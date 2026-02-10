Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať

Biatlonistky sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v prvej individuálnej disciplíne.
Pôjde o vytrvalostné preteky na 15 kilometrov, v ktorých každá netrafená rana znamená minútovú penalizáciu k bežeckému času, takže výhodu môžu získať skúsené a presné strelkyne.
Slovensko bude reprezentovať štvorica: Mária Remeňová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Ema Kapustová.
V prebiehajúcej sezóne zaznamenala najlepší výsledok v disciplíne Bátovská Fialková, ktorá v skrátených vytrvalostných pretekoch obsadila 19. priečku.
Pred ôsmimi rokmi na ZOH 2018 v Pjongčangu dokonca siahala na medailu, keď skončila piata. V tých istých pretekoch sa tešila zo striebra Kuzminová.
Štartové čísla - vytrvalostné preteky žien na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
Čas
19
Mária Remeňová
Slovensko
14:24:30 h
32
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
14:31:00 h
55
Anastasia Kuzminová
Slovensko
14:42:30 h
79
Ema Kapustová
Slovensko
14:54:30 h
