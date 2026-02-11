Najdojímavejšie momenty večera. Jazda pre zosnulých rodičov, aj pre otca na fronte

Diváci vstávali zo sedadiel, mnohí mali slzy v očiach. Kto prišiel neskoro, prišiel o jedno z najdojímavejších predstavení krátkeho programu krasokorčuliarov na ZOH v Miláne.
Američan Maxim Naumov nastúpil na ľad ako druhý v poradí – trinásť mesiacov po tom, čo v leteckej havárii pri Washingtone stratil oboch rodičov.
Nepredstaviteľná tragédia
Naumov si v tejto sezóne vybojoval účasť na olympijských hrách tretím miestom na americkom šampionáte. Predtým na majstrovstvách Spojených štátov nikdy nestál na stupňoch víťazov.
Jeho rodičia boli Vadim Naumov a Jevgenija Šiškovová, majstri sveta v športových dvojiciach v roku 1994 a dvojnásobní olympionici.
O účasti na olympijských hrách sníval od detstva. Nakoniec si sen splnil, ale predtým zo zasiahla nepredstaviteľná tragédia.
Rodičia Naumova sa v januári 2025 vracali z mesta Wichita, vtedajšieho dejiska majstrovstiev Spojených štátov do Washingtonu a sedeli v tom lietadle, ktoré sa zrazilo s vojenskou helikoptérou. Havária si vyžiadala 68 obetí, z toho 28 členov krasokorčuliarskej komunity.
Aby nikdy nezabudol
Naumov si odvtedy stále nosí so sebou rodinnú fotografiu, ktorú ukazuje do kamier, kým čaká na známky v kiss & cry.
Bolo to tak aj na olympiáde. „Je to fotka zo dňa, keď som mal tri roky a po prvý raz som stál na korčuliach. Nemám o tom spomienky, poznám tento moment len z fotografií a videí. Nosím túto fotku so sebou, aby som na to nikdy nezabudol,“ vravel rozcítený krasokorčuliar.
V jeho rodine bola olympiáda častou rozoberanou témou. Naumova trénovali rodičia a boli presvedčení, že ich syn sa na najväčší športový sviatok sveta raz dostane.
„Chcel som, aby tu boli so mnou v kiss & cry, pozreli sa hore na skóre a boli prítomní v tejto chvíli. Zaslúžili si, aby tu sedeli so mnou tak, ako to bolo vždy,“ zdôraznil americký pretekár.
Cítil ich prítomnosť
Vo svojom krátkom programe skočil štvoritý salchow, trojitý axel a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom. Získal 85,65 bodu a hoci nastúpil v prvej skupine, bolo jasné, že s týmto skóre mu miesto vo voľných jazdách neujde. Napokon skončil na 14. mieste.
„Po skončení jazdy som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať. Len som pozrel hore a povedal som, pozrite, čo sme práve dokázali,“ vravel.
Jazdu venoval zosnulým rodičom.
„Nebolo to tak, že som na nich vyslovene myslel, skôr som cítil ich prítomnosť. Ako figúrku na šachovnici ma sprevádzali od prvku k prvku. Každým krokom som cítil ich podporu,“ prízvukoval dojatý pretekár.
Aj iní mali fotografie
Nebol jediný krasokorčuliar, ktorý mal so sebou v kiss & cry fotografiu.
Tanečníčka na ľade Allison Reedová, ktorá so Saulom Ambrulevičiusom reprezentuje Litvu, takto spomína na nebohého brata Chrisa, ktorý zomrel v marci 2020 vo veku tridsať rokov na srdcovú príhodu.
Česka Natálie Taschlerová, ktorá so svojím bratom Filipom Taschlerom tiež súťaží v tancoch na ľade, si do kiss & cry zobrala fotografiu, na ktorej ju ako dieťa držia rodičia.
Taschlerovci stratili otca v roku 2019 kvôli rakovine. Vtedy trénovali v Spojených štátoch a po smrti otca bola reálna aj možnosť, že ukončia športovú kariéru.
Nakoniec pokračovali a pred dvoma sezónami mali veľmi emotívnu voľnú jazdu, ktorú venovali práve otcovi.
Skladbu mu poslal otec z frontu
Svoj aktuálny krátky program venoval svojmu otcovi aj ukrajinský pretekár Kyrylo Marsak. Jeho otec je nažive, ale bojuje na fronte.
Marsak po ruskej agresii opustil Ukrajinu a pripravuje sa vo Fínsku.
V tejto sezóne jazdí krátky program na pieseň Fall on Me, duet otca a syna Andreu a Mattea Bocelliho. Skladbu mu poslal práve jeho otec.
„Chceli sme niečo špeciálne. Môj otec mi to poslal z frontu. Veľmi sa to páčilo mne aj mojej trénerke a mysleli sme si, že to môže byť nádherný príbeh,“ vravel 21-ročný rodák z Chersonu.
Jeho mama a sestra boli v Miláne v hľadisku, otec sledoval priamy prenos cez internet.
„Snažíme sa komunikovať cez sms-ky. Každé ráno si napíšeme dobré ráno a každý večer dobrú noc, aby sme vedeli, že ten druhý je v poriadku. Snažíme sa aj telefonovať, keď práve pôjde elektrina a funguje internet,“ prezradil.
Marsak v krátkom programe predviedol štvoritý salchow, trojitý axel a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom a získal 86,89 bodu. Priebežne je na výbornom 11. mieste.
Keď uvidel svoje skóre, ani nechcel veriť vlastným očiam, kričal od radosti a objímal sa s trénerkou. Svoje osobné maximum si vylepšil o desať bodov.
„Je to neskutočné, neuveriteľné. Cítil som aj podporu divákov a to mi tiež pomohlo,“ uviedol ukrajinský pretekár.
