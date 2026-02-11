Taliani vzdorovali veľkému favoritovi celý zápas. Drámu držal nad vodou brankár, no zranil sa

Hokej na ZOH 2026 - skupina B
Švédsko - Taliansko 5:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Góly: 10. Landeskog (Zibanejad, Karlsson), 18. Forsling (Bratt, Dahlin), 37. Nylander (Dahlin, Kempe), 56. Zibanejad (Dahlin, Rakell), 58. Hedman (Forsling) - 5. Frigo, 21. Bradley (Gazley, Larkin)
Rozhodcovia: Hribik (ČR), O´Rourke - Brisebois (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.)
Vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 11.251
Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Lindholm, Bratt – Zibanejad, E. Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg
Taliansko: Clara (47. Fadani) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Petan, Frycklund, Segafredo – Purdeller, Mantenuto, Frigo – De Luca, Kostner, Morini
Hokejisti Švédska zvíťazili v úvodnom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti domácemu Taliansku 5:2.
Ziskom troch bodov síce potvrdili pozíciu favorita, no napriek výraznej hernej i streleckej prevahe sa im dlho nedarilo výraznejšie gólovo odskočiť.
Talianov držal v hre najmä brankár Damian Clara, ktorý však v tretej tretine odstúpil pre zranenie.
Oba tímy nastúpia na ďalší zápas v piatok 13. februára o 12.10. Švédov čaká severské derby s Fínskom, Taliani budú čeliť slovenskému tímu.
Taliani vzdorovali favoritom skupiny B takmer celý zápas.
Tabuľka skupiny B
Priebeh zápasu Švédsko - Taliansko
I. tretina:
Švédi mali podľa očakávania od úvodu hernú prevahu a snažili sa o skorý gól.
V 5. minúte však spravil ich brankár Gustavsson chybu v rozohrávke, prišiel o hokejku a Frigo poslal Talianov do vedenia - 1:0.
Tesný náskok im vydržal do 10. minúty, keď kapitán Švédov Landeskog využil presilovku - 1:1.
Severania naďalej herne dominovali, no nevyhli sa ani chybám v defenzíve. V 18. minúte ich poslal do vedenia obranca Forsling - 2:1.
Veľkou prekážkou bol pre nich brankár Talianov Clara, ktorý zneškodnil viaceré vyložené šance. Pomer striel po prvej tretine bol 27:3.
II. tretina:
Taliani vyrovnali na radosť domáceho publika v úvode druhej tretiny, keď skóroval Bradley.
Ani tento moment Švédov nevykoľajil a pokračovali v ofenzívnej hre. Nylander strelil v 37. minúte dôležitý tretí gól - 3:2.
III. tretina:
Dôležitý moment priniesla 47. minúta, keď pre zranenie dohral brankár Clara.
Švédov definitívne upokojil gól Zibanejada v 56. minúte, na ktorý nadviazal obranca Hedman počas hry Talianov bez brankára.
Program a výsledky na ZOH 2026 - 11. február
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara