11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: Super-G mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026
ONLINE: Super-G mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)
Kacper Tomasiak so striebrom.
Poľsko má „nového“ Stocha. Držiteľ striebra začínal na pilinách, lyže mu museli orezávať
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedala
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 5Súvisiace

Poľsko má „nového“ Stocha. Držiteľ striebra začínal na pilinách, lyže mu museli orezávať

Kacper Tomasiak so striebrom.
Kacper Tomasiak so striebrom. (Autor: TASR/AP)
SITA|11. feb 2026 o 10:36
ShareTweet0

Rodák z mesta Bielsko-Biala len pred tromi týždňami oslávil 19. narodeniny.

Napriek tomu, že počas mužských pretekov v skokoch na lyžiach na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa oči poľských fanúšikov upierali na Kamila Stocha, nakoniec sa o „bielo-červenú“ medailovú radosť postaral iný poľský reprezentant - Kacper Tomasiak.

Rodák z mesta Bielsko-Biala, ktorý len pred tromi týždňami oslávil 19. narodeniny, získal striebornú medailu a premiérový cenný kov pre Poľsko na týchto ZOH. Radosť mohla ešte väčšia, no preteky v pondelok večer skrátka „patrili“ Nemcovi Philippovi Raimundovi.

Tomasiak pritom začínal so skákaním pred 12 rokmi za dosť netradičných okolností. Mal iba šesť rokov, keď prvýkrát stál v skokanskom výstroji. Trénoval na mostíku posypanom pilinami a jazdil na orezaných lyžiach, pretože menšie jednoducho neboli k dispozícii.

O dvanásť rokov neskôr sa Kacper Tomasiak stal olympijským vicešampiónom a vrátil poľské skoky na lyžiach na svetovú vrchol.

„Jeho lyže sme museli orezať, pretože tie seniorské boli príliš veľké a menšie boli prakticky nedostupné. Kacper súťažil prvýkrát vo Wisle, počas jedného z turnajov, na malom mostíku.

Už vtedy mal talent. Vynikal hlavne v odraze. Veľmi si obľúbil skoky na lyžiach,“ spomína jeho otec Wojciech Tomasiak v rozhovore pre web SportoweFakty.pl.

VIDEO: Zostrih zo súťaže na strednom mostíku

Hoci Tomasiak ako dieťa jasne žiaril a v roku 2019 získal individuálne zlato a tímový bronz na neoficiálnych majstrovstvách sveta detí v Ruhpoldingu, ešte pred rokom bol fanúšikom skokov na lyžiach pomerne neznámy.

Prelom nastal v lete minulého roka, keď dominoval na letnom Kontinentálnom pohári, vyhral túto sériu a vybojoval si miesto v poľskom A-tíme.

„Každá doba má svoje vlastné pravidlá. Dnes je všetko jednoduchšie zorganizovať. Kacper sa najprv musel naučiť lyžovať, šmýkať... Trénoval na špeciálnom skokanskom mostíku, kde bol koniec pokrytý pilinami,“ rozprával jeho otec.

„Smejem sa, že keby som niekde pohľadal jeho prvé okuliare, ešte stále by sme v kútoch našli tie piliny, ktoré asi nevieme odstrániť.“

Len o pár mesiacov neskôr už Tomasiak žiaril vo Svetovom pohári a poľskí fanúšikovia cítili, že prišla zmena stráží. Práve v období, keď Kamil Stoch, Dawid Kubacki a Piotr Żyła už nedokázali konzistentne konkurovať najlepším tímom, objavil sa on – mladý, silný a nepredvídateľný.

„Nevyvíjame na neho žiadny tlak. Všetko je stále nové. Jeho debut vo Svetovom pohári prišiel rýchlo. A vysoké umiestnenia prišli tiež rýchlo,“ povedal Wojciech Tomasiak. „Samozrejme, história si pamätá športovcov, ktorí v jeho veku podávali oveľa lepšie výkony, ale každý skokan na lyžiach sa vyvíja vlastným tempom.“

A aká je jeho silná stránka? Jeho otec poukázal na silný odraz, ktorý Kacpera odlišoval od začiatku. Odborníci tvrdia aj niečo iné - má neuveriteľnú mentálnu odolnosť.

Tomasiak má schopnosť zachovať si pokoj v kľúčových momentoch, čo je v jeho veku nevídané. Nepanikári, nezrúti sa, nevyhorí.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Giada D 'Antoniová počas slalomu.
Giada D 'Antoniová počas slalomu.
Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu Shiffrinová
dnes 12:06
Giada D 'Antoniová počas slalomu.
dnes 12:06
Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu ShiffrinováOd svojho idolu dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc.
dnes 12:06
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.online
dnes 11:15
ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:15
Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Giada D 'Antoniová počas slalomu.
Giada D 'Antoniová počas slalomu.
Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu Shiffrinová
dnes 12:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Skoky na lyžiach»Poľsko má „nového“ Stocha. Držiteľ striebra začínal na pilinách, lyže mu museli orezávať