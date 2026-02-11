FOTO: Dva góly Slafkovského aj skvelý výkon Hlavaja. Ako Slovensko zdolalo favoritov z Fínska

Slovenskí hokejisti majú za sebou svoj prvý zápas na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
V stredajšom popoludňajšom zápase základnej B-skupiny zverenci tréner Vladimíra Országha zdolali obhajcov zlata Fínov 4:1.
Slovenskí hokejisti v celom súboji ani raz neprehrávali, aj keď väčšiu časť duelu ich súper tlačil a mal aj viac šancí.
Dvakrát sa však do listiny strelcov zapísal Juraj Slafkovský a raz skórovali aj Dalibor Dvorský a Adam Ružička. Výborný bol aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý súperovi "ukradol" viacero gólov.
Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 vo fotogalérii.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
