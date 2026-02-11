Po prílete býva najhorší tretí a štvrtý deň, tvrdí Regenda. Slovensko hrá vtedy proti Fínsku

Kým ostatné olympijské disciplíny v Miláne alebo Cortine sa už naplno rozbehli, mužský hokejový turnaj ešte nie. Každý čaká, všetci chcú hrať.
Aj slovenský útočník PAVOL REGENDA patrí medzi skupinu hráčov, ktorí sa nevedia dočkať. „Myslím si, že všetci sme už pripravení naskočiť do zápasu proti Fínom," hovorí.
Do dejiska olympiády priletel v nedeľu s ostatnými hokejistami NHL, prvý tréning absolvoval v pondelok.
Slovensko odohrá prvý zápas na olympiáde proti Fínsku v stredu od 16:40.
Odpovede Pavla Regendu sme zozbierali počas viacerých dní. Po tréningoch Slovenska hovoril pre slovenské aj zámorské médiá.
Ako si zatiaľ užívate olympijský ľad?
Teším sa, že som tu. Po prílete je najhorší tretí a štvrtý deň. Vychádza to presne na zápas proti Fínsku, tak dúfam, že to bude fajn. Inak sa trápim trochu so spánkom. Ale na takomto turnaji nezáleží, ako sa cítime, musíme to hodiť za hlavu.
Čas na prípravu pred prvým zápasom je krátky, s mužstvom absolvujete len dva tréningy a rozkorčuľovanie. Na čo bude potrebné sa zamerať?
Chvalabohu, zbytočne veľa trénovať. Máme odohraných veľa zápasov, hlavne hráči z Ameriky. Musíme si osviežiť systém, je to trochu iné. Myslím si, že všetci sme už pripravení naskočiť do zápasu proti Fínom.
Trénovali ste v obnovenom útoku s Milošom Kelemenom a Martinom Pospíšilom. Ste spokojný so zložením formácie?
Ja som si to tak trochu manifestoval. Pýtali sa ma aj v Amerike, s kým chcem hrať a povedal som týchto dvoch chalanov. Rozumieme si, ukázali sme to aj v Česku. Ja by som proti nám nechcel hrať. Využívame to, že sme veľkí a silní. Chceme hrať jednoducho a priamočiaro, byť otravní.
Dúfam, že nastúpime v takej forme, s akou sme končili v Ostrave pred dvoma rokmi.
Peter Cehlárik hovoril, že tréningy pod vedením trénera Vladimíra Orsrzágha sú intenzívnejšie ako v minulosti. Ako sa vám pozdáva ich úroveň?
Nemyslím si, ale každý ideme naplno. Tempo v zápasoch bude ešte vyššie a my sa snažíme pripraviť na to.
VIDEO: Podcast Hokejový BOSS
V aktuálnej sezóne NHL ste odohrali 16 zápas a strelili ste 9 gólov. Stáva sa z vás strelec?
Ja hrám stále to isté, čo som hral. Nemením štýl. Konečne sa mi pošťastilo. Snažím sa hrať okolo bránky a z toho plynú aj tie góly. Je to miesto, kde veľa chalanov nechce pohybovať, lebo to bolí. Ale za čiernu robotu potom prichádza aj odmena. Dúfam, že takto to pôjde aj naďalej. Chcem sa tam udržať a tie góly ešte budem potrebovať. Som veľmi vďačný, že som tam, užívam si to.
Za San Jose ste strelili aj viacero kurióznych gólov. Priniesli ste si podobné šťastie aj sem na olympiádu?
Uvidíme, ale dúfam, že áno. Nezáleží na tom, či dám gól hlavou, nohou alebo pätou či hokejkou. Je to gól a nikto sa na to nepozerá. Chodím do miest, kde ma puky triafajú. Keby som korčuľoval okolo mantinelov, tak tie góly asi nedám. Snažím sa robiť iba svoju robotu.
Na olympiáde sa predstavíte druhýkrát v kariére, z Pekingu máte bronz. Aké to bude pre vás hrať proti najlepším hráčom z NHL?
Bude to iné, úroveň oveľa vyššia. Vieme, aké sú tu tímy a vieme, aké náročné to bude. Myslím si, že aj my máme veľmi dobrý tím, určite budeme kusať.
Na olympiádu nikto nejde s tým, že chce prehrávať. Každý chce vyhrať. Vidíme, aké súpisky majú súperi, ale aj my sme zobrali to najlepšie, čo máme. Budeme pracovať s týmto kádrom. Každý bude mať extra motiváciu.
Slovensko bude na turnaji s hráčmi NHL patriť medzi outsiderov a môže iba prekvapiť. Môže vám vyhovovať takáto pozícia?
Keď sa pozriete na mená a čísla na súpiske, tak áno, myslím si, že sme outsider. A úprimne, práve to bola počas všetkých tých rokov naša sila. Chceme zaskočiť veľké tímy, veľké hviezdy.
Oni možno idú do zápasu s tým, že to bude ľahké, ale my nastupujeme proti najlepším s tým, že chceme odohrať náš najlepší zápas.
