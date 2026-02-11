Kanaďania uprednostnili komfort. Ich zámorský rival ich nenapodobní a užíva si atmosféru

Hokejisti Kanady opustili v Miláne olympijskú dedinu, v ktorej strávili prvé noci, a presťahovali sa do päťhviezdičkového hotela. Podľa informácií serveru sportsnet.ca o tom rozhodli tímoví lídri hlavného favorita na zlato s cieľom urobiť maximum pre úspech v turnaji.
Američania, ktorí majú byť podľa papierových predpokladov ich najväčším konkurentom, v dedine naopak zostali a život v nej si užívajú.
Hoci väčšina účastníkov hier si pochvaľuje jedinečnú možnosť stretávať sa s hviezdami iných športov a vstrebávať naplno atmosféru športového sviatku, Kanaďania sa rozhodli pre zmenu.
Olympijskú dedinu, ktorá sa neskôr premení na študentské internáty, vymenili za komfort luxusného hotela, ktorý zabezpečila hráčska asociácia NHLPA.
Chceme jednoducho vyhrať zlato
"Nerobíme to preto, že by sme chceli niekoho uraziť alebo niečo podobné," povedal brankár Logan Thompson. "Chceme jednoducho vyhrať zlato. A chceme si dodať čo najväčšie šance na to, aby sa nám to podarilo, "uviedol.
"Čokoľvek robíme, tak robíme spoločne ako jeden tím. A mali sme pocit, že toto rozhodnutie nám dá tú najlepšiu šancu, aby sme tu vyhrali, "doplnil Darcy Kuemper, ďalší z brankárov hviezdneho kanadského výberu, ktorý bude vo štvrtok od 16.40 h prvým súperom českého tímu.
Väčšina izieb v dedine je dvojlôžkových a postele sú menšie, bývanie je po všetkých stránkach odlišné od ubytovania, aké mávajú hráči NHL k dispozícii v priebehu sezóny pri cestách za zápasmi. "Pre chlapa, ako som ja, to je trochu menšie, ale nebolo to také hrozné. Vyspal som sa celkom dobre. Bol som s tým v pohode, "poznamenal takmer dvojmetrový Thompson.
Je však pravdepodobné, že Kanaďania túžili najmä po väčšom pokoji. Najväčšie hviezdy ako Connor McDavid alebo Sidney Crosby sa okamžite stali terčom pozornosti rýchlokorčuliarov či krasokorčuliarov, ktorí v Miláne rovnako absolvujú svoje boje o medaily.
Je skvelé stretnúť sa s ďalšími športovcami
"Vidíte, ako na nich všetci pozerajú, pretože sú to superhviezdy. Je skvelé vidieť, ako dobre o nich vedia aj športovci z iných krajín a ako si ich všímajú. Všetci chcú len prísť a povedať 'ahoj' Crosbymu, McDavidovi a ďalším chlapcom, "povedal Thompson.
S úsmevom priznal, že pre neho nie je ťažké pozornosti uniknúť. "Budem ďalej jazdiť do dediny, tam a späť. Toto jednoducho chcete zažiť. Je skvelé stretnúť sa s ďalšími športovcami. A ja chcem mať tú možnosť a zároveň vidieť ďalšie olympijské udalosti, "plánoval Thompson.
Američanom štýl života na študentských internátoch plne vyhovuje a podľa všetkého zotrvajú v dedine po celý čas dvojtýždňového pobytu. "S ostatnými športovcami som si užil veľa skvelých chvíľ, hrať karty a sledovať ďalších olympionikov v akcii. Celé je to neuveriteľný zážitok, "uviedla ofenzívna hviezda amerického tímu Matthew Tkachuk.
"Je to vážne paráda. Vidíte všetkých možných športovcov z rôznych krajín, ktorí za sebou majú rôzne životné cesty. Je to celkom intímne prostredie.
Vidíte však, čím si musia denne prechádzať, v porovnaní s tým, na čo ste zvyknutí vo svojom športe, "povedal kanonier Auston Matthews. "Nikdy som nič také nezažil. Je jednoducho skvelé byť toho všetkého súčasťou. "
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara