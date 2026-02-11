Udržali sa v boji o lepšie priečky. Slovenskí sánkari skončili tesne za TOP 10

Slovenskí sánkari Christián Bosman s Brunom Mickom figurovali po úvodnej jazde súťaže dvojíc na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 13. mieste.
Juniorskí vicemajstri sveta zaostali v olympijskej premiére za najrýchlejším americkým tandemom Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa o 0,639 s.
Reprezentanti USA odsunuli o tri tisicíny na druhú priečku Rakúšanov Thomasa Steua s Wolfgangom Kindlom.
Tretí boli domáci Taliani Emanuel Rieder so Simonom Kainzwaldnerom (+0,017).
Trojnásobným obhajcom olympijského zlata Nemcom Tobiasovi Wendlovi s Tobiasom Arltom patrila po prvej z dvoch jázd v ľadovom koryte v Cortine až piata pozícia.
