Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026.
Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou bola Bátovská Fialková
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Connor McDavid počas tréningu na ZOH 2026.
Kanaďania uprednostnili komfort. Ich zámorský rival ich nenapodobní a užíva si atmosféru
Slovenky zlyhali v úvodnej jazde na ZOH. Na víťazky stratili viac ako tri sekundy

Viktória Praxová and Desana Špitzová.
Viktória Praxová and Desana Špitzová. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. feb 2026 o 17:34
Slovenskej dvojici patrí posledné miesto.

Slovenské reprezentantky v sánkovaní Viktória Praxová s Desanou Špitzovou figurovali po prvej jazde súťaže dvojíc na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 11. mieste.

V olympijskej premiére zaostali za najrýchlejším talianskym tandemom Andrea Vötterová, Marlen Oberhoferová o 3,125 s.

Domáce repezentantky si vybudovali náskok 22 tisícin pred nemeckým duom Dajana Eitbergerová, Magdalena Malshininová.

Tretie boli líderky celkového poradia Svetového pohára Rakúšanky Selina Egleová a Lara Michaela Kippová (+0,091). Súťaž ženských dvojíc je súčasťou olympijského programu prvýkrát.

dnes 18:10
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
dnes 09:50
Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedalaMikaela Shiffrinová zostala bez medaily vo svojom úvodnom vystúpení na ZOH 2026 - tímovej súťaži žien.
dnes 09:50
Elizabeth Lemleyová.
dnes 15:33
Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokomBronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska.
dnes 15:33
Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid reaguje po zisku bronzovej medaily.
dnes 14:34
Nór sa ospravednil za svoje správanie. Johannes Thingnes Bö: Bol to úplný šokMrzelo ho, že jeho výstup zatienil zlato krajana Johana-Olava Botna.
dnes 14:34
Jens Luraas Oftebro z Nórska.
dnes 14:29
Nór sa tešil vo vyrovnaných pretekoch. Na pódium sa dostal aj fínsky reprezentantV cieli o sekundu zdolal Rakúšana Johannesa Lampartera.
dnes 14:29
Franjo von Allmen pózuje so zlatou medailou po výhre v super-G.
dnes 17:43
Švajčiar sa zapísal do histórie, no nebol to Odermatt. Za rok získal päť zlatých medailí Vzhľadom na svoj vek môže dominovať rýchlostným disciplínam ešte dlho.
dnes 17:43
Roope Hintz v drese Fínska.
dnes 13:48
Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formáciiNa krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena.
dnes 13:48
Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Samuel Gregadnes 07:30
V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)Prvý rebríček síl IIHF odráža očakávania hokejového turnaja.
Samuel Grega|dnes 07:30
Kacper Tomasiak so striebrom.
dnes 10:36
Poľsko má „nového“ Stocha. Držiteľ striebra začínal na pilinách, lyže mu museli orezávaťRodák z mesta Bielsko-Biala len pred tromi týždňami oslávil 19. narodeniny.
dnes 10:36
Giada D 'Antoniová počas slalomu.
dnes 12:06
Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu ShiffrinováOd svojho idolu dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc.
dnes 12:06
Rebecca Passlerová.
dnes 16:17
Talianska biatlonistka sa na domácich ZOH nepredstaví. Súd zamietol jej odvolanieVo svojej žiadosti argumentovala, že pozitívny test spôsobila kontaminácia.
dnes 16:17
Maxim Naumov v krátkom programe na ZOH v Miláne.
Titanilla Bőddnes 16:01
Najdojímavejšie momenty večera. Jazda pre zosnulých rodičov, aj pre otca na fronteMaxim Naumov a Kyrylo Marsak predviedli skvelé jazdy.
Titanilla Bőd|dnes 16:01
