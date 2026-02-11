Celú sezónu neprehrali, ale zlato im vyfúkol nový pár. V tancoch na ľade zvíťazili Francúzi

11.02.2026 06:00
TASR|11. feb 2026 o 23:12
Striebro si s tesnou stratou vybojovali reprezentanti USA.

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie

Tance na ľade - voľné tance:

Poradie

Mená

Krajina

Počet bodov

1.

Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron

Francúzsko

225,82

2.

Madison Chocková, Evan Bates

USA

224,39

3.

Piper Gillesová, Paul Poirier

Kanada

217,74

4.

Charlene Guignardová, Marco Fabbri

Taliansko

209,58

5.

Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik

USA

206,72

6.

Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius

Litva

204,66

Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na ZOH v Miláne.

Striebro si s tesnou stratou vybojovali reprezentanti USA Madison Chocková a Evan Bates, bronzové medaily si odniesli Kanaďania Piper Gillesová a Paul Poirier.

Beaudryová s Cizeronom tvoria tanečný pár iba rok. Zlatú medailu získali po tom, čo dostali 225,82 bodov za vystúpenie na pesničku The Whale.

Pre Cizerona ide o obhajobu zlatej medaily zo ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých triumfoval v rovnakej disciplíne s vtedajšou tanečnou partnerkou Gabriellou Papadakisovou.

Šancu na zlato mali aj Američania Chocková s Batesom, ktorí takisto predviedli efektné vystúpenie, na ktoré si zvolili skladbu Paint It Black v rytme tanga.

Vysoké ambície mali aj Kanaďania Gillesová s Poirierom, ktorí dostali za svoju jazdu 217,74 bodov.

Tiež sa vyhli vážnejšej chybe, no napokon to nestačilo na lepšiu než bronzovú pozíciu.

