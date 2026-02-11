Slovenky zlyhali v úvodnej jazde na ZOH. Na víťazky stratili viac ako tri sekundy

Slovenské reprezentantky v sánkovaní Viktória Praxová s Desanou Špitzovou figurovali po prvej jazde súťaže dvojíc na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 11. mieste.
V olympijskej premiére zaostali za najrýchlejším talianskym tandemom Andrea Vötterová, Marlen Oberhoferová o 3,125 s.
Domáce repezentantky si vybudovali náskok 22 tisícin pred nemeckým duom Dajana Eitbergerová, Magdalena Malshininová.
Tretie boli líderky celkového poradia Svetového pohára Rakúšanky Selina Egleová a Lara Michaela Kippová (+0,091). Súťaž ženských dvojíc je súčasťou olympijského programu prvýkrát.
