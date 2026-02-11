11.02.2026 06:00
Nór sa tešil vo vyrovnaných pretekoch. Na pódium sa dostal aj fínsky reprezentant

Jens Luraas Oftebro z Nórska.
Jens Luraas Oftebro z Nórska. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. feb 2026 o 14:29
V cieli o sekundu zdolal Rakúšana Johannesa Lampartera.

Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jens Luraas Oftebro vybojoval na ZOH 2026 zlatú medailu v stredajšej individuálnej súťaži na strednom mostíku.

V cieli o sekundu zdolal Rakúšana Johannesa Lampartera, bronz získal Fín Eero Hirvonen (+2,5).

Po skokanskej časti viedol Estónec Kristjan Ilves, ktorý na strednom mostíku v Predazze pristál na značke 99 m a od rozhodcov dostal 132,6 bodu. Pred bežeckou časťou si vypracoval náskok 15 sekúnd pred Rakúšanom Thomasom Retteneggerom (100 m, 128,9 b.), tretí bol Japonec Rjóta Jamamoto (102,5 m, 127,8 b.).

Najdlhší skok predviedol líder Svetového pohára Lamparter - 104,5 metra, Rakúšan však po kompenzáciách za vietor dostal iba 127,4 bodu a do behu vyrazil až ako šiesty v poradí so stratou 21 sekúnd na Ilvesa.

V popoludňajšej bežeckej časti v stredisku Tesero, v ktorom sa rozostupy prepočítali Gundersenovou metódou, si Ilves v úvode držal zubami-nechtami vedúcu pozíciu. Svoj náskok po 2,5 km dokonca zvýšil na vyše 22 sekúnd.

Za ním sa vytvorila skupina siedmich prenasledovateľov. Na jej čele začal postupne pracovať J. L. Oftebro a po 5 km skupina Estónca dostihla. Boli v nej aj Lamparter, Hirvonen, Rakúšan Stefan Rettenegger, Fín Ilkka Herola a obhajca olympijského zlata z Pekingu 2022 Vinzenz Geiger z Nemecka.

Tempo začal diktovať Hirvonen, pri jednom stúpaní sa ho snažil predstihnúť popri bariére J.L. Oftebro, obaja sa pritom dostali do kontaktu a mali čo robiť, aby sa vyhli pádu. Pri záverečnom stúpaní nastúpil J.L. Oftebro, ktorý roztrhal skupinku.

Dokázal ho stíhať len Lamparter, v závere sa ešte skúsil zapojiť do boja o prvenstvo aj Hirvonen, ale jeho úsilie vyšlo len na bronz.

Aj tak to bola prvá fínska medaila v tejto súťaži po 24 rokoch. Vo finiši mal najviac síl J.L. Oftebro, ktorý prišiel do cieľovej rovinky na prvom mieste a vedenie už nepustil. 

Združenárov čaká na ZOH 2026 ešte budúci týždeň individuálna súťaž na veľkom mostíku a tímšprint. Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.

Severská kombinácia

