    11.02.2026, Skupina B
    5 - 2
    2:1, 1:1, 2:0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Taliani vzdorovali veľkému favoritovi celý zápas. Drámu držal nad vodou brankár, no zranil sa

    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku.
    Fotogaléria (15)
    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. feb 2026 o 23:34
    Švédsko zdolalo Taliansko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026. Pozrite si sumár, góly a priebeh zápasu.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina B

    Švédsko - Taliansko 5:2 (2:1, 1:1, 3:0)

    Góly: 10. Landeskog (Zibanejad, Karlsson), 18. Forsling (Bratt, Dahlin), 37. Nylander (Dahlin, Kempe), 56. Zibanejad (Dahlin, Rakell), 58. Hedman (Forsling) - 5. Frigo, 21. Bradley (Gazley, Larkin)

    Rozhodcovia: Hribik (ČR), O´Rourke - Brisebois (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.)

    Vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.251

    Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Lindholm, Bratt – Zibanejad, E. Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg

    Taliansko: Clara (47. Fadani) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Petan, Frycklund, Segafredo – Purdeller, Mantenuto, Frigo – De Luca, Kostner, Morini

    Hokejisti Švédska zvíťazili v úvodnom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti domácemu Taliansku 5:2.

    Ziskom troch bodov síce potvrdili pozíciu favorita, no napriek výraznej hernej i streleckej prevahe sa im dlho nedarilo výraznejšie gólovo odskočiť.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke švédsky hokejista Joel Eriksson Ek (vpravo) a brankár Talianska Damian Clara počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke brankár Švédska Filip Gustavsson, ktorého prekonáva taliansky hokejista Luca Frigo počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke taliansky hokejista Luca Frigo sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke švédsky brankár Filip Gustavsson vyráža puk počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    15 fotografií
    Talian Luca Frigo strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Talian Luca Frigo strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Taliansky brankár Damian Clara počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vpravo Talian Luca Frigo oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Švéd Joel Eriksson Ek strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hokejista Švédska Gabriel Landeskog (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hokejista Švédska Erik Karlsson (65) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Gabriel Landeskog (92) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hokejista Švédska Gabriel Landeskog sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Švédska Filip Gustavsson, ktorého prekonáva taliansky hokejista Luca Frigo počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Talianov držal v hre najmä brankár Damian Clara, ktorý však v tretej tretine odstúpil pre zranenie.

    Oba tímy nastúpia na ďalší zápas v piatok 13. februára o 12.10. Švédov čaká severské derby s Fínskom, Taliani budú čeliť slovenskému tímu.

    Taliani vzdorovali favoritom skupiny B takmer celý zápas.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švédsko - Taliansko

    I. tretina:

    Švédi mali podľa očakávania od úvodu hernú prevahu a snažili sa o skorý gól.

    V 5. minúte však spravil ich brankár Gustavsson chybu v rozohrávke, prišiel o hokejku a Frigo poslal Talianov do vedenia - 1:0.

    Tesný náskok im vydržal do 10. minúty, keď kapitán Švédov Landeskog využil presilovku - 1:1.

    Severania naďalej herne dominovali, no nevyhli sa ani chybám v defenzíve. V 18. minúte ich poslal do vedenia obranca Forsling - 2:1.

    Veľkou prekážkou bol pre nich brankár Talianov Clara, ktorý zneškodnil viaceré vyložené šance. Pomer striel po prvej tretine bol 27:3.

    II. tretina:

    Taliani vyrovnali na radosť domáceho publika v úvode druhej tretiny, keď skóroval Bradley.

    Ani tento moment Švédov nevykoľajil a pokračovali v ofenzívnej hre. Nylander strelil v 37. minúte dôležitý tretí gól - 3:2.

    III. tretina:

    Dôležitý moment priniesla 47. minúta, keď pre zranenie dohral brankár Clara.

    Švédov definitívne upokojil gól Zibanejada v 56. minúte, na ktorý nadviazal obranca Hedman počas hry Talianov bez brankára.

    Program a výsledky na ZOH 2026 - 11. február

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    11.02. 21:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 2
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku.
    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku.
    Taliani vzdorovali veľkému favoritovi celý zápas. Drámu držal nad vodou brankár, no zranil sa
    dnes 23:34
