Austrálčan si po páde v tréningu zlomil krk. Moje srdce krváca, hovorí vedúca výpravy

Austrálskeho snoubordistu Cama Boltona previezli po páde počas tréningu vrtuľníkom do nemocnice v Miláne s dvoma zlomeninami krku. Na ZOH 2026 už nebude štartovať.
Tridsaťpäťročný športovec utrpel zranenie už v pondelok, no na druhý deň sa sťažoval na zhoršujúcu sa bolesť krku, uviedol Austrálsky olympijský výbor. CT vyšetrenie odhalilo, že má krk zlomený na dvoch miestach.
Ide o jedno z viacerých zranení, ktoré postihli austrálsku výpravu na olympijských hrách v Taliansku. Ďalšia snoubordistka, Misaki Vaughanová, je takisto mimo hry po tom, čo po pondelkovom páde neprešla vyšetrením na poranenie hlavy.
„Moje srdce pre nich krváca. Bohužiaľ, v zimných športoch k zraneniam dochádza. Keď má 53 športovcov relatívne vysoko rizikové disciplíny, obávam sa, že to nie je nič neobvyklé,“ povedala podľa agentúry AFP vedúca austrálskej výpravy Alisa Camplin-Warnerová.
