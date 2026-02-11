Katastrofa, píšu fínske médiá. Slovensko pokorilo obhajcov zlata a trénerovi došli slová

Výhra Slovenska nad Fínskom v úvodnom stretnutí hokejového turnaja ZOH 2026 je prekvapením a rezonuje po celom svete.
Pozrite sa, ako na ňu reagovali zahraničné médiá.
Iltalehti (Fínsko): "Nie, nie, nie, nie, nie - lev bol porazený na olympiáde. Fínsky olympijský turnaj začal katastrofálnym spôsobom, keď outsider zo Slovenska zvíťazil nad Suomi 4:1."
Ilta-Sanomat (Fínsko): "Katastrofa! Levi boli zdolaní a Anttimu Pennanenovi došli slová. Slovensko vyhralo nad Fínskom na veľkom turnaji naposledy v roku 2004. Z dnešného zápasu sa stala historická udalosť."
Yle (Fínsko): "Slováci pokorili Fínov na olympiáde. Kari Jalonen sa pýta na hrací čas Mikka Rantanena - Čo sa zasekli stopky?"
Jatkoaika (Fínsko): "Slovensko zrolovalo levov v otváracom dueli olympiády. Olympijská obloha má zamračený začiatok po tom, ako si jasný outsider zo Slovenska odniesol výhru 4:1."
NHL.com: "Live, love, Slaf." (Ži, miluj, Slaf)
IIHF.com: "Slovensko začalo veľkým víťazstvom. Juraj Slafkovský začal tam, kde skončil v roku 2022."
ESPN (USA): "Slovensko zaskočilo Fínov výhrou 4:1 v otváracom zápase mužského hokejového turnaja."
NBC (USA): "Slovensko pokorilo olympijských obhajcov z Fínska."
Reuters: "Fínsko nemá odpovede po prehre so Slovenskom. Fínov bookmakeri zaradili medzi mužstvá, ktoré môžu v Miláne zastaviť favoritov z Kanady a USA, ale namiesto toho odštartovali cestu za obhajobou nepresvedčivým výkonom v aréne Santagiulia."
TSN (Kanada): "Slafkovský dal dva góly pri tom, ako Slovensko zaskočilo Fínsko v otváracom zápase mužského hokejového turnaja. Juraj Slafkovský mal jediné dva góly tímu v otváracom stretnutí olympiády pred štyrmi rokmi, keď Slováci jasne podľahli Fínsku. Teraz dal znova dva góly v otváracom zápase turnaja. Lenže tentokrát Slovensko vyhralo 4:1 a olympijské hry s hráčmi NHL odštartovalo ohromujúco."
Hokej.cz (Česko): "Senzácia na úvod mužského turnaja! Slováci v Miláne porazili favorita, Slafkovský 2+1. Šok, prekvapenie, senzácia. Hovorte tomu, ako chcete. Prvý duel mužského turnaja na olympiáde v Miláne stál za to. Herne podarený výkon dirigovala hviezda minulej olympiády Juraj Slafkovský."
Sport.cz (Česko): "Dokážeme poraziť každé top mužstvo, hrdia sa pýchou Slováci po zlomení dlhoročného prekliatia. V Miláne sa cítili ako doma. Prvá senzácia olympijského hokejového turnaja mužov prišla hneď na úvod."
iSport (Česko): "Na úvod olympijského turnaja sa hokejisti Slovenska postarali o prvotriednu senzáciu. Hviezdami nabitým Fínom nastrieľali v tretej tretine tri góly a v pohode si dokráčali pre víťazstvo 4:1. Prima začiatok. Pred piatkovým duelom s domácim Talianskom sa ich šance na priamy postup do štvrťfinále rapídne zvyšujú."
Aftonbladet (Švédsko): "Bábätko Slovensko udrelo okamžite. Bol to úder, ktorý bolo počuť aj mimo Milána. A bol to úder, ktorý zamieša podmienky v skupine troch koruniek."
