ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 5 (streda, 11. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 5. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 5 (streda, 11. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
11.02.2026 o 10:00
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 5. deň
Plánovaný
Prehľad
Program súťaží v 5. deň:
10:00
Severská kombinace – individuální závod mužů, střední můstek
10:30
Snowboarding – U rampa žen, kvalifikace
11:00
Akrobatické lyžování – boule žen, kvalifikace 2
11:30
Alpské lyžování – super-G mužů
13:45
Severská kombinace – individuální závod mužů, 10 km
14:15
Biatlon – individuální závod žen 15 km
Akrobatické lyžování – boule žen, finále
16:40
Lední hokej – skupina B mužů
Slovensko – Finsko
17:00
Saně – 1. jízda dvojic žen
17:51
Saně – 1. jízda dvojic mužů
18:30
Rychlobruslení – 1 000 m mužů
18:53
Saně – 2. jízda dvojic žen
19:05
Curling – 1. kolo mužů
Švédsko – Itálie
Kanada – Německo
Česko – USA
Čína – Velká Británie
19:30
Krasobruslení – volné tance tanečních párů
Snowboarding – U rampa mužů, kvalifikace
19:44
Saně – 2. jízda dvojic mužů
21:10
Lední hokej – skupina B mužů
Švédsko – Itálie
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí počas 5. dňa zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Počas tohto dňa sa začína ostrosledovaný mužský hokejový turnaj aj so slovenskou účasťou, ale na programe je opäť aj niekoľko medailových súťaží aj so Slovákmi v akcii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