Je to extra motivácia pre mňa aj pre chalanov v kabíne. To je náš cieľ a to aj urobíme.
Hoci nastupujete v NHL, čo pre vás znamená získať skúsenosť na takomto turnaji, keď budete hrať proti najlepším na svete?
Je to trochu iný pocit. Tých chalanov síce stretávate v lige, ale keď hráte za svoju krajinu a reprezentujete ju na takejto úrovni, je to extra motivácia pre nás aj pre nich. Pravdepodobne to bude najlepší hokej za poslednú dekádu, stretnú sa tí najlepší z najlepších.
Tu hráte za to, čo máte na hrudi. Nehráme tu pre peniaze, o tie nejde. Ide o hrdosť a o krajinu. To je obrovská motivácia.
Tešíme sa na to. Slovensko nemá v NHL veľa hráčov, takže pre mnohých to bude skvelá skúsenosť. Budeme hrať proti McKinnonovi, Crosbymu a ďalším hviezdam. Užijeme si to, ale určite im nič nedarujeme.
S akými cieľmi vstupujete do turnaja?
Naposledy sme získali bronz a všetci majú veľké očakávania. Nemyslím si však, že na to treba myslieť, lebo to vás môže stiahnuť dole. Treba ísť striedanie po striedaní, zápas po zápase.
A čo vaše individuálne ciele? Akou hrou sa budete chcieť prezentovať?
Naša formácia je dosť silová, sme podobné typy hráčov. Siloví, fyzickí, dobre korčuľujúci. Budeme hrať čo najjednoduchší hokej. Nahodiť puk, vyhodiť puk, byť celý zápas nepríjemní, hrať do tela.
Vieme, že proti nám stoja skvelí hráči. Nebude to ľahké, nebudeme diktovať tempo zápasu, ale môžeme ich urobiť nepríjemnými. Pôjdeme do toho naplno, krok za krokom.
Hovoríte o fyzickej hre. Tá charakterizuje celý tím?
Našu formáciu to určite vystihuje. Máme zopár veľkých chlapov, ale aj menších, šikovných a rýchlych hráčov. Myslím si, že máme zo všetkého niečo - zručnosť, rýchlosť, silu a veľkosť.
Ako som povedal, sme outsider, ale na takomto turnaji sa môže stať čokoľvek. Rozhodujú dva zápasy. Jeden vyhráte v play-off, idete ďalej, vyhráte ďalší a zrazu hráte o medaily. Takto sa nám to podarilo aj v Pekingu. Máme z každého niečo a proti nám nikto nič nedostane zadarmo.
Pomôže vám fyzická hrá proti tímom ako Švédsko, Fínsko, Kanada či USA?
Sú to hviezdy a nemyslím si, že budú chcieť mať slovenský tím nalepený na mantineloch a stále pri sebe. Presne to chceme robiť. Byť nepríjemní, dostať sa im pod kožu, vyhodiť ich z tempa.
Majú obrovskú kvalitu, sú to najlepší a najlepšie platení hráči, superhviezdy NHL. Nevieme ich prehrať čisto zručnosťou, ale určite ich vieme prepracovať a donútiť ich do množstva tvrdých súbojov.
Keď ste pred štyrmi rokmi vyhrali bronz, eufória na Slovensku bola veľká. Cítite aj teraz, že očakávania ľudí budú veľké?
Áno. Naša krajina je veľká hokejová krajina a očakávania sú vždy. Ľudia sú hrdí, vedia, že nás čakajú veľké bitky proti najlepším. Nebude to jednoduché. Naposledy sme získali bronz, takže teraz ľudia doma očakávajú ešte viac.
Snažíme sa to však vytlačiť z hlavy a sústrediť sa. Nečítame veľmi sociálne siete a podobné veci, lebo to sa niekedy vie vymknúť spod kontroly. Chceme si to tu užiť a ísť deň po dni, zápas po zápase.
Ako vnímate olympijskú atmosféru?
Pre mňa je to zatiaľ pokojnejšie, lebo som prišiel neskôr, chalani sú tu už dlhšie a viac to nasali. Ja sa ešte adaptujem na časový posun, cez deň to občas cítim. Ale atmosféra je výborná, dedina fajn, jedlo mi chutí. Uvidíme po týždni. Všetci sa tešíme hlavne na zápasy. Tréningov už bolo dosť, každý chce ísť hrať.
Pred turnajom sa veľa hovorilo o štadióne, ktorý sa dokončoval na poslednú chvíľu. Aké podmienky máte vy hráči? Chýba vám niečo?
Je to skôr menšie a šatne sú dosť stiesnené. Každý sa prezliekame vo svojom boxe, komfort nie je ideálny. Ale všetci majú rovnaké podmienky, na to sa nikto nebude vyhovárať.
Ubytovanie je možno o niečo slabšie než v Pekingu, ale rozhoduje to, čo je na ľade. Negativitu si do hlavy nepustím. Nič zásadné nám nechýba, sme pripravení hrať.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara