Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026.
Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou bola Bátovská Fialková
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Connor McDavid počas tréningu na ZOH 2026.
Kanaďania uprednostnili komfort. Ich zámorský rival ich nenapodobní a užíva si atmosféru
Fantastický výkon Američana. V olympijskom rekorde získal zlatú medailu

Jordan Stolz.
Jordan Stolz. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. feb 2026 o 20:24
Pred Holanďanom mal náskok pol sekundy.

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026

Výsledky mužov na 1000 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Jordan Stolz

USA

1:06,28 min - OR

2.

Jenning De Boo

Holandsko

1:06,78 min

3.

Čung-jen Ning

Čína

1:07,34 min

4.

Damian Žurek

Poľsko

1:07,41 min

5.

Joep Wennemars

Holandsko

1:07,58 min

6.

Kjeld Nuis

Holandsko

1:07,65 min

Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1000 m trati.

Na ovále v Miláne triumfoval v novom olympijskom rekorde 1:06,28 minúty o 0,50 sekundy pred Holanďanom Jenningom de Boom, bronz vybojoval Číňan Čung-jen Ning (+1,06 s).

Stolz dosiahol v Taliansku životný úspech.

      Juraj Slafkovský.
      Juraj Slafkovský.
      Radivojevič: Zo Slafkovského rastie jeden z najlepších hokejistov na svete
      dnes 21:10
