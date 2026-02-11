    11.02.2026 06:00
    Deň 5
    Miláno a Cortina 2026
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko z MS 2025.
    Keď Slováci naposledy vyhrali, Slafkovský bol bábätko. Fíni sú favoriti aj bez superhviezdy
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
    Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
    Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
    Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slováci sa pokúsia zdolať favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)
    Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 5 (streda, 11. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 5 (streda, 11. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 5 (streda, 11. február). (Autor: Sportnet)
    11. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 5 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 5. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    11.02.2026 o 10:00
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 5. deň
    Program súťaží v 5. deň:
    10:00
    Severská kombinace – individuální závod mužů, střední můstek

    10:30
    Snowboarding – U rampa žen, kvalifikace

    11:00
    Akrobatické lyžování – boule žen, kvalifikace 2

    11:30
    Alpské lyžování – super-G mužů

    13:45
    Severská kombinace – individuální závod mužů, 10 km

    14:15
    Biatlon – individuální závod žen 15 km
    Akrobatické lyžování – boule žen, finále

    16:40
    Lední hokej – skupina B mužů
    Slovensko – Finsko

    17:00
    Saně – 1. jízda dvojic žen

    17:51
    Saně – 1. jízda dvojic mužů

    18:30
    Rychlobruslení – 1 000 m mužů

    18:53
    Saně – 2. jízda dvojic žen

    19:05
    Curling – 1. kolo mužů
    Švédsko – Itálie
    Kanada – Německo
    Česko – USA
    Čína – Velká Británie

    19:30
    Krasobruslení – volné tance tanečních párů
    Snowboarding – U rampa mužů, kvalifikace

    19:44
    Saně – 2. jízda dvojic mužů

    21:10
    Lední hokej – skupina B mužů
    Švédsko – Itálie
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí počas 5. dňa zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Počas tohto dňa sa začína ostrosledovaný mužský hokejový turnaj aj so slovenskou účasťou, ale na programe je opäť aj niekoľko medailových súťaží aj so Slovákmi v akcii.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

    Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
    Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
    Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
    Titanilla Bőd|dnes 07:35
