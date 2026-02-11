Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedala

Pred štyrmi rokmi sa Mikaela Shiffrinová objavila na zimných olympijských hrách v Pekingu ako neohrozená líderka Svetového pohára, ale v Číne zažila najväčšie sklamanie kariéry. Zo šiestich svojich vystúpení tri nedokončila a zostala bez cenného kovu.
Prešiel ďalší olympijský cyklus a do Cortiny d´Ampezzo prišla už 30-ročná Američanka opäť ako vedúca žena Svetového pohára a vopred istá držiteľka malého glóbusu za slalom.
Prvé svoje vystúpenie však nezvládla. V tímovej súťaži po boku krajanky Breezy Johnsonovej boli jasné favoritky na zisk zlatých medailí, najmä ak Johnsonová zvládla úvodný zjazd ako líderka priebežného poradia.
Až pätnásty slalomový čas Shiffrinovej však Američanky odsunul na nemedailovú štvrtú priečku.
"Necítila som sa dostatočne komfortne vo svojej jazde. Nedostala som sa na úroveň, ktorá by mi umožnila jazdiť naplno. Pokúsim sa poučiť, aby to bolo v najbližších pretekoch lepšie.
Čas je veľmi krátky, ale som dostatočne skúsená, aby som vylepšila, čo môžem vylepšiť," vravela Shiffrinová, cituje ju anglický denník The Guardian na svojom web
VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na ZOH 2026
Držiteľka 108 víťazstiev vo Svetovom pohári doplnila, že pri pohľade na jej jazdu z tímovej súťaže neobstoja žiadne výhovorky.
"Nechcem to robiť. Ak sa dokážem v sezóne pripraviť na všetky slalomy v sezóne, malo by to tak byť aj na olympijských hrách. Naozaj sa chcem poučiť z chýb, ktoré som urobila," dodala fenomenálna slalomárka.
Shiffrinová a Johnsonová sú kamarátky z detstva, Breezy sa snažila upokojiť Mikaelu pred jej jazdou, ale nepomohlo to. "Už mám svoju zlatú medailu z týchto hier. Dúfam, že sa bude baviť a vydá zo seba všetko.
A ak sa stane niečo nepredvídané, nebudem jej hovoriť, že to pokazila," citovali svetovú médiá víťazku nedeľňajšieho zjazdu.
Zlato v tímovej kombinácii žien si vybojovali Rakúšanky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Strieborné boli Nemky Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová a bronz poputuje do USA zásluhou Jacqueline Wilesovej a Pauly Moltzanovej.
Shiffrinovej s Johnsonovou chýbalo k medaile 6 stotín sekundy Mikaela sa na ZOH 2026 predstaví ešte minimálne v obrovskom slalome (15. 2.) a slalome (18. 2.).
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara