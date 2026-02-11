Celú sezónu neprehrali, ale zlato im vyfúkol nový pár. V tancoch na ľade zvíťazili Francúzi

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie
Tance na ľade - voľné tance:
Poradie
Mená
Krajina
Počet bodov
1.
Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron
Francúzsko
225,82
2.
Madison Chocková, Evan Bates
USA
224,39
3.
Piper Gillesová, Paul Poirier
Kanada
217,74
4.
Charlene Guignardová, Marco Fabbri
Taliansko
209,58
5.
Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik
USA
206,72
6.
Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius
Litva
204,66
Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na ZOH v Miláne.
Striebro si s tesnou stratou vybojovali reprezentanti USA Madison Chocková a Evan Bates, bronzové medaily si odniesli Kanaďania Piper Gillesová a Paul Poirier.
Beaudryová s Cizeronom tvoria tanečný pár iba rok. Zlatú medailu získali po tom, čo dostali 225,82 bodov za vystúpenie na pesničku The Whale.
Pre Cizerona ide o obhajobu zlatej medaily zo ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých triumfoval v rovnakej disciplíne s vtedajšou tanečnou partnerkou Gabriellou Papadakisovou.
Šancu na zlato mali aj Američania Chocková s Batesom, ktorí takisto predviedli efektné vystúpenie, na ktoré si zvolili skladbu Paint It Black v rytme tanga.
Vysoké ambície mali aj Kanaďania Gillesová s Poirierom, ktorí dostali za svoju jazdu 217,74 bodov.
Tiež sa vyhli vážnejšej chybe, no napokon to nestačilo na lepšiu než bronzovú pozíciu.
