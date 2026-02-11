Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu Shiffrinová

Aj keď šestnásťročná talianska lyžiarka Giada D 'Antoniová nedokončila na olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo kombinačný slalom a s Nadiou Delagovou, odniesla si z utorkových pretekov cennú trofej.
Od svojho idolu Američanky Mikaely Shiffrinovej dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc, uviedla agentúra AP.
Preteky nevyšiel ani jednej z nich. Shiffrinová zajazdila v slalome až 16. čas a s víťazkou olympijského zjazdu Breezy Johnsonovou obsadili štvrté miesto, hoci jej partnerka úvodnú časť kombinácie vyhrala.
D'Antoniová rozbehla slalom razantne a v úvode bola dokonca rýchlejšia ako Shiffrinová, ale potom zle vošla do jednej z bránky a vyplo jej lyže.
"Útočila som, pretože som si myslela, že môžeme dosiahnuť pekný výsledok. V slalome sa toto stáva. Som rada, že som do toho dala všetko a aspoň som si vyskúšala zjazdovku pred slalomom, "citoval D ' Antoniovú denník Gazzetta dello Sport.
Pred olympiádou štartovala na Svetovom pohári v Špindlerovom Mlýne, kde o jednu stotinu sekundy nepostúpila do druhého kola. To sa jej nepodarilo ani na tretí pokus po decembrovom debute v Semmeringu a ďalšom štarte vo Flachau.
VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na ZOH 2026
Teraz sa zapísala do histórie talianskeho športu ako prvá Neapolčanka, ktorá sa zúčastnila zimných olympijských hier.
"Svedčí to o tom, že keď dobre trénujete, možné je všetko. Ak máte cieľ, musíte si za ním ísť. Dúfam, že to ukáže deťom z juhu, že nie sú horšie ako tie zo severu, "vyhlásila dcéra talianskeho otca a kolumbijsko-ekvádorskej matky.
