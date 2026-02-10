11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.
Historická chvíľa pre Hagaru. Po prvý raz v ére samostatnosti postúpil Slovák do voľných jázd
Birk Ruud pózuje so zlatou medailou po triumfe v disciplíne slopestyle na ZOH 2026.
Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot. Obáv ho zbavil tajomný muž (sumár dňa)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie na ZOH 2026.
Bola odvážna a išla na hrane rizika. Je to hra, nič jej nevyčítam, hovorí Vlhovej tréner
Petra Vlhová po svojej jazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová
Petra Vlhová.
Prečo Vlhová vypadla? Bývalý lyžiar vysvetľuje nečakanú chybu, ktorá ju prekvapila
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|10. feb 2026 o 21:25
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla slovenských biatlonistiek vo vytrvalostných pretekoch na ZOH 2026.

Biatlonistky sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v prvej individuálnej disciplíne. 

Pôjde o vytrvalostné preteky na 15 kilometrov, v ktorých každá netrafená rana znamená minútovú penalizáciu k bežeckému času, takže výhodu môžu získať skúsené a presné strelkyne.

Slovensko bude reprezentovať štvorica: Mária Remeňová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Ema Kapustová

Kde sledovať biatlon na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V prebiehajúcej sezóne zaznamenala najlepší výsledok v disciplíne Bátovská Fialková, ktorá v skrátených vytrvalostných pretekoch obsadila 19. priečku. 

Pred ôsmimi rokmi na ZOH 2018 v Pjongčangu dokonca siahala na medailu, keď skončila piata. V tých istých pretekoch sa tešila zo striebra Kuzminová. 


Štartové čísla - vytrvalostné preteky žien na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

