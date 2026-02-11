11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Live
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
ONLINE: Super-G mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026
ONLINE: Super-G mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedala
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 5Súvisiace

Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu Shiffrinová

Giada D 'Antoniová počas slalomu.
Fotogaléria (42)
Giada D 'Antoniová počas slalomu. (Autor: TASR/AP)
ČTK|11. feb 2026 o 12:06
ShareTweet0

Od svojho idolu dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc.

Aj keď šestnásťročná talianska lyžiarka Giada D 'Antoniová nedokončila na olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo kombinačný slalom a s Nadiou Delagovou, odniesla si z utorkových pretekov cennú trofej.

Od svojho idolu Američanky Mikaely Shiffrinovej dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc, uviedla agentúra AP.

Preteky nevyšiel ani jednej z nich. Shiffrinová zajazdila v slalome až 16. čas a s víťazkou olympijského zjazdu Breezy Johnsonovou obsadili štvrté miesto, hoci jej partnerka úvodnú časť kombinácie vyhrala.

D'Antoniová rozbehla slalom razantne a v úvode bola dokonca rýchlejšia ako Shiffrinová, ale potom zle vošla do jednej z bránky a vyplo jej lyže.

Fotogaléria z tímovej súťaže žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Katarína Šrobová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
42 fotografií
Romane Miradoliová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Romane Miradoliová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Romane Miradoliová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšička USA počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Maskot Tina s fanúšikmi počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Sofia Goggiová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Sofia Goggiová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Sofia Goggia padá v zjazde v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Laura Pirovanová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Delia Durrerová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Nicol Delagová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ilka Stuhecová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ilka Stuhec v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Janine Schmittová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Mirjam Puchnerová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Jacqueline Wilesová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Kira Weidle Winkelmannová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Cassidy Grayová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Keely Cashmanová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Keely Cashmanová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Keely Cashmanová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Marie Lamureová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Katharina Huberová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Bianca Bakke Westhoffová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Bianca Bakke Westhoffová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Katharina Gallhuberová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Katharina Gallhuberová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Anna Trockerová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojím tímom v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojím tímom v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.

"Útočila som, pretože som si myslela, že môžeme dosiahnuť pekný výsledok. V slalome sa toto stáva. Som rada, že som do toho dala všetko a aspoň som si vyskúšala zjazdovku pred slalomom, "citoval D ' Antoniovú denník Gazzetta dello Sport.

Pred olympiádou štartovala na Svetovom pohári v Špindlerovom Mlýne, kde o jednu stotinu sekundy nepostúpila do druhého kola. To sa jej nepodarilo ani na tretí pokus po decembrovom debute v Semmeringu a ďalšom štarte vo Flachau.

VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na ZOH 2026

Teraz sa zapísala do histórie talianskeho športu ako prvá Neapolčanka, ktorá sa zúčastnila zimných olympijských hier.

"Svedčí to o tom, že keď dobre trénujete, možné je všetko. Ak máte cieľ, musíte si za ním ísť. Dúfam, že to ukáže deťom z juhu, že nie sú horšie ako tie zo severu, "vyhlásila dcéra talianskeho otca a kolumbijsko-ekvádorskej matky.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
Po prílete býva najhorší tretí a štvrtý deň, tvrdí Regenda. Slovensko hrá vtedy proti Fínsku
Martin Turčin|teraz
Kacper Tomasiak so striebrom.
dnes 10:36
Poľsko má „nového“ Stocha. Držiteľ striebra začínal na pilinách, lyže mu museli orezávaťRodák z mesta Bielsko-Biala len pred tromi týždňami oslávil 19. narodeniny.
dnes 10:36
Giada D 'Antoniová počas slalomu.
dnes 12:06
Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu ShiffrinováOd svojho idolu dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc.
dnes 12:06
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.online
dnes 11:15
ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:15
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
Po prílete býva najhorší tretí a štvrtý deň, tvrdí Regenda. Slovensko hrá vtedy proti Fínsku
Martin Turčin|teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu Shiffrinová