Fantastický výkon Američana. V olympijskom rekorde získal zlatú medailu

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Výsledky mužov na 1000 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Jordan Stolz
USA
1:06,28 min - OR
2.
Jenning De Boo
Holandsko
1:06,78 min
3.
Čung-jen Ning
Čína
1:07,34 min
4.
Damian Žurek
Poľsko
1:07,41 min
5.
Joep Wennemars
Holandsko
1:07,58 min
6.
Kjeld Nuis
Holandsko
1:07,65 min
Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1000 m trati.
Na ovále v Miláne triumfoval v novom olympijskom rekorde 1:06,28 minúty o 0,50 sekundy pred Holanďanom Jenningom de Boom, bronz vybojoval Číňan Čung-jen Ning (+1,06 s).
Stolz dosiahol v Taliansku životný úspech.