Čas

19

Mária Remeňová

Slovensko

14:24:30 h

32

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

14:31:00 h

55

Anastasia Kuzminová

Slovensko

14:42:30 h

79

Ema Kapustová

Slovensko

14:54:30 h

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Johannes Hoesflot Klaebo so zlatou medailou na ZOH 2026.
Johannes Hoesflot Klaebo so zlatou medailou na ZOH 2026.
Medaily na ZOH Miláno 2026: Šesť medailí za jeden deň, Nóri jasne vedú (10. február)
dnes 22:10
Johannes Hoesflot Klaebo so zlatou medailou na ZOH 2026.
dnes 22:10
Medaily na ZOH Miláno 2026: Šesť medailí za jeden deň, Nóri jasne vedú (10. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 4 (utorok, 10. február).
dnes 22:10
Ladislav Nagy
dnes 21:44|1
Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritovBývalí hokejisti Tomáš Surový a Ladislav Nagy sa pozreli aj na súpisky všetkých tímov.
dnes 21:44|1
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
dnes 21:25
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovaťPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistiek vo vytrvalostných pretekoch na ZOH 2026.
dnes 21:25
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
dnes 11:37|72
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomuDruhá časť pretekov je na programe od 14.00 h.
dnes 11:37|72
Nika Prevc sa raduje zo zlata na ZOH 2026.
dnes 20:50
Dominancia slovinských skokanov pokračuje. Suverénne obhájili zlato v miešaných tímochNa mostíku v Predazze triumfovali pred Nórmi.
dnes 20:50
Lindsey Vonnová leží po páda počas zjazdu na ZOH 2026.
dnes 19:38|1
Vonnovej rekonvalescencia môže trvať takmer rok, varujú experti. Prirovnávajú ju k TaliankeVonnová počas kariéry podstúpila opakované operácie kolien, vrátane čiastočného implantátu v pravom kolene.
dnes 19:38|1
Vladyslav Heraskevyč so svojou helmou počas ZOH 2026.
dnes 20:30|5
Ukrajinský skeletonista neplánuje poslúchnuť MOV. Helmu so zabitými športovcami bude nosiťZákaz skritizovala aj ukrajinská premiérka.
dnes 20:30|5
Erik Černák počas tréningu v Miláne. rozhovor
Boris Vanyadnes 10:05|6
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitýErik Černák si na olympiáde zahrá proti svojmu mentorovi.
Boris Vanya|dnes 10:05|6
Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
Nikola Černákovádnes 17:20|1
Na obhliadke trate so Shiffrinovou. Bolo to milé, súperky ma vítali s radosťou, tešila sa VlhováVlhová štartovala ako prvá na upravenej trati a už samotná prítomnosť na štarte mala pre ňu silný význam.
Nikola Černáková|dnes 17:20|1
Lindsey Vonnová.
Nikola Černákovádnes 14:20
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéryVyhrala 84 pretekov vo Svetovom pohári.
Nikola Černáková|dnes 14:20
Rasmus Wranaa a Isabella Wranaová sa tešia zlata na ZOH 2026.
dnes 19:57
Napínavé finále so šťastným koncom pre švédsku dvojicu. Americkým curlerom zostalo striebroV utorkovom finálovom súboji zvíťazili Švédi 6:5.
dnes 19:57
Nemecká sánkarka Julia Taubitzová v cieli tretej jazdy v súťaži jednotlivkýň na zimných olympijských hrách 2026.
dnes 19:23
Nemecká sánkarka zničila všetku konkurenciu. V pretekoch jednotlivkýň získala zlatoV súčte štyroch jázd triumfovala so suverénnym náskokom 918 tisícin.
dnes 19:23
Martin Pospíšil po tréningu na olympijskom ľade v Miláne.
Martin Turčindnes 15:40|6
Keď prišiel do Milána, brat musel odísť. Bol to náš sen, tvrdia PospíšilovciJe skvelé zobudiť sa bez bolesti hlavy, vraví Martin Pospíšil.
Martin Turčin|dnes 15:40|6
Sarah Schleperová nesie mexickú vlajku počas ZOH 2026.
dnes 18:34
Historický unikát. Matka so synom sa po prvýkrát predstaví na tej istej olympiáde Pre Schleperovú to bude už siedmy štart pod piatimi kruhmi.
dnes 18:34
Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026.
dnes 18:07
Obrovský záujem médií o Vlhovej reakciu. Nevyrovnali sa jej ani niektoré medailistkyRozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo prebehol medailový ceremoniál.
dnes 18:07
Sturla Holm Laegreid počas vytrvalostných pretekov na ZOH 2026.
dnes 17:54|4
Bronzovú medailu príliš neoslavoval. Nór sa v priamom prenose priznal k neverePred týždňom som sa priznal a bol to najhorší týždeň v živote, povedal.
dnes 17:54|4
Elis Lundholm počas ZOH 2026.
dnes 17:05|2
Švéd je prvým transgender športovcom na zimných hrách. Bolo to dobré rozhodnutie, vravíLundholm sa narodil ako žena a štartuje v súlade so súčasnými pravidlami v ženskej kategórii.
dnes 17:05|2
Americká lyžiarka Breezy Johnsonová v zjazde tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026.
dnes 16:41|2
Problémy s medailami neobišli najväčšie hviezdy. Organizátori reagujú, ponúkajú riešeniePo viacerých problémoch so zlomenými medailami ponúka organizačný výbor ich opravu.
dnes 16:41|2
Marie-Philip Poulinová počas ZOH 2026.
dnes 16:32
Kanadské hokejistky utrpeli pred zámorským derby veľkú stratu. Prišli o kapitánkuNedohrala pondeľňajší zápas s Českom.
dnes 16:32
