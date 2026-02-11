Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik

ZOH 2026 - super-G mužov
PORADIE
MENO
KRAJINA
ČAS
1.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
1:25,32 min
2.
Ryan Cochran-Siegle
USA
+ 0,13 s
3.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,28 s
4.
Nils Allegre
Francúzsko
+ 0,31 s
5.
Raphael Haaser
Rakúsko
+ 0,57 s
6.
Giovanni Franzoni
Taliansko
+ 0,63 s
Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen si na ZOH 2026 vyjazdil už tretiu zlatú medailu. Po triumfoch v zjazde a tímovej kombinácii zvíťazil v stredu aj v super-G mužov, keď na zjazdovke Stelvio v Bormiu zdolal o 13 stotín Američana Ryana Cochrana-Sieglea.
Bronz si vybojoval ďalší Švajčiar Marco Odermatt (+0,28), pre lídra Svetového pohára to bol druhý cenný kov na prebiehajúcej olympiáde po striebre v tímovej súťaži.
Dvadsaťštyriročný von Allmen si podmanil aj tretie mužské preteky v alpskom lyžovaní na ZOH 2026. Zapísal sa tak do histórie, pred ním získali tri zlaté medaily na jednej olympiáde len dvaja zjazdári - legendárni Rakúšan Toni Sailer (Cortina d'Ampezzo 1956) a Francúz Jean-Claude Killy (Grenoble 1968).
Medzi ženami sa to podarilo len Chorvátke Janici Kosteličovej (Salt Lake City 2002). V super-G potvrdil von Allmen pozíciu jedného z najväčších favoritov a po sobotňajšom víťazstve v kráľovskej alpskej disciplíne dosiahol na Stelviu cenné zjazdárske double.
Získal ho ako prvý muž na jedných hrách, u žien dokázala Rakúšanka Michaela Dorfmeisterová triumfovať v zjazde i super-G na ZOH 2006. Von Allmen sa stal prvým švajčiarskym olympijským víťazom v super-G.
Rozšíril tak svoju medailovú zbierku, v ktorej sú aj tituly majstra sveta v zjazde a tímovej kombinácii zo Saalbachu 2025. „Cítim sa ako v sne a dúfam, že sa nezobudím. Vlastne som už dnes cítil trochu únavu. Bol som presvedčený, že to tentoraz na pódiové umiestenie nebude stačiť a už vôbec nie na zlato.
Mal som aj šťastie pri štartovom čísle, pretože s pribúdajúcim časom sa zjazdovka spomaľovala. Je to úžasné. Už po zisku prvej medaily som povedal, že nie je to len môj úspech, ale všetkých, ktorí za mnou stoja. Ďakujem im za všetku tú prácu,“ citovala van Allmena agentúra ORF.
Vo Svetovom pohári triumfoval v superobrovskom slalome dosiaľ len raz - v januári 2025 na domácej zjazdovke vo Wengene. Cochran-Siegle obhájil v tejto disciplíne striebro zo ZOH 2022 v Pekingu.
Ako prvý sa na trať, ktorú postavil taliansky tréner Lorenzo Galli, vydal Francúz Nils Allegre a stanovil základný čas. So štartovým číslom tri ho prekonal Cochran-Siegle, ktorý však nemal spodnú časť najrýchlejšiu a dalo sa tušiť, že vedenie neudrží.
Z čelnej pozície ho zosadil jeden z favoritov von Allmen, Švajčiar predviedol typickú dravú jazdu, do zákrut išiel priamo, mnohé prešiel v zjazdárskom postoji a v kľúčovej pasáži - traverze na Carcentine - si udržal vysokú stopu. Pri nájazde do cieľového úseku sa nevyhol miernemu zaváhaniu, no stačilo mu to na to, aby mal v cieli 13 stotín k dobru na Američana.
Zrak domácich fanúšikov sa upieral na kométu sezóny Giovanniho Franzoniho. Dvadsaťštyriročný Talian odštartoval agresívne, ale v strednej časti neatakoval brány tak ako von Allmen a za pasivitu zaplatil - okamžite nabral manko 60 desatín, ktoré už dolu nestiahol.
Topfavorit Odermatt dbal od úvodu na čistotu jazdy a presnosť línie, na medzičase mal na vedúceho krajana náskok jednej desatiny. V strednej časti však išiel do jednej z brán príliš priamo a musel jazdu mierne korigovať.
Líder klasifikácie disciplíny i celkového poradia SP mal podobné zaváhanie aj dvakrát v dolnej kĺzavej časti a s mankom 28 stotín sa zaradil na tretiu pozíciu. Majster sveta zo Saalbachu 2025 a obhajca malého glóbusu za super-G tak na ZOH 2026 opäť nedosiahol na kov najcennejšieho lesku, posledný pokus bude mať v obrovskom slalome. Publikum potom rozosmutnil taliansky veterán Dominik Paris, ktorému sa vypla lyža a preteky nedokončil.
Ďalší zjazdári zo širšej špičky Švajčiar Stefan Rogentin či Rakúšan Vincent Kriechmayr od úvodu zaostávali a neatakovali najlepšie časy, a tak sa poradie na čele už nezmenilo. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
