
Popoludní sa od 14:15 konajú vytrvalostné preteky žien v biatlone aj so štvoricou Sloveniek - Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová.
Najväčším lákadlom dňa a aj podujatia pod piatimi kruhmi bude začiatok hokejového turnaja. Slováci odštartujú od 16:40 obhajobu bronzu proti Fínom, ktorí získali v Pekingu zlato.
Od 17:00 absolvujú svoje prvé dve jazdy aj sánkari. Viktória Praxová, Desana Špitzová v disciplíne ženské dvojice a Christián Bosman, Bruno Mick medzi mužmi.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v stredu 11. februára 2026 (deň 5).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 5)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
14:15
Vytrvalostné preteky
14:15
Vytrvalostné preteky
14:15
Vytrvalostné preteky
14:15
Vytrvalostné preteky
16:40
B-skupina
17:00
Ženské dvojice, 1. jazda
17:51
Mužské dvojice, 1. jazda
18:53
Ženské dvojice, 2. jazda
19:44
Mužské dvojice, 2. jazda