Talianski curleri sa radujú z bronzu na ZOH 2026.
dnes 16:05
Taliansko oslavuje ďalší cenný kov. V súboji porazených domáci zdolali BritovVíťazi z predchádzajúcich ZOH v Pekingu získali rozhodujúci náskok vo 4. ende.
dnes 16:05
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 11:00|19
ZOH 2026: Petra Vlhová preteky slalomu v tímovej súťaži nedokončilaSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:00|19
Johan-Olav Botn sa teší z triumfu.
dnes 15:00|2
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba Botn trafil všetkých 20 terčov.
dnes 15:00|2
Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojím tímom v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
dnes 14:50|6
Prepáč Breezy! Shiffrinová nevyužila mierny náskok, nezískala ani medailuSlovenské reprezentantky súťaž nedokončili.
dnes 14:50|6
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová po zjazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
dnes 13:15
S Petrou sme si sadli a veľmi ma upokojila. Je to úžasné, hovorí Šrobová po debuteKatarína Šrobová zvládla zjazd v tímovej súťaži.
dnes 13:15
Nór Birk Ruud oslavuje víťazstvo.
dnes 14:14|1
Nórsky dvojnásobný majster sveta sa teší. Obhajca z USA bol tesne za nímVyhral so ziskom 86,28 bodu.
dnes 14:14|1
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Titanilla Bőddnes 07:05
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?Slovenský reprezentant nastúpi na ľad o 20:44.
Titanilla Bőd|dnes 07:05
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre.
dnes 13:59|1
Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancuMá už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.
dnes 13:59|1
Linn Svahn oslavuje víťazstvo.
dnes 13:47
Švédky mali vo finále vlastnú šou. Takmer sa tešila rovnaká bežkyňa ako v PekinguTotálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová.
dnes 13:47
Taliani oslavujú zlato.
dnes 13:37
VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tímDomáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel bolo najlepšie.
dnes 13:37
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
dnes 13:31|1
Helmu Ukrajincovi zakázali. Môže nosiť pásku a vyjadrovať názory v rozhovorochDvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy.
dnes 13:31|1
Branko Radivojevič.rozhovor
Samuel Gregadnes 12:30|2
Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiťČo hovorí Branko Radivojevič pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026.
Samuel Grega|dnes 12:30|2
Na snímke sklamaná Slovenka Lea Popovičová počas kvalifikácie žien 500m.
dnes 12:12|6
Slovenka bola veľmi sklamaná. Nedokázala som sa uvoľniť, povedala po premiéreObsadila vo svojej jazde poslednú štvrtú priečku po jednom z najpomalších časov v sezóne.
dnes 12:12|6
Americkí hokejisti počas tréningu.
dnes 11:31
Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zléIIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.
dnes 11:31
Lea Popovičová.
dnes 11:13
Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozícieObsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
dnes 11:13
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 10:42
Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
dnes 10:42
Šimon Adamov počas ZOH 2026.online
dnes 10:30
ZOH 2026: Nór Botn vyhral vytrvalostné preteky, Adamov zlyhal na strelniciSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
dnes 08:28|15
Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
dnes 08:28|15
Mária Danielová.
dnes 09:52|1
Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
dnes 09:52|1
ONLINE: Lea Popovičová dnes ide 1. jazdu na 500m v šortreku na ZOH 2026.online
dnes 07:30
ZOH Miláno a Cortina 2026: Popovičová nepostúpila do štvrťfinále súťaže na 500 metrovSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z 500m 1. jazdy v šortreku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30
ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:30|21
ZOH 2026: Šrobová dokončila zjazd v tímovej súťaži, v slalome sa predstaví VlhováSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30|21
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:55
ZOH Miláno a Cortina 2026: Hinds s Cenekom neuspeli v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:55
ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:15
ZOH Miláno a Cortina 2026: Danielová neuspela v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:15
Švédky sa tešia z gólu.
dnes 15:28
Švédky potvrdili stopercentnú bilanciu. Neinkasovali v druhom zápase za sebouHokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín.
dnes 15:28
Biatlon

Biatlon

Johannes Hoesflot Klaebo so zlatou medailou na ZOH 2026.
Johannes Hoesflot Klaebo so zlatou medailou na ZOH 2026.
Medaily na ZOH Miláno 2026: Šesť medailí za jeden deň, Nóri jasne vedú (10. február)
dnes 22:10
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Biatlon»Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať